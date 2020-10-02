Звіт російської фірми, яка раніше частково належала Зеленському: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі, - ЗМІ. ВIДЕО

Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. У компанії зазначили, що "не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності", скоротили збитки на 32% і пояснили, чому прокат фільмів приносить менше доходів.

Журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу та "Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати за 2019 рік", які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності, передає Цензор.НЕТ.

Керівник "Грин Филмс" зазначає у поданих документах, що товариство "не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності", а навпаки, "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості".

У "Поясненні" йдеться про те, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляє. Але в 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема й від надання прав на використання кінофільмів, "Грин Филмс" вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (майже 1,7 мільйона гривень).

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У звіті зменшення доходів пояснюють так: "Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції. - Ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується".

Водночас, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.

Також у "Грин Филмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 000 000 рублів (або майже 58 000 000 гривень). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

У документі зазначено, що "Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року становили майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".

Також у "Поясненні" прозвітували, що повернули Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.

Сергій Шефір на прохання "Схем" прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів. Натомість зазначив: "Функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях. Я не обіймаю жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідаю за операційну діяльність, не веду бухгалтерський облік і навіть не провітрюю приміщення офісу".

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На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".

Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

​Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 000 000 рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні "Схеми"​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".

Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20%, Борис Шефір – 15%, Сергій Шефір – 15%, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50%.

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.

21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.