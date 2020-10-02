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Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд

Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд

Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив позов щодо кандидата в мери Борислава Берези і "Еко партії Берези" - політичну силу разом з її лідером намагалися не допустити до участі в місцевих виборах у столиці. Формальним приводом стало те, що грошова застава за участь у виборах була оплачена нібито не з рахунку Київської партійної організації, а з рахунків всеукраїнської. Однак довести це в суді позивачам так і не вдалося.

"Суд щодо зняття мене і моєї партії з виборів закінчився. Ми виграли - нас не змогли зняти з виборів. Нагадую, що цей позов подав якийсь Олег Горбачов. Це один з дрібних клерків Держекоінспекції, наближений до колишнього керівника цієї структури Єгора Фірсова. Раніше Фірсов був главою "Удару" в Донецьку, а тепер несподівано вирішив, що йому пора взяти участь у виборах мера Києва", - написав Борислав Береза ​​у своєму Telegram-каналі "Березовый сок".

Позивач заявив про намір оскаржувати рішення суду, а також вимагав окремим рішенням винести постанову Нацбанку з метою провести перевірку банку, який відкрив рахунок "Еко партії Берези". Йдеться про державному "Укрексімбанку".

Зазначимо, на минулих місцевих виборах, коли Борислав Береза ​​балотувався в мери Києва і посів друге місце, його також намагалися "зняти" через суд. Тоді позов подала громадська організація "Наждак", яку пов'язують з оточенням чинного міського голови.

Також нагадаємо, що на початку тижня Борислав Береза ​​повідомив про те, що у нього і дружини діагностували Covid-19. Політик попередив, що буде брати участь у передвиборчій кампанії дистанційно.

Автор: 

вибори (6720) Київ (19646) Береза Борислав (152)


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Топ коментарі
+3
єврей єврею рознь.
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.

Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
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02.10.2020 11:26 Відповісти
+2
Евреи лезут напролом!
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02.10.2020 11:12 Відповісти
+2
Бєня, пєрєлогінься.
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02.10.2020 11:15 Відповісти
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Евреи лезут напролом!
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02.10.2020 11:12 Відповісти
Бєня, пєрєлогінься.
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02.10.2020 11:15 Відповісти
Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд - Цензор.НЕТ 4589
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02.10.2020 11:34 Відповісти
Радієш ?
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02.10.2020 11:17 Відповісти
Дорогуша, )(реново, что ты читаешь только свои посты и не отслеживаешь чужие. Я тебя назову Зелей, не обидешься. Будь внимательнее
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02.10.2020 11:24 Відповісти
Ти за Верещук? За Пальчевского?
(У Кличка бабуся по лінії тата єврейка).
За кого ти, вніматєльний?
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02.10.2020 11:34 Відповісти
єврей єврею рознь.
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.

Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
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02.10.2020 11:26 Відповісти
Чувак, ПРУФ, що Яценюк, єврей.
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02.10.2020 11:35 Відповісти
про «дрєвній єврєйскій род бакай», не пропонувати.
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02.10.2020 11:39 Відповісти
Яценюк цього ніколи не заперечував. Сам особисто не признавався - але й не заперечував. На відмінну, наприклад, від Пороха.
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02.10.2020 11:40 Відповісти
Чувак ПРУФ, буде?
Або ти ЗБРЕХАВ.
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02.10.2020 11:43 Відповісти
пошукай сам в неті, як Яценюка цілком притомні журики називали "чернівецький єврей". Він не заперечував.
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02.10.2020 11:45 Відповісти
Ти нерозбірливий.
Не лазь до журнашлюх.
Не рознось інфозаразу.
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02.10.2020 11:47 Відповісти
Почитай оно як «Мамалюбітскорость» насмоктав з бєніного 21-го пальця, про «прастітуток на Майданє»
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02.10.2020 11:50 Відповісти
Бачу, пруфа, від тебе не діждуся.
Пошукав сам.
Лови:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY Яценюк: ''Я не еврей. Не всем везет!'' | Украинская правда
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY www.pravda.com.ua › news › 2009/12


Dec 1, 2009 - "Ну, не всем везет! Ну, украинец!", - сказал Яценюк, комментируя многочисленные сообщения о том, что он по национальности еврей.»
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02.10.2020 11:51 Відповісти
цбого чомусь не бачив... Значить, пропустив. Дякую.
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02.10.2020 11:58 Відповісти
Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ./ Без предисловия Я не украинофоб, но... израильские флажки требуют от украинцев : пару сот виселец на Крещатики. / Только огонь судов Линча может избавить Украину / и т.д. Украинцы почему то обязательно извиняются Я не антисемит, но...
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02.10.2020 11:45 Відповісти
Ну всё - пошли бросаться какашками.
Ближе к выборам включится тяжелая артиллерия - котяхи полетят.
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02.10.2020 11:15 Відповісти
Фірсов - це Фірташ. Коли Порох, Яценюк і Гройсман почали щемити оліграхів-паразитів на держбюджеті, на державній власності (до речі, невелика група олігархів, і Порох серед них, до таких паразитів не відноситься) - тоді Фірсов став в позу і демонстративно вийшов з фракції. Ну, а тоді Фірсова "пішли" і з депутатів...
Фіпсов досі вірно служить Фірташу.
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02.10.2020 11:24 Відповісти
"береза" вже не "націоналіст", а "еколог"?
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02.10.2020 12:08 Відповісти
Дерево є дерево ностальгія за лісом переважила...
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02.10.2020 12:12 Відповісти
...а ностальгія до бляхи?
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02.10.2020 12:46 Відповісти
еще одно, без чего не прожить киеву
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02.10.2020 13:14 Відповісти
 
 