Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Безгін
Верховна Рада має до 20 жовтня провести ще одне позачергове засідання - для ухвалення закону про особливості проведення виборів під час карантину.
Таку думку висловив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID -19" 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується вдосконалення забезпечення, зокрема законодавчого, проведення виборів у період пандемії, напевно, вже всі знають, що законопроєкт №4117 не проголосований через зміни до календарного плану Верховної Ради, і навряд чи проголосований буде. І після того, як у середу, власне, сталися зміни календарного плану, він не розглядався навіть на комітеті... Є засідання, яке відбуватиметься 20 числа (жовтня. - Ред.) і буде присвячене питанням бюджету, я думаю, що варто проводити дискусії з приводу ще одного позачергового, щоб воно відбулося раніше", - зазначив Безгін.
При цьому він уточнив, що цей законопроєкт №4117 депутати включили до порядку денного сесії, після чого документ мав розглядатися профільним комітетом, а далі - на пленарному засіданні ВР у четвер, 1 жовтня.
Водночас Безгін висловив сподівання, що "попри велику кількість хворих у Верховній Раді, яка зростає щодня", все ж таки, вдасться провести необхідне позачергове засідання.
Як повідомлялося, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину. Однак уже 30 вересня нардепи включили цей законопроєкт до порядку денного сесії.
Ухвалення цього законопроєкту передбачало визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19.
Водночас 30 вересня парламентарії ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина - спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.
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Чтобы не пустить во власть рыгов и новорыгов нужно идти.
В лифтах больше места?
?
Вы россиянин?
кроме этого "органа" нету более чем рисковать то?
Какие особенности ?. Дезинфекция, дезинфекция, маски натянутые правильно, и еще раз дезинфекция. Для этого закон не нужен. Только жесткий контроль полиции. А все особенности которые хотят протянуть законом, скорее всего - фальсификация, фальсификация и еще раз фальсификация. И, судя по тому кто больше всех за этот законопроект радеет, понятно кому это все нужно.
Вперед!
Вирус взад!
Помолимся Яхве шоб насланный вирус ушел взад!!!1