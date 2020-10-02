Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо визнання Тіхановської президенткою Білорусі, - Помпео
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення про визнання Світлани Тіхановської президенткою Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це Помпео повідомив в інтерв'ю Fox News.
Він зазначив, що США "ще не розглянули всі аспекти ситуації".
"Ми шукаємо інструменти, які найбільше підходять для забезпечення результату, якого вимагає народ Білорусі", - сказав Помпео.
Він додав, що американська влада підтримує білоруський народ.
За словами держсекретаря, в Білому домі знають, що білоруси хочуть свободи і змінити напрям розвитку країни, чого не зміг зробити Олександр Лукашенко.
Він також заявив про готовність американської влади підтримати громадян Білорусі, використовуючи "дипломатичні можливості".
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тіхановську - 10,1%.
Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протестів. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили застосувати санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
Верховна Рада України затвердила заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали запровадження Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.
Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.
23 вересня в Мінську відбулася так звана інавгурація Лукашенка.
Білоруська опозиція закликала почати безстрокову акцію непокори після цієї таємної "інавгурації".
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Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
хороший вопрос