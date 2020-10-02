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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні в Києві на COVID-19 хворіють 365 школярів і 205 педагогів, на карантин закрито чотири школи, - Кличко

Сьогодні в Києві на COVID-19 хворіють 365 школярів і 205 педагогів, на карантин закрито чотири школи, - Кличко

На сьогодні в Києві закрито на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Ситуація в школах та дитячих садочках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів", - повідомив Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 365. Також хворіють 205 педагогів.

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"У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 40 груп. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 55 відсотків", - сказав Віталій Кличко.

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карантин (18172) школа (2224) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ця дурнувата влада концтабору Київ має бути розстріляна (можна в газові камері через повішання) без права помилування; та й суду вона не потребує.
А в школи треба терміново встановлювати лазерні апарати "Геліос" для профілактичної лазерної терапії школярів та вчителів; а захворівших лікувати лазерною терапією, причому - амбулаторно. Два-три сеанси - і хворий одужує.
ЧОМУ НЕ ЗАДІЯНА Й ДОСІ ЛАЗЕРНА ТЕРПАПІЯ???
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02.10.2020 13:00 Відповісти
Спасибо" меру за открытые школы (
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03.10.2020 15:33 Відповісти
А ему что? Ему по фиг..
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09.12.2020 14:09 Відповісти
 
 