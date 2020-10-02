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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС

Сьогодні, 2 жовтня, зареєстровано 199 працівників МВС, які захворіли на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України

Найбільше хворих на добу правоохоронців виявлено: в Дніпропетровській області (+17), в Сумській області (+14), і в м.Києві (+36).

Загалом за час пандемії COVID-19 інфікувалося 6147 працівників системи МВС, одужали - 5507, померли - 16.

За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС 01

У відомстві нагадали, що для того, щоб уберегтися від коронавірусної хвороби необхідно мити руки з милом не менше 20 секунд або обробляти їх антисептиком, використовувати захисну маску, уникати скупчення людей, якщо захворіли, залишатися вдома і звернутися до лікаря.

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карантин (18172) МВС (3511) Правоохоронні органи (2708) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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мамки еще нарожают, как бы сказал тов. троцкий, но погиб.
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02.10.2020 11:55 Відповісти
А обьявить вашим сотрудникам не заходить без маски в шаурмяшные и прочие забегаловки слабо?
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02.10.2020 12:03 Відповісти
Может будут меньше лазить по рынкам и забегаловкам взятки вымогать ? Хотя надежды мало ...
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02.10.2020 12:07 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.
За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС - Цензор.НЕТ 2368
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02.10.2020 12:10 Відповісти
За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС - Цензор.НЕТ 9851
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02.10.2020 12:10 Відповісти
 
 