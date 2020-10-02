Звіт російської фірми, яка раніше частково належала Зеленському: збитки скоротили, хочуть збільшити продажі, - ЗМІ. ВIДЕО
Російська компанія "Грин Филмс", співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свій бухгалтерський баланс і фінансові показники за 2019 рік. У компанії зазначили, що "не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності", скоротили збитки на 32% і пояснили, чому прокат фільмів приносить менше доходів.
Журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу та "Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати за 2019 рік", які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності, передає Цензор.НЕТ.
Керівник "Грин Филмс" зазначає у поданих документах, що товариство "не ухвалювало рішень про припинення чи скорочення діяльності", а навпаки, "вживає заходів для збільшення об'ємів продажів і зниження собівартості".
У "Поясненні" йдеться про те, що компанія вже кілька років поспіль працює собі в збиток, витрачаючи більше, ніж заробляє. Але в 2019 році, попри майже 50% скорочення доходів в цілому, та зокрема й від надання прав на використання кінофільмів, "Грин Филмс" вдалося зменшити збитки на третину порівняно з минулим роком, до майже 5 мільйонів рублів (майже 1,7 мільйона гривень).
У звіті зменшення доходів пояснюють так: "Зниження виручки обумовлено тим, що основна частина прав на використання АВП (аудіовізуальної продукції. - Ред.) припадає на перші місяці прокату фільму в кінотеатрах, а в наступні періоди дохід від використання фільмів знижується".
Водночас, зі звітності випливає, що зменшити збитки компанії здебільшого вдалося через скорочення адміністративних витрат – зокрема, оплати праці й видатків на оренду приміщень.
Також у "Грин Филмс" прозвітували про зменшення боргового навантаження за 2019 рік на 12%, до понад 170 000 000 рублів (або майже 58 000 000 гривень). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки, дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.
У документі зазначено, що "Грин Филмс" володіє нематеріальними активами, вартість яких станом на грудень 2019 року становили майже 137,2 мільйона рублів (майже 47 мільйонів гривень). Це права на аудіовізуальні твори: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" та сценарій "The Replacement".
Також у "Поясненні" прозвітували, що повернули Міністерству культури Росії 35 мільйонів рублів (майже 12 мільйонів гривень) на виробництво фільму "Вниз", а також відсотки за користування коштами федерального бюджету.
Сергій Шефір на прохання "Схем" прокоментувати плани російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію, не відповів. Натомість зазначив: "Функції засновника в комерційних компаніях можуть не збігатися з виконавчими посадами в цих же компаніях. Я не обіймаю жодних посад в органах управління кіпрської компанії, не відповідаю за операційну діяльність, не веду бухгалтерський облік і навіть не провітрюю приміщення офісу".
На початку 2019 року "Схеми" з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс".
Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
Тоді з’ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 000 000 рублів (майже 12 мільйонів гривень) на фінансування фільму-трилера "Вниз".
У березні "Схеми" повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора "Студії Квартал-95".
Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20%, Борис Шефір – 15%, Сергій Шефір – 15%, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50%.
Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по "Кварталу 95". Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.
21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського. Син Сергія Шефіра працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
Триходівочка.
https://twitter.com/fairyboar
Fairyboar
@fairyboar
·https://twitter.com/fairyboar/status/1311281925353603079 30 сент.
29.09.2015 року - від рук агресора гинуть та становляться каліками як військові, так і цивільні українці. Президент Порошенко у цей день з трибуни Генасамблеї ООН, захищає та відстоює суверенітет України, і саме ж в цей день Зеленський "прікольно шутіт"...
https://twitter.com/i/status/1311281925353603079
И с 2015 фабрика арестована, чтобы не мог продать.
Квартирка Зели в Крыму и бизнес в россии не арестованы, а наращивают прибыль при преЗеденте.
В каком году первый раз наложен арест на фабрику?
По квартире Зели в Крыму и бизнесам в россии возражениий у Хмары нет.
обломайся, гнида фсбешная
Сегодня история про ближайшее окружение Зеленского, а в ответ "к чему эти вбросы?".
"Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а станом на цей час досі є перший помічник президента Сергій Шефір."
Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.Источник: https://censor.net/ru/n3222489
Вот это не достаточная причина для публикации?
Зеля нарушил закон и обещал уйти сам в таком случае.
Но опять сбрехал.
Жаль только, что этот гешефт - наша страна.
Спасибо 73% дебилов...
Или Зелибобе можно?
служебный романбизнес на крови
а всем "актывистам" надо самим себе у себя на кухне газ российский перекрыть.