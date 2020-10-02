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Новини Коронавірус і карантин
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Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо проведення виборів під час карантину, - "слуга народу" Безгін

Рада може зібратися на позачергове засідання для розгляду законопроєкту щодо проведення виборів під час карантину, -

Верховна Рада має до 20 жовтня провести ще одне позачергове засідання - для ухвалення закону про особливості проведення виборів під час карантину.

Таку думку висловив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID -19" 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується вдосконалення забезпечення, зокрема законодавчого, проведення виборів у період пандемії, напевно, вже всі знають, що законопроєкт №4117 не проголосований через зміни до календарного плану Верховної Ради, і навряд чи проголосований буде. І після того, як у середу, власне, сталися зміни календарного плану, він не розглядався навіть на комітеті... Є засідання, яке відбуватиметься 20 числа (жовтня. - Ред.) і буде присвячене питанням бюджету, я думаю, що варто проводити дискусії з приводу ще одного позачергового, щоб воно відбулося раніше", - зазначив Безгін.

При цьому він уточнив, що цей законопроєкт №4117 депутати включили до порядку денного сесії, після чого документ мав розглядатися профільним комітетом, а далі - на пленарному засіданні ВР у четвер, 1 жовтня.

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Водночас Безгін висловив сподівання, що "попри велику кількість хворих у Верховній Раді, яка зростає щодня", все ж таки, вдасться провести необхідне позачергове засідання.

Як повідомлялося, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину. Однак уже 30 вересня нардепи включили цей законопроєкт до порядку денного сесії.

Ухвалення цього законопроєкту передбачало визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19.

Водночас 30 вересня парламентарії ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина - спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату ВР на коронавірусну хворобу.

Автор: 

ВР (15036) карантин (18172) місцеві вибори (1366) позачергове засідання (223) Віталій Безгін (42) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Да прям. В магазинах меньше людей?
Чтобы не пустить во власть рыгов и новорыгов нужно идти.
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02.10.2020 12:07 Відповісти
+1
Законопроект "Об особенностях проведения выборов во время карантина"..
Какие особенности ?. Дезинфекция, дезинфекция, маски натянутые правильно, и еще раз дезинфекция. Для этого закон не нужен. Только жесткий контроль полиции. А все особенности которые хотят протянуть законом, скорее всего - фальсификация, фальсификация и еще раз фальсификация. И, судя по тому кто больше всех за этот законопроект радеет, понятно кому это все нужно.
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02.10.2020 12:19 Відповісти
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Надо быть дебилом, чтобы в такой ситуации рискуя жопой идти на выборы ...
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02.10.2020 12:05 Відповісти
Да прям. В магазинах меньше людей?
Чтобы не пустить во власть рыгов и новорыгов нужно идти.
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02.10.2020 12:07 Відповісти
В магазинах нет кабинок метр на метр куда будут заходить и больные и здоровые ,лично я не пойду ,бережёного Бог бережёт ...
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02.10.2020 12:12 Відповісти
Можете не идти, я не уговариваю вас лично.
В лифтах больше места?
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02.10.2020 12:16 Відповісти
Примерно столько-же ,но через лифт за 100 лет не пройдёт столько разного народа, как в кабинке за час .
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02.10.2020 12:27 Відповісти
Маска и своя ручка, можно перчатки. Достаточно.
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02.10.2020 12:32 Відповісти
Нет,совершенно недостаточно ,а обувь которой вы пойдёте домой ,а верхняя одежда которой вы ту кабинку оботрёте ,если бы было достаточно то врачи в ковидных больничках ни ходили бы в костюмах спец защиты ...
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02.10.2020 12:41 Відповісти
С такими мыслями вообще нельзя из дома выходить ...
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02.10.2020 12:50 Відповісти
Конечно не стоит ,но приходится.
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02.10.2020 13:46 Відповісти
рискуя жопой\\\\\

?

Вы россиянин?
кроме этого "органа" нету более чем рисковать то?
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02.10.2020 12:31 Відповісти
Ну это образное выражение мы же ни на выпускном вечере в Институте Благородных Девиц ,чтобы вести интеллигентные ,высоко интеллектуальные беседы о вреде посещения общественных мест в условиях нарастающей пандемии и опасности заразиться самому ,прийти домой и заразить своих близких лаконичней надо быть ,Краткость сестра таланта
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02.10.2020 12:38 Відповісти
Законопроект "Об особенностях проведения выборов во время карантина"..
Какие особенности ?. Дезинфекция, дезинфекция, маски натянутые правильно, и еще раз дезинфекция. Для этого закон не нужен. Только жесткий контроль полиции. А все особенности которые хотят протянуть законом, скорее всего - фальсификация, фальсификация и еще раз фальсификация. И, судя по тому кто больше всех за этот законопроект радеет, понятно кому это все нужно.
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02.10.2020 12:19 Відповісти
Ура!
Вперед!
Вирус взад!

Помолимся Яхве шоб насланный вирус ушел взад!!!1
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02.10.2020 12:32 Відповісти
 
 