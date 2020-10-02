Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя". ФОТО

У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися з коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на повідомлення Почаївської лікарні, де працював медик.

"Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.

Як повідомили кореспонденту "Укрінформу" в Почаївській лікарні, кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію. Медики зробили ПЛР-тест. Але серце лікаря зупинилося. Зараз у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.

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У розпал пандемії фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press українських лікарень, зокрема з Почаєва.

Згодом його фото, серед інших світлин українських медиків, було поміщено по всій країні на білбордах із написом "Дякуємо за життя".