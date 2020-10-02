За минулу добу в ЗСУ виявили 76 випадків COVID-19, хворіють 711 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 2 жовтня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють - 711 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 76 нових випадків COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець, Рівненський, військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 61 особа (Київська область – 28 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Одеська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Житомирська область – 3 військовослужбовці, Харківська область – 3 військовослужбовці, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 7 працівників ЗС України, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська, Херсонська, Чернігівська, Тернопільська та Запорізька області – по 1 військовослужбовцю, Миколаївська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 2331 особа, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляції) перебуває 652 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 54 особи.

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