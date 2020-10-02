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Новини
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Звіт російської фірми, яка раніше частково належала Зеленському: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі, - ЗМІ. ВIДЕО

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. У компанії зазначили, що "не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності", скоротили збитки на 32% і пояснили, чому прокат фільмів приносить менше доходів.

Журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу та "Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати за 2019 рік", які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності, передає Цензор.НЕТ.

Керівник "Грин Филмс" зазначає у поданих документах, що товариство "не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності", а навпаки, "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості".

У "Поясненні" йдеться про те, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляє. Але в 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема й від надання прав на використання кінофільмів, "Грин Филмс" вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (майже 1,7 мільйона гривень).

Також читайте: Співвласник і керівник "Кварталу-95" Борис Шефір: "Ми сподіваємося, що через два роки російський ринок для нас відкриється"

У звіті зменшення доходів пояснюють так: "Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції. - Ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується".

Водночас, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грин Филмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 000 000 рублів (або майже 58 000 000 гривень). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

У документі зазначено, що "Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року становили майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також у "Поясненні" прозвітували, що повернули Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Сергій Шефір на прохання "Схем" прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів. Натомість зазначив: "Функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях. Я не обіймаю жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідаю за операційну діяльність, не веду бухгалтерський облік і навіть не провітрюю приміщення офісу".

Також читайте: Фірма, яка раніше частково належала Зеленському, відмовилася знімати фільм для РФ і повернула гроші, - "Схеми"

На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

​Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 000 000 рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20%, Борис Шефір – 15%, Сергій Шефір – 15%, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50%.

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Автор: 

бізнес (2010) Зеленський Володимир (24332) Квартал-95 (185) росія (66021) Шефір Борис (33) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+32
Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ - Цензор.НЕТ 8895
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02.10.2020 10:46 Відповісти
+25
Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7969
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02.10.2020 10:49 Відповісти
+18
https://twitter.com/fairyboar
https://twitter.com/fairyboar

Fairyboar

@fairyboar

·https://twitter.com/fairyboar/status/1311281925353603079 30 сент.

29.09.2015 року - від рук агресора гинуть та становляться каліками як військові, так і цивільні українці. Президент Порошенко у цей день з трибуни Генасамблеї ООН, захищає та відстоює суверенітет України, і саме ж в цей день Зеленський "прікольно шутіт"...

https://twitter.com/i/status/1311281925353603079
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02.10.2020 10:47 Відповісти
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Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ - Цензор.НЕТ 8895
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02.10.2020 10:46 Відповісти
клоун забирай шапито 95 из ВР и снимай штаны на сцене квартала)), фирма последний куй доедает не там работаешь))
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02.10.2020 11:08 Відповісти
та самая "грин филмс", финансируемая из минобороны расеи:

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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02.10.2020 12:47 Відповісти
«Валимо Порошенка. Обираємо Зеленського. Валимо Зеленського. Обираємо Медведчука.»
Триходівочка.
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02.10.2020 10:46 Відповісти
Яка суттєва різниця між зеленським і мертвечуком? І чому саме такий вибір?
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02.10.2020 13:17 Відповісти
https://twitter.com/fairyboar
https://twitter.com/fairyboar

Fairyboar

@fairyboar

·https://twitter.com/fairyboar/status/1311281925353603079 30 сент.

29.09.2015 року - від рук агресора гинуть та становляться каліками як військові, так і цивільні українці. Президент Порошенко у цей день з трибуни Генасамблеї ООН, захищає та відстоює суверенітет України, і саме ж в цей день Зеленський "прікольно шутіт"...

https://twitter.com/i/status/1311281925353603079
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02.10.2020 10:47 Відповісти
Налоги за землю и другие подобные, чтобы не забрали рашисты.
И с 2015 фабрика арестована, чтобы не мог продать.
Квартирка Зели в Крыму и бизнес в россии не арестованы, а наращивают прибыль при преЗеденте.
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02.10.2020 10:53 Відповісти
Показывайте отчеты, документы про уплаченные налоги в 2017.
В каком году первый раз наложен арест на фабрику?

По квартире Зели в Крыму и бизнесам в россии возражениий у Хмары нет.
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02.10.2020 11:06 Відповісти
а ты хотел бы, чтоб не заплатил и в бюджет страны агрессора конфисковали всю фабрику.

обломайся, гнида фсбешная
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02.10.2020 10:56 Відповісти
Пять лет визжали "чИлавек Порошенко", привязывая к нему любого, кто когда-то проходил мимо него.
Сегодня история про ближайшее окружение Зеленского, а в ответ "к чему эти вбросы?".

"Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір."
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02.10.2020 10:51 Відповісти
ага, переписал фирму на друга - всех обманул ) а уже не говорю про оффшоры
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02.10.2020 10:56 Відповісти
В начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыл бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".
Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.Источник: https://censor.net/ru/n3222489
Вот это не достаточная причина для публикации?
Зеля нарушил закон и обещал уйти сам в таком случае.
Но опять сбрехал.
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02.10.2020 10:59 Відповісти
Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, - СМИ - Цензор.НЕТ 7969
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02.10.2020 10:49 Відповісти
Зеленый чижи(до)к отовсюду по зёрнышку клюет, "голобородька" гибридная.
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02.10.2020 10:49 Відповісти
Пока зеленский развлекается слушая уличных музыкантов в Черновцах, тут такие новости...Но это цветочки. Ягодки придут когда начнут публиковать данные об отмывании денежек совместно с беней.
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02.10.2020 10:49 Відповісти
Российская компания .. соучредителем которой .... является первый помощник президента Шефир / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.-Путин Шефиру внял и рынок открылся досрочно.
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02.10.2020 10:54 Відповісти
липецкая кинофабрика
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02.10.2020 10:54 Відповісти
Ну шо я вам могу сказать, зетипиллы....Все самое главное сказано уже до меня...Толпо**пы -уже было?
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02.10.2020 11:04 Відповісти
ой, та шо вы такое гаварите, разве это гэшэфт, так мальчику на шапочку и леночке на лифчики...
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02.10.2020 11:06 Відповісти
цензурных слов нет..........
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02.10.2020 11:09 Відповісти
да уж читаешь это все... взять бы палку да отп... его избирателей до зеленых соплей
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02.10.2020 11:20 Відповісти
хто там кричав про сплату податків ворогу?
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02.10.2020 11:34 Відповісти
Взагалі-то від податків нікуди сховатися... Така світова практика. Можна лише їх мінімізувати. Але щоб ця мінімізація не впливала політичну позицію платника податку...
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02.10.2020 11:38 Відповісти
І ЦЕ Зе ЧМО ЩЕ ПОРОХА ЧМИРИЛО ?
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02.10.2020 11:44 Відповісти
Вчіться зелені шмарклі, фірма Зе собі в збиток робить гарне кіно про російську армію і засрашку і не випустили ні одного фільму на українській мові, про українську армію, до керма якої ви його обрали. А йому домомагають шифери, черепиці, плитки, ліноліуми та різні єрмаки з фокіними. І фірма до цього часу працює і ніхто її не заарештутав, як ліпецьку фабрику. Мізки від такої логіки ще не задимилися? Та всеодно барига є Порошенко? Він і заробляє на війні і мародерить війська?
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02.10.2020 11:47 Відповісти
Зеленский - циничная мразь!
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02.10.2020 11:48 Відповісти
Скрепы хрен знает чего, NNN, танюша лайф - ау-у-у, расскажите, как вы гордитесь своим выбором
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02.10.2020 11:50 Відповісти
ЗЕ=ПЕ
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02.10.2020 11:54 Відповісти
Какой маланец без гешефта?
Жаль только, что этот гешефт - наша страна.
Спасибо 73% дебилов...
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02.10.2020 11:58 Відповісти
Ко-ко-ко, Липецкая фабрика, Липецкая фабрика...да, зебилы?
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02.10.2020 12:03 Відповісти
Липецкая фабрика 2:0
Или Зелибобе можно?
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02.10.2020 12:41 Відповісти
а-а-а, служебный роман бизнес на крови



Звіт російської фірми, яка раніше частково належала Зеленському: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3730
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02.10.2020 12:46 Відповісти
У мАльчіка процвітання поперло. А ви кажете війна. Яка може бути війна з гуззкіми бізнеспартнерами у вАви зЕзідента? Тільки любов та співпраця.
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02.10.2020 13:23 Відповісти
Звіт російської фірми, яка раніше частково належала Зеленському: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3120
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02.10.2020 13:44 Відповісти
Зеленые пророssийские паскуды.
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02.10.2020 13:54 Відповісти
ВИДНО НА РОССИИ ДЕРЖИМОРДЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ТОЖЕ СПРАВНО ВЗЯТКИ БЕРУТ !!! ЧТОБЫ ВЫРОДИЛИСЬ ИХ РОДА !!!
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02.10.2020 14:35 Відповісти
ну и хорошо. всё правильно.
а всем "актывистам" надо самим себе у себя на кухне газ российский перекрыть.
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02.10.2020 17:36 Відповісти
 
 