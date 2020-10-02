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Новини Коронавірус і карантин
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З клініки Дніпра стався витік персональних медичних даних, пов'язаних із COVID-19, - РНБО

З клініки Дніпра стався витік персональних медичних даних, пов'язаних із COVID-19, - РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України під час моніторингу кіберпростору виявив витік інформації з однієї з найбільших приватних клінік міста Дніпро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба РНБО.

Серед інформації, що опинилася у відкритому доступі, - персональні дані працівників та клієнтів цієї клініки, зокрема ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, діагнози, дані медичної картки (що становить медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19.

"Аналіз інформації витоку показав, що до вільного доступу потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів. За результатами дослідження було встановлено, що витік стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах та базах даних медичного закладу, які мали доступ до мережі "Інтернет"", - зазначили в РНБО.

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Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але й несанкціонованого внесення змін, включно з модифікацією призначень ліків, результатів аналізів та обстежень, редагування записів в протоколі "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Автор: 

лікарня (1364) Дніпро (3298) карантин (18172) кіберзлочин (810) РНБО (2293) кібербезпека (1169) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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после внедрения дій в смартфоне утечет вообще все, включая паспорт свидетельство о рождении и трудовой... можно новую личность сделать и кинуть лоха в смартфоне набрав на него кредитов
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02.10.2020 09:51 Відповісти
Тюююю: у нас з Офісу ПриЗЕдента і не таке "витікало"....! І що?!
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02.10.2020 09:55 Відповісти
в 21 веке с кучей технологий\мобильными\треккерами и т.п. во время пандемии имхо данные о "ковидных" должны бы быть открытыми (пусть и анонимными) и как минимум отображены на карте. народ был бы осторожнее местами.
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02.10.2020 10:21 Відповісти
Так а почему не называют компанию? Люди же должны подать на нее в суд!!!
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02.10.2020 10:58 Відповісти
 
 