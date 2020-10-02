Громадяни, які перебувають на виборчих дільницях без маски, притягуватимуться до адмінвідповідальності, - Ляшко

На виборчі дільниці людей пускатимуть і без маски, але тоді поліція повинна притягти таку особу до адміністративної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, всіх людей перед входом в приміщення, де буде проводитися голосування на виборах 25 жовтня, проситимуть надіти маску - "це вимога сьогоднішніх умов, сьогоднішніх реалій роботи в умовах карантину".

"У випадку, якщо людина відмовляється надіти маску на рот і ніс, то його все одно потрібно допустити до здійснення свого виборчого права, але по такому процесу як і людини з ознаками ГРВІ. Однак після здійснення свого виборчого права, людина без маски має нести адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства, відвідуючи громадську будівлю, якою є виборча дільниця", - зазначив Ляшко.

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Головний санлікар додав, що поліція має скласти адмінпротокол за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних норм.

Ляшко зазначив, що на виборчих дільницях буде проводитися вимір температури, обробка рук перед входом на територію, а біля кожного столу не має бути більше трьох осіб у черзі з дотриманням відстані.