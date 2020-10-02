Командування Повітряних сил спростувало версію Кучера про зволікання диспетчера при посадці Ан-26: Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере

У Командуванні Повітряних сил назвали абсурдними заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера у справі АН-26. Кучер раніше заявив про "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака.

"Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере, адже він не є фахівцем в цьому питанні. Незрозуміло, чому він дає оцінку діям керівника польотів? Він взагалі був на аеродромі, він бачив, як там все робиться, як ухвалюються рішення?" - сказав спікер Командування Юрій Агнат, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами представника слідства Вадима Приймачова, затримка дійсно була, але вона сталася через те, що на аеродром в цей момент сідав інший літак.

"У військовій авіації, на відміну від цивільної, немає регламентованого вирішення такої ситуації: хто повинен сідати першим", - додав він.

Нагадаємо, після катастрофи Олексій Кучер заявив, що люди, які відповідали за посадку літака, відповіли на запит пілота лише через одну хвилину.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.