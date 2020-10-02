Переслідування в окупованому Криму: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримання п'ятьох кримчан

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополь розпочато кримінальне провадження за фактом проведення 1 жовтня 2020 року російськими силовиками низки незаконних обшуків і затримання п'яти осіб у Севастополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі прокуратури АР Крим.

Зазначається, що обшуки проводилися в будинках ймовірних учасників релігійної організації "Свідки Єгови".

"З початку окупації півострова діяльність релігійної організації" Свідки Єгови "в Криму була незаконно заборонена, її прихильники не мають права на зібрання і зазнають систематичних незаконних кримінальних переслідувань", - нагадують в прокуратурі.

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За фактом розпочато кримінальні провадження у ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України. За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування буде проводити ГУ Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі.