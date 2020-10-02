Розшифровка чорних скриньок Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, завершилася і почалося моделювання його польоту, - Міноборони

Розшифровка чорних скриньок літака Ан-26, який розбився під Харковом, завершилася. Наразі займаються моделюванням його польоту.

У Міноборони повідомили РБК-Україна, що вся інша інформація з цього процесу поки засекречена, передає Цензор.НЕТ.

"Розшифровка чорних скриньок літака АН-26, що розбився під Харковом, завершилася. Зараз займаються моделюванням його польоту", - йдеться в повідомленні.

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Інформація засекречена, щоб "не було упереджених дій і наклепів", оскільки "це дуже делікатна справа".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.