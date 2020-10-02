За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС
Сьогодні, 2 жовтня, зареєстровано 199 працівників МВС, які захворіли на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України
Найбільше хворих на добу правоохоронців виявлено: в Дніпропетровській області (+17), в Сумській області (+14), і в м.Києві (+36).
Загалом за час пандемії COVID-19 інфікувалося 6147 працівників системи МВС, одужали - 5507, померли - 16.
У відомстві нагадали, що для того, щоб уберегтися від коронавірусної хвороби необхідно мити руки з милом не менше 20 секунд або обробляти їх антисептиком, використовувати захисну маску, уникати скупчення людей, якщо захворіли, залишатися вдома і звернутися до лікаря.
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Yuriy Smith
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