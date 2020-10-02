Суд залишив під вартою 15 підозрюваних у нападі на автобус з "тітушками Ківи" під Харковом

1 жовтня Харківський апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу для 15 підозрюваних у нападі в Люботині на членів організації "Патріоти - За життя" нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Іллі Ківи.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка суду Євгенія Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розгляд апеляцій тривав з 10.00 майже до 21.00.

У суді розповіли, що кілька народних депутатів подавали заяви про передачу заарештованих їм на поруки, але ці прохання були відхилені.

Суспільне зазначає, що судове засідання супроводжувалося пікетом суду представниками "Національного корпусу".

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Нагадаємо, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.