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Новини
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В Україну вилетіли федеральні агенти США, які розслідуватимуть смерть співробітниці посольства Сполучених Штатів, - ЗМІ. ВIДЕО

В Офісі Президента обіцяють сприяти розслідуванню смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, в Україну вже вилетіли федеральні агенти США, які разом з нашими правоохоронцями будуть розслідувати смерть американки. У жінки залишилися четверо дітей і чоловік. За інформацією ТСН, він - військовий пресаташе, передає Цензор.НЕТ.

Будівлю судмедекспертизи, куди привезли тіло жінки, охороняють поліцейські. У середу її знайшли непритомною неподалік залізничної станції. Жінку відвезли до лікарні, але там вона померла.

Американка була у спортивній формі і з навушниками, тож за однією з версій - під час пробіжки вздовж колій її міг зачепити потяг. За іншою - по голові її міг вдарити високий чоловік 30-40 років. Принаймні так його описали свідки - нині його пошуки тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею "вбивство", - МВС

ЗМІ пізніше повідомили, що співробітницю посольства США, найімовірніше, міг збити поїзд, що проїжджав повз, який вона не помітила, бо була в навушниках.

Водночас колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун не вірить, що це був нещасний випадок і каже, що розтин не проводять, оскільки чекають федеральних детективів, які летять з Америки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні. За даними Нацполіції, до побиття жінки може бути причетний чоловік 30-40 років на вигляд, зростом 190-200 см, одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку. Національна поліція розслідує смерть співробітниці посольства як умисне вбивство. Трагічна загибель працівника іноземної дипустанови трапляється за всі роки незалежності в Україні вдруге. У 2005 році застрелили працівника посольства однієї із західних країн, вбивцю дипломата тоді оперативно знайшли.

Автор: 

Київ (19646) посольство (948) смерть (6777) США (23375) вбивство (3109) дипломати (569)


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Топ коментарі
+23
Заодно пусть "слив" с вагнеровцами расследуют. Поскольку с венедиктовых и бакановых взятки гладки.
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02.10.2020 12:35 Відповісти
+14
Пробежка вдоль ж/д путей по щебенке и шпалам? - как вообще такой бред мог прийти в голову, чтобы еще его и озвучивать в виде версии. Мне становится стыдно за наших следователей.
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02.10.2020 12:49 Відповісти
+12
Они тока по походке с видоса на раз найти злодея могут... Во всех остальніх случаях: или поездом зацепило (ржал час!) или, как у лаптеногих "сам с утра себя ядом угостил"...
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02.10.2020 12:58 Відповісти
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Та шо тут расследовать ,это ватных рук дело ,к бабке не ходи ...
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02.10.2020 12:33 Відповісти
ОНИ ХОТЬ ПОНИМАЮТ ВЕРСИЮ--может сбита поездом ???? следователи-вы йолопы ?? вы хоть отличаете травмы от сбития поездом и ударом по голове ? следователи-шмондеры ??
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02.10.2020 12:54 Відповісти
Они тока по походке с видоса на раз найти злодея могут... Во всех остальніх случаях: или поездом зацепило (ржал час!) или, как у лаптеногих "сам с утра себя ядом угостил"...
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02.10.2020 12:58 Відповісти
О. Вот он самый главный следак в Украине - Мыкола. Гарвард небось закончил.
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02.10.2020 13:37 Відповісти
Гебня рашистская , те кто убили Шеремета и много других патриотов
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02.10.2020 14:04 Відповісти
Можно расследовать только один вопрос - гру или фсб. Путин течет мозгами медленно, но уверенно. Его последняя "шутка" насчет нейтрино - можно уже убивать с помощью нейтрино, мол на остальном прокалываются.
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03.10.2020 07:39 Відповісти
Заодно пусть "слив" с вагнеровцами расследуют. Поскольку с венедиктовых и бакановых взятки гладки.
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02.10.2020 12:35 Відповісти
Стежина поведе на північний схід
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02.10.2020 12:36 Відповісти
Федерали ...
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02.10.2020 12:36 Відповісти
а где третий?
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02.10.2020 12:39 Відповісти
Під прикриттям
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02.10.2020 12:57 Відповісти
была в спортивной форме и с наушниками, поэтому по одной из версий - во время пробежки вдоль путей ее мог зацепить поезд. По другой - по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере так его описали свидетели - сейчас его поиски продолжаются. Источник: https://censor.net/ru/v3222518\\\\\\\\\

мог метеорит упасть.
мог осколок метеорита, который не упал.
мог осколок, который упал.
мог Вася Пудкин плюнуть на голобя и тот перепутал цель для мести.

что за дурацкие "версии" то? как будто специально - высрать тупые версии шоб аж оттудова приехали охреневать агенты.(там за такое доплата же.... как 20 лет пенсии тут то)
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02.10.2020 12:45 Відповісти
Пробежка вдоль ж/д путей по щебенке и шпалам? - как вообще такой бред мог прийти в голову, чтобы еще его и озвучивать в виде версии. Мне становится стыдно за наших следователей.
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02.10.2020 12:49 Відповісти
Наверное вы забыли о НЕКОМ, который по пенькам бегал? Бег по шпалам и щебени - увеличение нагрузки и эффективности пробежки. Для комфортной пробежки есть беговые дорожки в тренажерных залах.
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02.10.2020 13:14 Відповісти
А наушники и ходящие поезда как связаны? Это эффективно только если хочешь отправиться на тот свет
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02.10.2020 13:55 Відповісти
Судя по фото её нашли у ЖД перехода
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02.10.2020 14:43 Відповісти
Панове, я гарно знаю те місце, і те що її задів поїзд, цілком реально. Там невидно поїзд, можна невспіти, і шумно, недалеко проспект Перемоги, і тим більш навушники. Лісо-парк знаходиться реально дотично до посольства США а той перехід обєднує дві частини парку, і там цілком нормально бігати, як це більш широко прийнято закордоном. Якщо покійна бігала від посольства США до метро Нивки і назад, то це якраз 3..4км, перепади висот, столітні дуби, кілька озер, вимощено гравієм, якраз те, що треба для пробіжки, тільки треба уважно перейти чернз залізничні колії...
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02.10.2020 20:02 Відповісти
Наверное удар был не вагоном а тепловозом, иначе бы она успела отпрыгнуть. Машинист тепловоза, должен был бы видеть.
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03.10.2020 18:21 Відповісти
Скорее всего дали по голове и вытащили на ж/д пути, чтобы инсценировать несчастный случай, там попробуй потом разбери от чего травма, если поезд переедет.
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02.10.2020 12:50 Відповісти
Это, если переедет. А если не успеет до обнаружения тела?
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02.10.2020 13:11 Відповісти
Таке реально. Тільки сліди волочіння мали б залишитися. А бігла вона не вздовж, а скоріше поперек залізничних колій, бо там поряд перехід. Характер травми кваліфікованим судмедекспертам багато дасть інформації про силу удару, зокрема. Та і був там в той час поїзд чи ні і знайти той поїзд не проблема при бажанні. Там теж сліди можуть бути. Тобто, докопаються до істини. Але бігати, їздити на велосипеді чи ще якось рухатися у небезпечній зоні, де рухається інший транспорт - то є велика помилка людей.
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02.10.2020 13:19 Відповісти
Маю на увазі, що не можна бігати в наушниках чи розмовляти по телефону коли дорогу переходиш.
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02.10.2020 13:21 Відповісти
О еще один Шерлок Холмс нарисовался. Ты хоть протокол осмотра места происшествия видел, чтоб такие выводы делать?
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02.10.2020 13:46 Відповісти
Днём и без свидетелей, а потом наушники в уши воткнули?!
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03.10.2020 18:24 Відповісти
Не довіряють стовідсотковим прокуроршам і поліцейським особистого війська Зе. І правильно роблять, бо вони приліплять на кого-небуть, щоб від них відстали, а специ із США бажають знати правду.
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02.10.2020 12:51 Відповісти
Иль ліжі не ежут, иль я - *********... Поясните мне: Поезд шо, прицельно в ГОЛОВУ ее сбивал, что ли!?!? Весь сконцентрировался в одну точку и ударил!? Если б ее "зацепил" поезд, наверное ушибі - переломі біли бі по всему телу...!?!* Шо за хрень нам несут!?!?
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02.10.2020 12:53 Відповісти
А вы не допускаете возможность того, что НЕЧТО на поезде выступало далеко за штатные габариты и слегка тюкнуло в голову бегущую рядом женщину?
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02.10.2020 13:17 Відповісти
ага....машинист руку с молотком высунул!
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Ну если быть имбецилом, то можно поверить и про молоток. А кто сказал, что она не могла получить травму головы при падении? Ум включай. И вообще, это только версия.
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02.10.2020 13:44 Відповісти
Теж реально. Там не обладнано гарний перехід, між бетонною плиткою чимала відстань, запрсто можна послизнутися і впасти, поїзда гарно не видно. Ми завжди вкрай обережно переходимо там колії, коли гуляємо цим парком. Місце небезпечне.
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02.10.2020 20:08 Відповісти
Дорогой Ватсон, допустить я могу все, что угодно! Но чтоб допустить ВАШУ тезу, у мисс Хадсон не хвтит хересу, а у меня махорки с травкой...
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02.10.2020 13:53 Відповісти
О "пробежке вдоль путей по щебенке" - то из сценариев 95-х ишакоФФ!
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02.10.2020 12:54 Відповісти
Не доверяют нашим следователям?
С чего бы это. Мы успешно расследовали громкие убийства ... не помню какие.
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02.10.2020 12:56 Відповісти
Что-то военный атташе знала. В разгадывание ситуации не сильно верится
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02.10.2020 12:59 Відповісти
Наушники были видать неплохие и кроссовки...
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02.10.2020 13:01 Відповісти
Ахренеть - пробежка по ж/д путям...
Аваков, отправь следаков в дурдом на экспертизу к проктологу по изменению походки - попробуй сохранить остатки лица...
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02.10.2020 13:00 Відповісти
Прикрывают гебню
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02.10.2020 14:08 Відповісти
Там це не можливо. Хіба що між коліями бігти, а так там нема узбіжжя поряд з коліями, з одного боку річка Нивка, з іншого густі зарослі. Бігти чи ходити по коліям в цьому місті вкрай небезпечно, хіба що перейти, і саме в цьому місті, де, очевидно, вона отримала смертельні травми.
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02.10.2020 20:15 Відповісти
На обратном пути пцсть папу Карло коломойшу заберут и его буратино, для расследования махинаций в США, тайуом, мы глаза закроем.
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02.10.2020 13:00 Відповісти
Это ОЧЕНЬ серьезно, но Зеля делает морду чайником и ездит с пиар-турами по стране.


Погибшая в Киеве гражданка США - сотрудница американского посольства Санвер Никаело - оказалась супругой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.



"В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не верит, что это был несчастный случай и говорит, что вскрытие не проводят, поскольку ждут федеральных детективов, которые летят из Америки."


Источник: https://censor.net/ru/n3222518
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02.10.2020 13:11 Відповісти
а вот єто уже КОЕ ЧТО и ОЧЕНЬ!)
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02.10.2020 13:55 Відповісти
это просто пипец какой то. собаковские мусора это нечто. где набирают этих дебилов мусоров? адекватные же в эту говномусарню идти то не хотят.
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02.10.2020 13:16 Відповісти
Такое в Прилуках было недавно-убили парня, потом подкинули к жд путям, вроде как поезд сбил. Но там замешаны местные полицаи-глухарь пока.
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02.10.2020 13:27 Відповісти
..поэтому в той же ж ОПе Зели ломают голову, как бы затащить федералов на "культурную" программу к "кварталовским" блдям или хотя бы отвлечь спецов от работы профосмотром оскаронасосных "сватов" или самогО хита-дешёвки "слуги народа"..
и, понятно, зекомандА уже наперёд сожалеет об отсутствии петросяно-задорновского чувства йумора ниже пояса у притомных людей-профессионалов..
а что делать и как отчитаться опекуну Вошьдя дЕрмаку за кремлёвское бабло и их же содействие вводит новые, но давно прокисшие лица зебилов, в ступор..
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02.10.2020 13:35 Відповісти
Может с американцами истина и будет установлена ибо наши "спецы" способны лишь ломами в музее "работать" или "склепать" дело по убийству Шеремета.
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02.10.2020 13:39 Відповісти
Понимаешь, если б Американка просто ШЛА, ее б сразу наши спеці вічислили "по-походке", кстати, можно б біло ее и к делу ШереМАТа примазать... тпк нет же, блиин... Она біла в спортивной форме, и значит!? Правильно!!! Бежала!!! А вот если б ее нашли в одном белье!? Правильно! Принимала солнечніе ванні в пространстве между колеями на гравии!
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Но она могла быть и "бегущей по волнах", можно ещё попытаться что-то выяснить по диапазону радиоволн.
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02.10.2020 14:06 Відповісти
Да хоть обраследуйтесь теперь. Человека не вернуть уже, а на то, во что Украина превратилась под вашим спонсорством - можете и посмотреть воочию. Как это - раздавать бабло олигархам, имитируя демократические преобразования, которое потом будет возвращаться из кошельков обычных граждан
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02.10.2020 13:55 Відповісти
И на работу "независимых огранов", которых втюхали МВФ, в качестве показушной реформы, тоже полюбуйтесь
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02.10.2020 13:57 Відповісти
А 1+1 называть убийство убийством - религия не позволяет? Смерть, загибель, какие еще можно синонимы придумать, чтобы не называть псов авакова-зеленского - бесполезными шакалами?
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Может ФБРовцы заодно и Беню запакуют?
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02.10.2020 14:16 Відповісти
Ці розберуться.
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02.10.2020 14:28 Відповісти
Мало того, что американские военные уже принимали участие в наших парадах. так теперь Оспреи уже летают над Киевом, а Б-52 кружат над другими районами - и вот тут-то жену военного атташе США в Украине и находят с пробитой головой.
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02.10.2020 14:51 Відповісти
Вангую, в следующем году в США выйдет триллер или детектив по данным мотивам.
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02.10.2020 15:11 Відповісти
Какой дурак бегает вдоль ЖД путей? Худшего варианта трудно найти, как и придумать такую версию. Если она туда сама забралась, то совсем не для пробежки.
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02.10.2020 15:22 Відповісти
раз вылетели значит запахло "высоким" кацапом.
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02.10.2020 15:22 Відповісти
Раз вылетели фебеэровцы, значит москвитов скоро сочно макнут мордами в их же какашки.
А военным атташе Московии по всему миру следует приготовиться.
Будет "русафобия".
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02.10.2020 17:43 Відповісти
При Порошенко сотрудников посольства США в Украине не убивали.
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03.10.2020 08:28 Відповісти
Какая то слепая случайность. Может быть навстречу по обоим колеям шли два состава, а она оказалась между ними. Уклонялась от одного, в узком зазоре, стоя спиной к встречному. Могло быть такое стечение обстоятельств. Или ещё что ни будь.
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03.10.2020 18:34 Відповісти
 
 