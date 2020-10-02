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Новини Коронавірус і карантин
21 110 28

Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя". ФОТО

У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися з коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на повідомлення Почаївської лікарні, де працював медик.

"Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в дописі.

Як повідомили кореспонденту "Укрінформу" в Почаївській лікарні, кілька днів тому у Венжиновича діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію. Медики зробили ПЛР-тест. Але серце лікаря зупинилося. Зараз у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.

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У розпал пандемії фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press українських лікарень, зокрема з Почаєва.

Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів Дякуємо за життя 01

Згодом його фото, серед інших світлин українських медиків, було поміщено по всій країні на білбордах із написом "Дякуємо за життя".

Автор: 

карантин (18172) смерть (6777) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (600)


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Топ коментарі
+32
Врачи и хорошие люди умирают...а ни одного депутата не подохло...в чем тут секрет??
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02.10.2020 10:39 Відповісти
+23
Просто одни "сгорают" на работе, а другие живут по принципу "Забей на всё, забей на всех и в жизни ждёт тебя успех". Депутатов беспокоит лишь личный карман. Не напрягаясь, при бабле, хорошем питании и отличном медицинском обслуживании здоровье покрепче будет.
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02.10.2020 10:46 Відповісти
+20
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 4565
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02.10.2020 10:50 Відповісти
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Врачи и хорошие люди умирают...а ни одного депутата не подохло...в чем тут секрет??
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02.10.2020 10:39 Відповісти
В баблі і впливі, які забезпечують депутатам кращі умови лікування...
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02.10.2020 10:43 Відповісти
Просто одни "сгорают" на работе, а другие живут по принципу "Забей на всё, забей на всех и в жизни ждёт тебя успех". Депутатов беспокоит лишь личный карман. Не напрягаясь, при бабле, хорошем питании и отличном медицинском обслуживании здоровье покрепче будет.
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02.10.2020 10:46 Відповісти
наоборот - вор/бандит - живет в постоянном страхе, хотя.... у нас как раз так как вы сказал - им тупо накласть, если шо, откупятся или как с тем де.генералом шо повязали прямо на заседании Кабмина вроде - как с гуся вода
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02.10.2020 10:49 Відповісти
Страх и корову загонит на водонапорную башню.Проблема только потом её оттуда снять.Як казав Воланд"Я пью ваше здоровье".Так ось тадепуты, тупо пьют здоровье Держави.Они питаются ложью,страхом,завистью,предательством,фарисейством,алчность,трусость когда умалчивают и прочими грехами.Один грех закусит человека и остальные подтянутся следом,подобно волчьей стае,щоб тебя разорвать.Щоб им сопротивляться,нужно быть реально сильным.Пей и дьявол,тебя доведёт до конца.Ё хо хо.И бутылка рома
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 5554
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02.10.2020 11:52 Відповісти
ёсли "дьявол" и сущёствеут, то кто же Яхве?(убил в миллионы раз больше "детей своиХ")

а то что пьют мол - давай честно, вот вы бы стал дёпутатом, и что бы делал? все наживаются, а вы - бомж? нё думаю.
так шо не надо всяких "дьяволов"(что это?) тут разводить, а подумать.
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02.10.2020 12:06 Відповісти
Ну это образно.Если писание и выдумка,то грехи реальные.И ведут они к уничтожению индивидуума в той или иной мере.Разрушают гармонию твоего сознания и сознание тех,кто тебя окружает.Вот взять Лукашенко например.Атеист с грехом властолюбие,заставляет страдать всю Беларусь из -за своего греха.А теперь представь,що в Раде,сколько там тадепутов?И у каждого свой волк,который его грызёт.И вот Рада подобно стае,рвёт ресурсы Державы
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02.10.2020 12:28 Відповісти
грехи реальные.\\\\\\\\

а чего же Сралин не "горит вечно?"
и ваша т.н. "ыУдка - 30 шекелей"? даже не то что "горит", ее даже не было.
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02.10.2020 12:35 Відповісти
Было не было то вопрос к религиоведам.Меня больше интересует научный диагноз такому заболеванию как клептократия и как она переплетается с клептоманией,якой заражены наши тадепуты.Що як известно в Библии является грехом и называется воровством
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02.10.2020 12:45 Відповісти
таки да . у меня одноклассник травматолог умер в 42 сердце не выдержало . жил один и почти всё время на работе .то на дежурстве в отделении . то в поликлинике на приёме .
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02.10.2020 12:56 Відповісти
Держу кулачки за ещё одного не врача и не хорошего человека, но депутата.
Пусть выздоравливает.
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02.10.2020 11:01 Відповісти
я помню ажиотаж на аппараты ИВЛ, эти твари гребли пачками на всё семейство и хранили в гаражах в надежде на спасение)) в этот момент шла бойкая торговля масками из гос резерва)))))))))))) доходило до абсурда наличку этим тварям возили в чемоданах и прямо в аэропорту проходили аукционы, а в больницах был йод и зелёнка жопу помазать.
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02.10.2020 11:13 Відповісти
да ну?
то Невзоров - лох, который сказал шо для применения ИВЛ аппарата надо с 2 специка, не?
Вася Царев - купит аппарат, заразится и тупо сам себе обеспечит вентили?
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02.10.2020 12:08 Відповісти
обслугу Вася себе наймёт)) если по объявлению в газете не получица, то закажет на Али два десятка из Китая с большим опытом, ты попробуй к аппарату в больнице просунуться и будешь приятно удивлён или послан в нужном направлении.
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02.10.2020 12:29 Відповісти
Пекло переповнене.
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02.10.2020 11:57 Відповісти
блин, ну что же за такой гадкий вирус - как выше написали шо умирают не депутаты всякие.
думаю мы мало молились, как бы сказал Филарет(кстати, он то тоже не подох, хотя и заболел), или Уважаемый Перт Алексеевич, да продолжит Аллах его пиджак, ибо коротковат

кстати - смешная опечатка)))
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02.10.2020 10:47 Відповісти
почаївську лавру прикрити, вивести звідти весь персонал, дезинфікувати....
після чого передати в надійні руки
в почаєві ввести карантин - нікого не впускати...особливо паломніків-прочан
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02.10.2020 10:48 Відповісти
В найтяжчі години не зрадив, не звільнився з роботи, СЛАВА ЛІКАРЮ, вічна пам'ять...
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02.10.2020 10:48 Відповісти
спасибо за жизнь, Иван Венжинович, прожитую Вами не зря!
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 544

Царство Небесное, ушедшему рано
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02.10.2020 10:50 Відповісти
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 4565
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02.10.2020 10:50 Відповісти
А, ОДНА латентовірусна бессимптомна скузі без маски, може заразити в вагоні метро, десятки людей.
По факту, когось вб'є, когось на все життя зробить інвалідом.
Тому що: «Я нє виношу когда мєня прінуждают, чьто то дєлать !»
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02.10.2020 11:06 Відповісти
100 баллов
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02.10.2020 14:59 Відповісти
А степанов и ляшко при встрече трижды целуются и произносят Ковид воскрес - во истину воскрес. И не хрена их ни какая холера не берёт.
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02.10.2020 11:07 Відповісти
Какой усталый и добрый взгляд у человека. Видимо спас не одну человеческую жизнь. Вот сердце и не выдержало. Очень , очень жаль.
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02.10.2020 12:09 Відповісти
Как обидно, что доктор и в маске, и в защитном щитке, и в защитном костюме не смог избежать опасности заразиться этим мерзким вирусом! Добрая память хорошему человеку и отличному врачу!
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02.10.2020 13:23 Відповісти
Дякуємо за життя!!!
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02.10.2020 13:49 Відповісти
Сумно..
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02.10.2020 14:59 Відповісти
Герої не вмирають!

Царство небесне Лікарю, Рятівнику!
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28.11.2020 17:11 Відповісти
 
 