Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд
Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позов щодо кандидата в мери Борислава Берези і "Еко партії Берези" - політичну силу разом з її лідером намагалися не допустити до участі в місцевих виборах у столиці. Формальним приводом стало те, що грошова застава за участь у виборах була оплачена нібито не з рахунку Київської партійної організації, а з рахунків всеукраїнської. Однак довести це в суді позивачам так і не вдалося.
"Суд щодо зняття мене і моєї партії з виборів закінчився. Ми виграли - нас не змогли зняти з виборів. Нагадую, що цей позов подав якийсь Олег Горбачов. Це один з дрібних клерків Держекоінспекції, наближений до колишнього керівника цієї структури Єгора Фірсова. Раніше Фірсов був главою "Удару" в Донецьку, а тепер несподівано вирішив, що йому пора взяти участь у виборах мера Києва", - написав Борислав Береза у своєму Telegram-каналі "Березовый сок".
Позивач заявив про намір оскаржувати рішення суду, а також вимагав окремим рішенням винести постанову Нацбанку з метою провести перевірку банку, який відкрив рахунок "Еко партії Берези". Йдеться про державному "Укрексімбанку".
Зазначимо, на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.
Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза повідомив про те, що у нього і дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.
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(У Кличка бабуся по лінії тата єврейка).
За кого ти, вніматєльний?
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.
Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
Або ти ЗБРЕХАВ.
Не лазь до журнашлюх.
Не рознось інфозаразу.
Пошукав сам.
Лови:
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY www.pravda.com.ua › news › 2009/12
Dec 1, 2009 - "Ну, не всем везет! Ну, украинец!", - сказал Яценюк, комментируя многочисленные сообщения о том, что он по национальности еврей.»
Ближе к выборам включится тяжелая артиллерия - котяхи полетят.
Фіпсов досі вірно служить Фірташу.