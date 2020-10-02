З клініки Дніпра стався витік персональних медичних даних, пов'язаних із COVID-19, - РНБО
Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України під час моніторингу кіберпростору виявив витік інформації з однієї з найбільших приватних клінік міста Дніпро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба РНБО.
Серед інформації, що опинилася у відкритому доступі, - персональні дані працівників та клієнтів цієї клініки, зокрема ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, діагнози, дані медичної картки (що становить медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19.
"Аналіз інформації витоку показав, що до вільного доступу потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів. За результатами дослідження було встановлено, що витік стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах та базах даних медичного закладу, які мали доступ до мережі "Інтернет"", - зазначили в РНБО.
Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але й несанкціонованого внесення змін, включно з модифікацією призначень ліків, результатів аналізів та обстежень, редагування записів в протоколі "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".
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