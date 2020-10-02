В Україну вилетіли федеральні агенти США, які розслідуватимуть смерть співробітниці посольства Сполучених Штатів, - ЗМІ. ВIДЕО

В Офісі Президента обіцяють сприяти розслідуванню смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, в Україну вже вилетіли федеральні агенти США, які разом з нашими правоохоронцями будуть розслідувати смерть американки. У жінки залишилися четверо дітей і чоловік. За інформацією ТСН, він - військовий пресаташе, передає Цензор.НЕТ.

Будівлю судмедекспертизи, куди привезли тіло жінки, охороняють поліцейські. У середу її знайшли непритомною неподалік залізничної станції. Жінку відвезли до лікарні, але там вона померла.

Американка була у спортивній формі і з навушниками, тож за однією з версій - під час пробіжки вздовж колій її міг зачепити потяг. За іншою - по голові її міг вдарити високий чоловік 30-40 років. Принаймні так його описали свідки - нині його пошуки тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком, справу розслідують за статтею "вбивство", - МВС

ЗМІ пізніше повідомили, що співробітницю посольства США, найімовірніше, міг збити поїзд, що проїжджав повз, який вона не помітила, бо була в навушниках.

Водночас колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун не вірить, що це був нещасний випадок і каже, що розтин не проводять, оскільки чекають федеральних детективів, які летять з Америки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні. За даними Нацполіції, до побиття жінки може бути причетний чоловік 30-40 років на вигляд, зростом 190-200 см, одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку. Національна поліція розслідує смерть співробітниці посольства як умисне вбивство. Трагічна загибель працівника іноземної дипустанови трапляється за всі роки незалежності в Україні вдруге. У 2005 році застрелили працівника посольства однієї із західних країн, вбивцю дипломата тоді оперативно знайшли.