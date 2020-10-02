Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд

Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позов щодо кандидата в мери Борислава Берези і "Еко партії Берези" - політичну силу разом з її лідером намагалися не допустити до участі в місцевих виборах у столиці. Формальним приводом стало те, що грошова застава за участь у виборах була оплачена нібито не з рахунку Київської партійної організації, а з рахунків всеукраїнської. Однак довести це в суді позивачам так і не вдалося.

"Суд щодо зняття мене і моєї партії з виборів закінчився. Ми виграли - нас не змогли зняти з виборів. Нагадую, що цей позов подав якийсь Олег Горбачов. Це один з дрібних клерків Держекоінспекції, наближений до колишнього керівника цієї структури Єгора Фірсова. Раніше Фірсов був главою "Удару" в Донецьку, а тепер несподівано вирішив, що йому пора взяти участь у виборах мера Києва", - написав Борислав Береза ​​у своєму Telegram-каналі "Березовый сок".

Позивач заявив про намір оскаржувати рішення суду, а також вимагав окремим рішенням винести постанову Нацбанку з метою провести перевірку банку, який відкрив рахунок "Еко партії Берези". Йдеться про державному "Укрексімбанку".

Зазначимо, на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза ​​балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.

Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза ​​повідомив про те, що у нього і дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.