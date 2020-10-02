Рада має вирішити проблему боргів на енергоринку на найближчій сесії, - глава Української вітроенергетичної асоціації

Парламент має на найближчій сесії на законодавчому рівні вирішити проблему багатомільярдної заборгованості на енергоринку, підтримавши законопроєкт №4151, який передбачає випуск ОВДП.

Про це заявив глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков у коментарі Енергореформі. За його словами, законодавством передбачена можливість використовувати для погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ як залучення кредитів "Укренерго", так і впровадження механізму ОВДП, але без реальних механізмів реалізації ці норми не виконуються. Верховна Рада може ухвалити відповідне рішення.

"Будемо сподіватися, що депутати все-таки приймуть цей законопроєкт (про випуск ОВДП) і тим самим не просто поліпшать ситуацію на ринку, а й продемонструють правильну державну позицію", - сподівається Конеченков.

Він також підкреслив, що на сьогодні влада єдина в рішенні - борги перед виробниками "зеленої" електроенергії потрібно погасити. "Сьогодні ми бачимо, що й урядові органи, і парламент прийшли до висновку, що борги перед "зеленою" генерацією все-таки доведеться закривати. Зокрема, на останніх нарадах в Міненерго за участю і "ГарПока", і національного регулятора, і "Укренерго" відзначався конструктивний діалог щодо врегулювання фінансового стану гравців ринку", - розповів Конеченков.

Як повідомлялося, депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151). Законопроєктом пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Після випуску ОВДП гроші будуть передані як субсидія НЕК "Укренерго", щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП "Гарантований покупець", а вона - перед виробниками електроенергії з ВДЕ. Як зазначила народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, президентська фракція хоче вирішити проблему заборгованостей на оптовому ринку електричної енергії України шляхом випуску ОВДП, що дозволить запобігти підвищенню тарифів на струм для населення і промисловості.

За словами партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, в разі відсутності дій від держави для вирішення проблеми іноземні інвестори в проєкти "зеленої" енергетики готуються до подачі групових позовів проти України для захисту своїх прав. Як зазначається, спільний позов ще більше збільшує шанси інвесторів на перемогу в міжнародних арбітражах. Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізовувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2 022 (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.