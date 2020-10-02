Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко

Тоді, коли протягом 8 місяців "Європейська Солідарність", благодійні фонди та волонтери борються за безпеку життя і здоров'я українців у зв'язку з епідемією коронавірусу, влада використовує кошти ковід-фонду не за призначенням.

Про це заявила лідерка списку "ЄС" на виборах до Київради Марина Порошенко.

За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавируса на що завгодно, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не отримали навіть жодного апарату ШВЛ", - зазначає Марина Порошенко.

За її словами, Рахункова палата прийшла до невтішного висновку: влада витрачає кошти з фонду коронавірусу на будь-що, але не на боротьбу з епідемією. "За цей час вони не придбали навіть жодного апарату ШВЛ", - наголошує Марина Порошенко.

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"На жаль, сьогодні ми спостерігаємо щоденні рекорди по кількості інфікованих громадян і все більше лікарів знову звертаються до нас із проханням про допомогу. І ми будемо це робити!", - каже Марина Порошенко. - Я впевнена, що життя та здоров’я громадян України не повинно залежати від абсолютно непрофесійних дій уряду. І якщо центральна влада не спроможна захистити людей – ми будемо захищати їх на місцевому рівні", - підкреслила Марина Порошенко.