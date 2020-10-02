Україна розглядає питання приєднання до позову Нідерландів у ЄСПЛ у справі MH17, - заступник генпрокурора Мамедов

Україна може долучитися до позову Нідерландів у ЄСПЛ у справі MH17: це питання, за словами Гюндуз Мамедова, "нині розглядається" Мін'юстом.

Спільна слідча група (JIT), яка розслідує знищення російськими окупантами лайнера Boeing рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, не припиняє роботу, попри суд над чотирма фігурантами в цій справі в Нідерландах. Про це ZN.ua заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, назвавши також "найважливішу подію" у процесі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, JIT продовжує збір доказів причетності й інших до цього злочину: всіх тих, хто віддавав накази і їх виконував. "Завдання і мета ... не змінилися - притягнення до відповідальності всіх винних у знищенні рейсу МН17", - наголосив він.

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28 вересня суд вислухав захист Олега Пулатова і взяв перерву до 3 листопада. Мамедов ухилився від відповіді на запитання, чи свідомо в обвинуваченого росіянина все затягують; каже, оскільки Україна - не сторона цього процесу, "не вважаємо за можливе давати свою оцінку".

Візит адвокатів Пулатова в РФ для консультацій з ним прокурор вважає найважливішою подією з точки зору прогресу в справі, оскільки всі сторони тепер можуть ознайомитися з версією подій від росіянина.

На запитання, як Україна реагує на те, що у Пулатова звинувачують її в незакритті "повітря" над Донбасом після початку боїв, і цю тезу використовує пропаганда РФ, заступник голови ОГП відповів коротко: "Вичерпну відповідь на це питання було надано у звіті Ради з безпеки Нідерландів, яка не знайшла порушень існуючих на той момент правил з боку України".

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Чиновник додав, що Україна "не бачить проблем" у роботі з малайзіськими колегами-слідчими, попри те, що влада цієї країни раніше доволі суперечливо оцінювали результати розслідування JIT. Мамедов каже, що комунікація і робота в JIT "базується на принципах взаємної довіри і професіоналізму; ми працюємо на один результат".

"Приєднання до позову Нідерландів у ЄСПЛ перебуває в компетенції Міністерства юстиції, уповноваженого представляти інтереси України в цьому суді. І це питання, наскільки мені відомо, зараз розглядається. У разі ухвалення відповідного рішення ми готові продовжити координувати наші зусилля і позиції з колегами і всіляко сприяти в їхній роботі", - додав він.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.