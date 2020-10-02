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Новини Боротьба з коронавірусом
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Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко

Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко

Тоді, коли протягом 8 місяців "Європейська Солідарність", благодійні фонди та волонтери борються за безпеку життя і здоров'я українців у зв'язку з епідемією коронавірусу, влада використовує кошти ковід-фонду не за призначенням.

Про це заявила лідерка списку "ЄС" на виборах до Київради Марина Порошенко.

За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавируса на що завгодно, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не отримали навіть жодного апарату ШВЛ", - зазначає Марина Порошенко.

За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавірусу на будь-що, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не придбали навіть жодного апарату ШВЛ", - наголошує Марина Порошенко.

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"На жаль, сьогодні ми спостерігаємо щоденні рекорди по кількості інфікованих громадян і все більше лікарів знову звертаються до нас із проханням про допомогу. І ми будемо це робити!", - каже Марина Порошенко. - Я впевнена, що життя та здоров’я громадян України не повинно залежати від абсолютно непрофесійних дій уряду. І якщо центральна влада не спроможна захистити людей – ми будемо захищати їх на місцевому рівні", - підкреслила Марина Порошенко.

Автор: 

Порошенко Марина (109) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+19
в нормальной стране - скандал!
в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
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02.10.2020 13:11 Відповісти
+18
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 610
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02.10.2020 13:17 Відповісти
+18
Правильно. Краще за оренду особняка венедіктової заплатити.
Розікрали тварі все.
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02.10.2020 13:20 Відповісти
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Опять ты пытаешься объяснять очевидные вещи на том форуме, где их все понимают лучше тебя.
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02.10.2020 13:10 Відповісти
где их все понимают / все -преувеличение.
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02.10.2020 13:29 Відповісти
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 783
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Ти розказуй це тим 73,22%, хто 21.04.2019 обрав їх.
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02.10.2020 13:40 Відповісти
в нормальной стране - скандал!
в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
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02.10.2020 13:11 Відповісти
ну например, самый большой в мире самолет привез из Китая защитные средства, закуплоенные, как говорил Зеленский за деньги украинцев и.....даже показательно встречал и разгружал... подпрыгивая... и по итогу эти все защитные средства были Эпицентра или олигарха и депутаны Гереги. Вдумайтесь! И это в такое непростое время...
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02.10.2020 13:22 Відповісти
Слишком много дегенератов ,выбравших и поддерживающих иуд , бандитов , мегаворюг
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02.10.2020 13:30 Відповісти
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 610
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02.10.2020 13:17 Відповісти
сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.Источник: https://censor.net/ru/n3222300

зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
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02.10.2020 13:24 Відповісти
Так это тот пресловутый кинець эпохи бидности
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02.10.2020 16:44 Відповісти
так давно ясна логика зесрани -зачем "от сердца отрывать" если Порошенко купит
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02.10.2020 13:18 Відповісти
Правильно. Краще за оренду особняка венедіктової заплатити.
Розікрали тварі все.
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02.10.2020 13:20 Відповісти
В суд подай, что твой реформировал!
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02.10.2020 13:22 Відповісти
на тебя что ли, за то что ты зебил?
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02.10.2020 13:27 Відповісти
Хуже
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02.10.2020 13:32 Відповісти
Зеленский:
- Ой, да купите уже им пару этих ИВЛ. Пусть подавятся ими. Достали уже...
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02.10.2020 13:36 Відповісти
А зачем безмозглым, которые сходи на выборы по-приколу, аппараты ивл, когда есть свежие видосики от бубочки?!
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02.10.2020 14:00 Відповісти
Как сказал клоун повезут вас на кладбище по хорошей дороге но за ваши деньги
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02.10.2020 14:04 Відповісти
 
 