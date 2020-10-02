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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Командування Повітряних сил спростувало версію Кучера про зволікання диспетчера при посадці Ан-26: Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере

У Командуванні Повітряних сил назвали абсурдними заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера у справі АН-26. Кучер раніше заявив про "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака.

"Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере, адже він не є фахівцем в цьому питанні. Незрозуміло, чому він дає оцінку діям керівника польотів? Він взагалі був на аеродромі, він бачив, як там все робиться, як ухвалюються рішення?" - сказав спікер Командування Юрій Агнат, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За словами представника слідства Вадима Приймачова, затримка дійсно була, але вона сталася через те, що на аеродром в цей момент сідав інший літак.

"У військовій авіації, на відміну від цивільної, немає регламентованого вирішення такої ситуації: хто повинен сідати першим", - додав він.

Нагадаємо, після катастрофи Олексій Кучер заявив, що люди, які відповідали за посадку літака, відповіли на запит пілота лише через одну хвилину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшифровка чорних скриньок Ан-26, що зазнав аварії під Чугуєвом, завершилася і почалося моделювання його польоту, - Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) розслідування (2275) Харківщина (6054) ЗСУ (7658) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+9
Звідти, де про «офшори Вальцмана».
З 21-го пальця.
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02.10.2020 10:21 Відповісти
+7
Чувак, ти не уявляєш, але екіпажі військових літаків повинні виконувати польоти і вночі.
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02.10.2020 10:27 Відповісти
+5
Кучер, судя по его комментариям, дилетант, хуже того , профан во всех вопросах, как и вся зебильная власть. "Хуже не будет", а будет намного хуже
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02.10.2020 10:45 Відповісти
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Звідти, де про «офшори Вальцмана».
З 21-го пальця.
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02.10.2020 10:21 Відповісти
Какова необходимость полета была в темное время суток?Кто отдал приказ на взлет,тот и виноват...
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02.10.2020 10:22 Відповісти
Чувак, ти не уявляєш, але екіпажі військових літаків повинні виконувати польоти і вночі.
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02.10.2020 10:27 Відповісти
Чувак,я служил в ЗОС (земное обеспечение самолетов)и кое что знаю об этом.не парься
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02.10.2020 10:29 Відповісти
А пошто тоді хєрню пишеш ?
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02.10.2020 10:37 Відповісти
Есть вариант что он во времена первой мировой служил. Чем дальше война тем моложе ветераны.
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02.10.2020 11:28 Відповісти
Может и служил, но ничего не понял. Во всяком случае про полёты по приборам ты не слыхал Как говорят: слушал, но не слышал, слышал, но не понял, а если понял, то не так.
Да в армии тогда так и учили!
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02.10.2020 10:42 Відповісти
Мабуть картоплю на кухні чистив)))Тоді так-"служив,служив")))
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02.10.2020 11:17 Відповісти
Ох и дебильный комент))))
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02.10.2020 10:29 Відповісти
это учебный самолет Ш...практиковали работу курсантов-штурманов в темное время суток...
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02.10.2020 10:30 Відповісти
«Ш», це «літаюча парта», для штурманів.
Була.
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02.10.2020 10:39 Відповісти
недавно взнав і спішиш поділитись, щоб не забути?...
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02.10.2020 10:52 Відповісти
тю на тебе...
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02.10.2020 10:57 Відповісти
Гео Лерос: Зачем Зеленскому Тищенко. Прослушка ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=SzO-8J3nAJA
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02.10.2020 10:25 Відповісти
Безкарність, халатність та тупість веде суспільство до катастрофи. Але якщо це суспільство таке, то катастрофа це найкраще, що може статися з цим суспільством.
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02.10.2020 10:30 Відповісти
ждем видео посадки этого, предыдущего самолета с той же камеры видеонаблюдения...
чтобы видеть момент "включения фар", чтобы развеять сомнения
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02.10.2020 10:33 Відповісти
Людей стало раздражать совковое отношение властей к обществу, когда власть скрывает от них то, что люди имеют право знать. Давно уже надо опубликовать переговоры лётчика с диспетчером, а также то, что видел курсант перед падением самолёта. А он точно рассказал больше, чем нам сообщили. А нам сказали, что он ничего не помнит. Что скрывают? Зеленский, де обіцяна прозорість влади?
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02.10.2020 10:36 Відповісти
Цілком можлива вірогідність диверсії.
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02.10.2020 10:42 Відповісти
Я все більше про це став думати, особливо після того, як ДБР начебто сказало, що лівий двигун тут ні до чого. Ото ж і кажу, що треба опублікувати перемови.
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02.10.2020 10:48 Відповісти
А я, коли «з порогу» не включили на розгляд причин, диверсію.
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02.10.2020 11:00 Відповісти
Кучер везде лезет в картинку. Париться на трагедии... Каким нужно быть человеком, чтобы так делать
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02.10.2020 10:40 Відповісти
Кучер, судя по его комментариям, дилетант, хуже того , профан во всех вопросах, как и вся зебильная власть. "Хуже не будет", а будет намного хуже
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02.10.2020 10:45 Відповісти
просто у кучера выборы
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02.10.2020 11:12 Відповісти
Ну а откуда зесрань может брать...
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02.10.2020 11:16 Відповісти
Не понятно, что эта срань вообще делает на должности руководителя области.
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02.10.2020 11:57 Відповісти
А у нас везде так...
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02.10.2020 14:13 Відповісти
В Чугуеве нет ,аэропорта,там есть ,военный аэродром.Это совсем не одно и то же.
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02.10.2020 12:40 Відповісти
 
 