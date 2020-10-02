За добу в Києві виявили 447 випадків COVID-19, 10 осіб померли, серед захворілих 28 дітей, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу - плюс 447 осіб. 10 випадків - летальні. Загалом від коронавірусу в Києві померла 401 особа. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 251 жінка віком від 19 до 82 років і десять дівчаток від 1 до 17 років. А також 168 чоловіків віком від 18 до 83 років і 18 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли також 28 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу - 312 осіб. Загалом коронавірус перемогли 7253 мешканці Києва", - додав мер Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі - 93, Деснянському - 70, а в Подільському - 61 випадок.

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