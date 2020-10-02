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Новини
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Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук

Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, -

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про столицю не ухвалять до місцевих виборів через коронавірус у парламенті.

Про це Верещук сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ після пресконференції щодо цього законопроєкту.

За її словами, законопроєкт хотіли ухвалити в жовтні, але через коронавірус засідання в Раді вирішили скасувати.

"Ми сьогодні мусимо констатувати, що ми не встигли до виборів, але обіцяємо це зробити після виборів і далі продовжувати цю роботу, тому що цей закон - це і є боротьба за Київ і киян", - сказала Верещук.

За її словами, до законопроєкту є 900 поправок і ухвалити його на позачерговому засіданні не вдасться.

"Законопроєкт зараз виписаний так, що у випадку якщо він запрацює до завершення і до початку складання присяги, то тоді він починає діяти зараз. Якщо ні, то на наступну каденцію. Але ми хочемо, скориставшись змінами до регламенту (які ми ж проголосували), внести зміни до цього законопроєкту і спробувати написати, щоби закон набув чинності після його ухвалення. Тобто поставити той дедлайн, який допоможе навіть після виборів ухвалити цей закон і який буде діяти уже на каденцію 9 скликання", - сказала Верещук.

Також читайте: Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд

Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт № 2143-3 "Про внесення змін до закону України про столицю - місто герой Київ" у першому читанні 244 голосами. Він передбачає розділення повноважень і посад Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і знову запроваджує районні державні адміністрації в столиці.

Автор: 

ВР (15036) законопроєкт (3621) Київ (19646) Слуга народу (2819) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+11
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8812
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02.10.2020 13:21 Відповісти
+9
Ира Поппинс, досвиданья!
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02.10.2020 12:58 Відповісти
+9
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3365
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02.10.2020 13:24 Відповісти
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Ира Поппинс, досвиданья!
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02.10.2020 12:58 Відповісти
Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9786
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02.10.2020 13:01 Відповісти

- За вам лэтыт жолто-зэлоный глюк
- За мну ?!
- За вам.
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02.10.2020 13:05 Відповісти
Если судить по видео, то да
https://twitter.com/i/status/1309141358507167746
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02.10.2020 13:06 Відповісти
перевожу на нормальный язык:
"Закон о столице" - примут под КОНКРЕТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ выборов!
Если победит (подтасуют) Мери Поппинс - дадут кучу прав.
В другом случае - отрежут все права по самые яя.
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02.10.2020 13:14 Відповісти
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8812
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02.10.2020 13:21 Відповісти
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3365
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02.10.2020 13:24 Відповісти
нью мери жопинс, пардон попинс- это нечто. рабочая сосна, баба да .

вот что характерно, всякое говно лезет во власть. а нормальные адекватные люди почему то туда не стремятся.
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02.10.2020 13:28 Відповісти
Згинь, нечиста.
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02.10.2020 13:32 Відповісти
Идите вЫ .... в лес - ближе к "соснам" ...
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02.10.2020 13:49 Відповісти
Эти "зеленожопые" имеют хотя бы какое-то микронное чувство собственного достоинства чтобы не переставать "зашквариваться" раз уж осутствует чувство стыда и совести.
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 654
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02.10.2020 14:46 Відповісти
 
 