Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко
Тоді, коли протягом 8 місяців "Європейська Солідарність", благодійні фонди та волонтери борються за безпеку життя і здоров'я українців у зв'язку з епідемією коронавірусу, влада використовує кошти ковід-фонду не за призначенням.
Про це заявила лідерка списку "ЄС" на виборах до Київради Марина Порошенко.
За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавируса на що завгодно, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не отримали навіть жодного апарату ШВЛ", - зазначає Марина Порошенко.
За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавірусу на будь-що, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не придбали навіть жодного апарату ШВЛ", - наголошує Марина Порошенко.
"На жаль, сьогодні ми спостерігаємо щоденні рекорди по кількості інфікованих громадян і все більше лікарів знову звертаються до нас із проханням про допомогу. І ми будемо це робити!", - каже Марина Порошенко. - Я впевнена, що життя та здоров’я громадян України не повинно залежати від абсолютно непрофесійних дій уряду. І якщо центральна влада не спроможна захистити людей – ми будемо захищати їх на місцевому рівні", - підкреслила Марина Порошенко.
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в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
Розікрали тварі все.
- Ой, да купите уже им пару этих ИВЛ. Пусть подавятся ими. Достали уже...