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Новини Революція в Білорусі
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Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо визнання Тіхановської президенткою Білорусі, - Помпео

Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо визнання Тіхановської президенткою Білорусі, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення про визнання Світлани Тіхановської президенткою Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це Помпео повідомив в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що США "ще не розглянули всі аспекти ситуації".

"Ми шукаємо інструменти, які найбільше підходять для забезпечення результату, якого вимагає народ Білорусі", - сказав Помпео.

Він додав, що американська влада підтримує білоруський народ.

За словами держсекретаря, в Білому домі знають, що білоруси хочуть свободи і змінити напрям розвитку країни, чого не зміг зробити Олександр Лукашенко.

Також читайте: Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Він також заявив про готовність американської влади підтримати громадян Білорусі, використовуючи "дипломатичні можливості".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головну опонентку Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протестів. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили застосувати санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії прийняв документ, яким не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Верховна Рада України затвердила заяву щодо подій у Білорусі. Нардепи назвали вибори нечесними, засудили репресії і підтримали запровадження Євросоюзом санкцій проти білоруських чиновників.

Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах і визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася так звана інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиція закликала почати безстрокову акцію непокори після цієї таємної "інавгурації".

Автор: 

Білорусь (7967) інавгурація (232) Лукашенко Олександр (2661) США (23360) Помпео Майк (338) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+3
скорее, потребует перевыборов.
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02.10.2020 10:44 Відповісти
+3
А какой идиот может признать эту бесконечно орущую:"путенприйди !!!!".Перевыборы
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02.10.2020 11:10 Відповісти
+1
А што такое? Значит Бацку еще рано списывать со счетов?
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02.10.2020 10:29 Відповісти
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А што такое? Значит Бацку еще рано списывать со счетов?
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02.10.2020 10:29 Відповісти
Видно визначаться після 5-го жовтня.
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02.10.2020 11:05 Відповісти
після 5-го Білорусь не буде мати легітимного президента, а Тихановська може претендувати на керівництво якимось перехідним тимчасовим комітетои або радою, як ті совки звикли звати всі органи влади, і таке буде до нових виборів, якщо вони будуть. А якщо приймуть якісь зміни до конституції, що надає всю владу так званому парламенту на чолі з головой, то президентів в Білорусі вже зовсім не буде існувати
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02.10.2020 13:16 Відповісти
Навряд чи будуть якісь зміни бо схоже Тихоновська "лягла" під Путіна, просить останнього бути посередником.
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02.10.2020 13:50 Відповісти
Трампа самого могут скинуть. Менты уже ползают на коленях перед BLM-мародерами. Так что они не будут спешить с выводами.
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02.10.2020 10:31 Відповісти
та там білих мародерів більше ніж BLM, і всі вони радісно проголосують за Трампона, бо він імператор Америки
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02.10.2020 13:18 Відповісти
скорее, потребует перевыборов.
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02.10.2020 10:44 Відповісти
На каком документальном основании Тихановскую можно признать президенткой?
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02.10.2020 11:04 Відповісти
на основанії документального кіно
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02.10.2020 13:20 Відповісти
Не катит.
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02.10.2020 13:33 Відповісти
чому? але це була така як кажуть іронія, не спримайте це буквально, ви ж питали про "документальне", я і сказав у відповідь
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02.10.2020 14:11 Відповісти
Это бред, нет никаких оснований для признания Тихоновской, скорее всего и.о. президента должен быть признан спикер парламента.
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02.10.2020 11:10 Відповісти
А какой идиот может признать эту бесконечно орущую:"путенприйди !!!!".Перевыборы
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02.10.2020 11:10 Відповісти
на той підставі, що йому народ сказав "УХАДІ"
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02.10.2020 13:23 Відповісти
Лера, ты блондинка?
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02.10.2020 12:34 Відповісти
Вашингтону, под видом защиты демократии, не терпится сделать из Беларуси олигархический аналог Украины. А им Украина выгодна.
Например, Лазаренко украл деньги из украинского бюджета и отправил в США на свои счета. США посадили Лазаренко, а украденные им в украинцев деньги оставили себе. Это называется "Грабь награбленное". И после Лазаренка много украденных в украинцев денег наши "бизнесмены" переправили в США.
А за протестами в Беларуси стоят как раз такие люди, которые хотят провести прихватизацию и олигархию под себя. Это даже не Тихановская и не ее муж. Они марионетки. Но и им кость пообещали.
Но явное большинство протестующих этого не понимают. Их используют как биомассу.
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02.10.2020 11:37 Відповісти
Пані Наталя, я ось не розумію з якої комуняцько-совковой схованки ви проголошуєте такі гасла, така схованка зараз є тільки одна - це теріторія, що контрольована ******, або ви як пан Фокін заморожені в льоднику савецькой України?
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02.10.2020 14:17 Відповісти
а що, про пусіна можна казати щось хороше?
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02.10.2020 13:26 Відповісти
Це треба бути олігофренами щоб ту, яка приперлась з Москви до Мінська як опозиціонерка коронувати як президента? Потрібно вимагати нових виборів зі спостерігачами з США і ЄС , а не назначати агентів Кремля президентами.
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02.10.2020 13:30 Відповісти
Если Лукашенко не идёт на повторные выборы в Беларуси,то всему миру президентом надо признать Тихановскую.
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02.10.2020 13:42 Відповісти
може і потрібно, але не кошерно, без виборів ніхто ніяких президентів визнавать не буде. В ***** є тільки один вихід - зробити кишенькові вибори та призначити свою маріонетку, або підтримати "конституційну реформу" лукашенкі, де функція президента буде зведена у нуль, а владой буде голова, якого той білоруський "парламент" вибере без участі народу, і не буде дивно, що головою стане той самий лукамудіщев
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02.10.2020 14:02 Відповісти
і тоді Білорусь стане ************** провінцією "бялоруся"
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02.10.2020 14:29 Відповісти
а скоріше мінською губернією у кінці кінців
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02.10.2020 14:35 Відповісти
шило на мыло...
хороший вопрос
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02.10.2020 14:35 Відповісти
без того мила шило в дупу лукашенкі не засунеш, бо вона в нього як і голова міцна, мабуть дерев"яна
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02.10.2020 14:37 Відповісти
Приєднаюся до інших: на підставі тьотку визнавати прі-зі-дєнтом Свєтою ?
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02.10.2020 15:40 Відповісти
 
 