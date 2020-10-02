Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про столицю не ухвалять до місцевих виборів через коронавірус у парламенті.

Про це Верещук сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ після пресконференції щодо цього законопроєкту.

За її словами, законопроєкт хотіли ухвалити в жовтні, але через коронавірус засідання в Раді вирішили скасувати.

"Ми сьогодні мусимо констатувати, що ми не встигли до виборів, але обіцяємо це зробити після виборів і далі продовжувати цю роботу, тому що цей закон - це і є боротьба за Київ і киян", - сказала Верещук.

За її словами, до законопроєкту є 900 поправок і ухвалити його на позачерговому засіданні не вдасться.

"Законопроєкт зараз виписаний так, що у випадку якщо він запрацює до завершення і до початку складання присяги, то тоді він починає діяти зараз. Якщо ні, то на наступну каденцію. Але ми хочемо, скориставшись змінами до регламенту (які ми ж проголосували), внести зміни до цього законопроєкту і спробувати написати, щоби закон набув чинності після його ухвалення. Тобто поставити той дедлайн, який допоможе навіть після виборів ухвалити цей закон і який буде діяти уже на каденцію 9 скликання", - сказала Верещук.

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Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт № 2143-3 "Про внесення змін до закону України про столицю - місто герой Київ" у першому читанні 244 голосами. Він передбачає розділення повноважень і посад Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову запроваджує районні державні адміністрації в столиці.