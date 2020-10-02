Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя". ФОТО
У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися з коронавірусом, було на білбордах в українських містах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на повідомлення Почаївської лікарні, де працював медик.
"Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.
Як повідомили кореспонденту "Укрінформу" в Почаївській лікарні, кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію. Медики зробили ПЛР-тест. Але серце лікаря зупинилося. Зараз у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.
У розпал пандемії фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press українських лікарень, зокрема з Почаєва.
Згодом його фото, серед інших світлин українських медиків, було поміщено по всій країні на білбордах із написом "Дякуємо за життя".
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а то что пьют мол - давай честно, вот вы бы стал дёпутатом, и что бы делал? все наживаются, а вы - бомж? нё думаю.
так шо не надо всяких "дьяволов"(что это?) тут разводить, а подумать.
а чего же Сралин не "горит вечно?"
и ваша т.н. "ыУдка - 30 шекелей"? даже не то что "горит", ее даже не было.
Пусть выздоравливает.
то Невзоров - лох, который сказал шо для применения ИВЛ аппарата надо с 2 специка, не?
Вася Царев - купит аппарат, заразится и тупо сам себе обеспечит вентили?
думаю мы мало молились, как бы сказал Филарет(кстати, он то тоже не подох, хотя и заболел), или Уважаемый Перт Алексеевич, да продолжит Аллах его пиджак, ибо коротковат
кстати - смешная опечатка)))
після чого передати в надійні руки
в почаєві ввести карантин - нікого не впускати...особливо паломніків-прочан
Царство Небесное, ушедшему рано
По факту, когось вб'є, когось на все життя зробить інвалідом.
Тому що: «Я нє виношу когда мєня прінуждают, чьто то дєлать !»
Царство небесне Лікарю, Рятівнику!