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Новини
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Суд залишив під вартою 15 підозрюваних у нападі на автобус з "тітушками Ківи" під Харковом

Суд залишив під вартою 15 підозрюваних у нападі на автобус з

1 жовтня Харківський апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу для 15 підозрюваних у нападі в Люботині на членів організації "Патріоти - За життя" нардепа від "Опозиційною платформи - За життя" Іллі Ківи.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка суду Євгенія Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розгляд апеляцій тривав з 10.00 майже до 21.00.

У суді розповіли, що кілька народних депутатів подавали заяви про передачу заарештованих їм на поруки, але ці прохання були відхилені.

Суспільне зазначає, що судове засідання супроводжувалося пікетом суду представниками "Національного корпусу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на автобус із "тітушками Ківи" під Харковом: затриманий Бугайов вийшов із СІЗО - "встановлена ​​непричетність до злочину"

Нагадаємо, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

Автор: 

напад (1139) Харків (5685) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+6
Очень согласен с нашими неподкупными судами - убийц, насильников, грабителей, террористов - путиноидов, предателей надо выпускать под честное слово, под личное обязательство.....А вот все патриотические, антипутинские проявления в воюющей Украине надо наказывать смертной казнью.... С конфискацией имущества. включая и родственников....
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02.10.2020 10:21 Відповісти
+3
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:42 Відповісти
+1
Судьи у нас от рашки назначены?
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02.10.2020 11:09 Відповісти
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Очень согласен с нашими неподкупными судами - убийц, насильников, грабителей, террористов - путиноидов, предателей надо выпускать под честное слово, под личное обязательство.....А вот все патриотические, антипутинские проявления в воюющей Украине надо наказывать смертной казнью.... С конфискацией имущества. включая и родственников....
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02.10.2020 10:21 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:42 Відповісти
Судьи у нас от рашки назначены?
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02.10.2020 11:09 Відповісти
Не на п'ять. а на двадцять п'ять! І не патріотів України, а тітуханів ківи разом з медведчуками, рабиновичами, бойками, шуфричами, суркісами тв іншими ЗАЖОПІВЦЯМИ.
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02.10.2020 12:15 Відповісти
Да, было бы неплохо пересадить всех ЗАЖОПовцев. И ЗЕклоунов с порохоскотом, туда же
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02.10.2020 14:29 Відповісти
Росіяни і їх посібники мають бути знищені.
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02.10.2020 14:13 Відповісти
Зробимо це разом!
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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02.10.2020 15:05 Відповісти
правильно.
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02.10.2020 17:31 Відповісти
 
 