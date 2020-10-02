В Україну вилетіли федеральні агенти США, які розслідуватимуть смерть співробітниці посольства Сполучених Штатів, - ЗМІ. ВIДЕО
В Офісі Президента обіцяють сприяти розслідуванню смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів.
Як повідомляється в сюжеті ТСН, в Україну вже вилетіли федеральні агенти США, які разом з нашими правоохоронцями будуть розслідувати смерть американки. У жінки залишилися четверо дітей і чоловік. За інформацією ТСН, він - військовий пресаташе, передає Цензор.НЕТ.
Будівлю судмедекспертизи, куди привезли тіло жінки, охороняють поліцейські. У середу її знайшли непритомною неподалік залізничної станції. Жінку відвезли до лікарні, але там вона померла.
Американка була у спортивній формі і з навушниками, тож за однією з версій - під час пробіжки вздовж колій її міг зачепити потяг. За іншою - по голові її міг вдарити високий чоловік 30-40 років. Принаймні так його описали свідки - нині його пошуки тривають.
ЗМІ пізніше повідомили, що співробітницю посольства США, найімовірніше, міг збити поїзд, що проїжджав повз, який вона не помітила, бо була в навушниках.
Водночас колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун не вірить, що це був нещасний випадок і каже, що розтин не проводять, оскільки чекають федеральних детективів, які летять з Америки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело було знайдено на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні. За даними Нацполіції, до побиття жінки може бути причетний чоловік 30-40 років на вигляд, зростом 190-200 см, одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку. Національна поліція розслідує смерть співробітниці посольства як умисне вбивство. Трагічна загибель працівника іноземної дипустанови трапляється за всі роки незалежності в Україні вдруге. У 2005 році застрелили працівника посольства однієї із західних країн, вбивцю дипломата тоді оперативно знайшли.
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мог метеорит упасть.
мог осколок метеорита, который не упал.
мог осколок, который упал.
мог Вася Пудкин плюнуть на голобя и тот перепутал цель для мести.
что за дурацкие "версии" то? как будто специально - высрать тупые версии шоб аж оттудова приехали охреневать агенты.(там за такое доплата же.... как 20 лет пенсии тут то)
С чего бы это. Мы успешно расследовали громкие убийства ... не помню какие.
Аваков, отправь следаков в дурдом на экспертизу к проктологу по изменению походки - попробуй сохранить остатки лица...
Погибшая в Киеве гражданка США - сотрудница американского посольства Санвер Никаело - оказалась супругой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.
"В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не верит, что это был несчастный случай и говорит, что вскрытие не проводят, поскольку ждут федеральных детективов, которые летят из Америки."
Источник: https://censor.net/ru/n3222518
и, понятно, зекомандА уже наперёд сожалеет об отсутствии петросяно-задорновского чувства йумора ниже пояса у притомных людей-профессионалов..
а что делать и как отчитаться опекуну Вошьдя дЕрмаку за кремлёвское бабло и их же содействие вводит новые, но давно прокисшие лица зебилов, в ступор..
А военным атташе Московии по всему миру следует приготовиться.
Будет "русафобия".