Сьогодні в Києві на COVID-19 хворіють 365 школярів і 205 педагогів, на карантин закрито чотири школи, - Кличко

На сьогодні в Києві закрито на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

"Ситуація в школах та дитячих садочках поки залишається контрольованою. На сьогодні в місті закриті на карантин 4 школи - через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів", - повідомив Кличко.

За його словами, на дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 365. Також хворіють 205 педагогів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив новий держстандарт освіти для 5-9 класів

"У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 40 груп. Два садочки у Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 55 відсотків", - сказав Віталій Кличко.