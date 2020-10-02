УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6972 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
641 0

Вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вимогам для пом'якшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2 жовтня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківська, Хмельницькій, Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом по Україні становить 52,4%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Згідно з даними, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Також читайте: Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя". ФОТО

Вимогам для помякшення карантину як і раніше відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 