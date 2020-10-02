Вірменія висловила готовність розпочати переговори з припинення вогню в Нагірному Карабасі

Вірменія готова розпочати переговори з припинення вогню в Карабасі за посередництва країн Мінської групи ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Вірменії.

"Ми вітаємо той факт, що співголови Мінської групи ОБСЄ на рівні керівництва рішуче засудили застосування сили в зоні нагірно-карабаського конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вірменія готова працювати з країнами-співголовами Мінської групи ОБСЄ в 1994-1995 роках.

Крім того, вірменська сторона висловила готовність відновити режим припинення вогню на основі домовленостей.

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