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Новини Коронавірус і карантин
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Громадяни, які перебувають на виборчих дільницях без маски, притягуватимуться до адмінвідповідальності, - Ляшко

Громадяни, які перебувають на виборчих дільницях без маски, притягуватимуться до адмінвідповідальності, - Ляшко

На виборчі дільниці людей пускатимуть і без маски, але тоді поліція повинна притягти таку особу до адміністративної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, всіх людей перед входом в приміщення, де буде проводитися голосування на виборах 25 жовтня, проситимуть надіти маску - "це вимога сьогоднішніх умов, сьогоднішніх реалій роботи в умовах карантину".

"У випадку, якщо людина відмовляється надіти маску на рот і ніс, то його все одно потрібно допустити до здійснення свого виборчого права, але по такому процесу як і людини з ознаками ГРВІ. Однак після здійснення свого виборчого права, людина без маски має нести адміністративну відповідальність за порушення чинного законодавства, відвідуючи громадську будівлю, якою є виборча дільниця", - зазначив Ляшко.

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Головний санлікар додав, що поліція має скласти адмінпротокол за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних норм.

Ляшко зазначив, що на виборчих дільницях буде проводитися вимір температури, обробка рук перед входом на територію, а біля кожного столу не має бути більше трьох осіб у черзі з дотриманням відстані.

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А радуцкий который продал маски из гос. резерва будет привлечен к ответственности?
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02.10.2020 12:28 Відповісти
+2
тепер в пакет гречки від кандидата вкладатимуть і маску радуцького
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02.10.2020 12:36 Відповісти
+1
це недалекоглядна заява... місцеві вибори і так не є чимось екстра... за звичай не надто активні виборці... краще б при вході на дільницю, навпаки роздавали маски. Забезпечте умови для прозорих виборів.... бо з'являється відчуття, що влада зацікавлена в зменшенні активності виборців, а відповідно до можливих маніпуляцій...
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02.10.2020 13:07 Відповісти
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А радуцкий который продал маски из гос. резерва будет привлечен к ответственности?
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02.10.2020 12:28 Відповісти
тепер в пакет гречки від кандидата вкладатимуть і маску радуцького
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02.10.2020 12:36 Відповісти
Да, и смех, и грех. Вчера услышал разговор двух бабулек. Одна в растерянности: принесли "гречку" от двух кандидатов. Она теперь не знает, за кого голосовать))
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02.10.2020 12:44 Відповісти
за обоїх
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02.10.2020 13:08 Відповісти
Никто на те участки не пойдёт ,явка будет самой низкой за всю историю Украины .
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02.10.2020 12:34 Відповісти
зебилы пойдут, и хоть у них рейтинг в опе, и триумфально выиграют. Ведь зебилы, таксисты и те которые с зарплатой 4000$ вирусов не боятся
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02.10.2020 12:46 Відповісти
Почали лякати, щоб менше прийшло на вибори і не заважали фальшувати.
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02.10.2020 12:52 Відповісти
Всё правильно!
Если не одел или неправильно одел или в самошитой, грязной ... - штраф 17 000грн.
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02.10.2020 12:58 Відповісти
ты из секты ботиков ляшко/шмыгаль и им подобных ?
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02.10.2020 13:02 Відповісти
це недалекоглядна заява... місцеві вибори і так не є чимось екстра... за звичай не надто активні виборці... краще б при вході на дільницю, навпаки роздавали маски. Забезпечте умови для прозорих виборів.... бо з'являється відчуття, що влада зацікавлена в зменшенні активності виборців, а відповідно до можливих маніпуляцій...
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02.10.2020 13:07 Відповісти
мені цікаво, якщо людина весь час в масці та дотримується всіх карантинних правил і ось на тобі, ти маєш позитив на ковід, нах,й тоді всі ці танці з бубном ???
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02.10.2020 14:37 Відповісти
почему государство не обеспечивает каждый избирательный участок количеством масок.которые должны соответствовать количеству бюлетней???Даже на выборах алчные "вирусные паникеры" решили подогнать монету..."не дашь маску- хрен Тебе а не голос" и за это привлечь и шляжка и степанка за срыв выборов...
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02.10.2020 15:22 Відповісти
ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ГОД! Но зеленые дебилы отлично знают, что через год у них будет рейтинг в 0%. Как они тогда будут ПРОДАВАТЬ МАНДАТЫ??? Поэтому переноса не будет. Деньги для зелиной банды важнее здоровья людей...
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02.10.2020 18:34 Відповісти
19.03.20 - ЛЯШКО ПРО МИЛЛИОН ТЕСТОВ ПЦР: "У 11 лабораторий есть тесты для диагностики методом ПЦР, мы ОЖИДАЕМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТАВКУ для более 1 млн исследований. Также на рынке появляются быстрые тесты, которые позволяют проводить сортировку. Когда врач может провести тест и принимать дальнейшие действия",- сказал Ляшко. - СТЕПАНОВ, УЧИТЕСЬ У ЛЯШКА ВРАТЬ МАСШТАБНО - https://censor.net/ru/news/3182726/u_11_laboratoriyi_est_testy_dlya_diagnostiki_koronavirusa_metodom_ptsr_ojidaem_postavku_testov_dlya
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02.10.2020 18:35 Відповісти
ЛЯШКО (24.04): "Украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки!" - УЧИТЕСЬ, СТЕПАНОВ, ВРАТЬ У ВАШЕГО ЛЯШКА. ВЫ ТОЖЕ ЧАСТО ВРЁТЕ, НО ДО ЛЯШКА ВАМ ДАЛЕКО. Ссылка на враньё - https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/million-testov-v-den-v-ukraine-budut-massovo-proveryat-na-immunitet-ot-covid-19-1434556.html?fbclid=IwAR0Ldw5YDEfacbCz_E5PiqMPbicrBl0oQW4w_ksdtSvB5BofiKpfyWIDnUE
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02.10.2020 18:37 Відповісти
 
 