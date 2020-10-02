Вірменія висловила готовність розпочати переговори з припинення вогню в Нагірному Карабасі
Вірменія готова розпочати переговори з припинення вогню в Карабасі за посередництва країн Мінської групи ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Вірменії.
"Ми вітаємо той факт, що співголови Мінської групи ОБСЄ на рівні керівництва рішуче засудили застосування сили в зоні нагірно-карабаського конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Вірменія готова працювати з країнами-співголовами Мінської групи ОБСЄ в 1994-1995 роках.
Крім того, вірменська сторона висловила готовність відновити режим припинення вогню на основі домовленостей.
Топ коментарі
+72 Привет
показати весь коментар02.10.2020 10:42 Відповісти Посилання
+63 Рома Маестро
показати весь коментар02.10.2020 10:42 Відповісти Посилання
+60 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар02.10.2020 10:46 Відповісти Посилання
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Сначала Азербайджан освободит Карабах и сделает пару сотен километров выжженой земли вдоль границы, а уж потом переговоры.
Азербайджан, бо тупо вирішила перевірити його реакцію. Зараз отримує
гарних люлей.Напевно рашка пообіцяла допомогу вірменам, а тут Турція
з'явилася. Рашка забзділа відкрито втручатися. Впевен що Алієв разом з
Ердоганом звільнять Нагорний Карабах від вірмен.бо так карти лягли!
- Милиция, откройте!
- Что надо?
- Поговорить.
- Сколько вас?
- Двое.
- Вот и поговорите между собой.
Это не наша ситуация , когда через границу побатальонно заходят Орки , а мы ничего не можем сделать ....
Это одноцветье творилось на Южном Кавказе огромной жестокостью. Более 300 тысяч армян ушли из Азербайджана после февраля 1988 г. и более 200 тысяч азербайджанцев - из Армении и Карабаха. Ужасы массовой резни армян в Баку и Сумгаите, резни азербайджанцев армянами в Ходжале, акты геноцида, убийства, разорение имуществ по всему Южному Кавказу заставили сотни тысяч людей уйти из своих городов и деревень, спасая жизнь."
"Нагорная отповедь"
В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос - о мире.
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Вы только посмотрите - они согласны!
А свалить на уй в свой Ереван вы не согласны?
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
И вашего толстозадого согласия на это не требуется!
Техику через Иран тоже по желанию пропускают (ясно что не за посмотреть в глаз ху&ла!),да туда ее еще и доставить надо.
Грузины молодцы! Перекрыли пямые поставки! Опять "русский кантавр"- когда жопа с обоих сторон.