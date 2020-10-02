ФДМ екстрено звільнив т.в.о. голови правління ОГХК Девіса через корупційні схеми: "Разом з правоохоронцями будемо з'ясовувати всі обставини"

Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о. голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми з обвинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, передає Цензор.НЕТ.

"ФДМ, в управлінні якого перебуває АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", на підставі отриманих фактів про порушення т.в.о. голови правління ОГХК Пітером Девісом умов трудового контракту, висвітлених у тому числі у численних зверненнях народних депутатів України, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави, видав наказ про його звільнення", - написав Фонд в пресрелізі в п'ятницю.

Уточнюється, що у вересні 2020 Пітером Девісом було прийнято одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, що входить до структури ОГХК, компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і корупцію. Одночасно з цим П. Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів. Зазначені учасники ринку забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів США.

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Крім того, наголошується, що заперечення членів правління ОГХК проти рішення П. Девіса щодо продажу продукції компаніям, підконтрольним екс-менеджменту ОГХК, прийняті не були. Контрагенти, які купують продукцію ОГХК через добросовісних учасників ринку, звернулися до П. Девіса з вимогою негайного відновлення постачань, щоб уникнути зупинки їх заводів в Європі і Туреччині, проте зворотної реакції не було.

Крім цього, попри затверджений штатний розпис, у керівництво були включені особи зі складу попереднього менеджменту. При цьому заступник директора з реалізації готової продукції ВГМК, призначений новим правлінням ОГХК, був фактично усунений від процесу продажів, а на керівника відділу збуту здійснювався тиск через спробу перешкоджати вивантаженню контейнерів, які були призначені для компаній, що є добросовісними учасниками ринку.

У прес-релізі констатується: за останні два тижні Девіс особисто погодив понад 10 контрактів і доповнень до угод з підконтрольними екс-менеджменту ОГХК компаніями. Крім того, в останніх 10 днів він підписав ряд наказів на відвантаження продукції на користь подібних компаній.

"Девіс фактично заблокував діяльність правління ОГХК, викравши печатку компанії, вдавшись до одноосібних дій, що призвели до вимивання фінансових ресурсів з ОГХК. Одним з останніх розпоряджень П. Девіса була інструкція про продаж 1 млн доларів США, які були зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній", - говориться в пресрелізі.

З огляду на ситуацію на ОГХК, ФДМ ухвалив рішення звільнити Девіса від займаної посади. З'ясуванням всіх обставин його діяльності будуть займатися правоохоронні органи у взаємодії з Фондом.

"Ми прийняли екстрене рішення про звільнення П. Девіса з займаної посади. Ситуація, яка склалася у останні тижні на ОГХК, створила ризики для титанової галузі України та поставила під сумнів можливість здійснення приватизації ОГХК, що і стало причиною для відповідного рішення ФДМУ. Разом з правоохоронцями ми будемо з'ясовувати усі обставини діяльності П. Девіса впродовж останніх тижнів, які супроводжувались корупційними схемами. В той же час ФДМУ здійснить комплекс заходів, спрямованих на підтримання операційної ефективності діяльності ОГХК і нівелювання загроз зриву підготовки до приватизації", - сказав заступник голови ФДМ Денис Кудін, слова якого наводяться в пресрелізі.

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При цьому підкреслюється, що попри усі спроби зірвати приватизацію АТ "ОГХК", Фонд державного майна України забезпечить підготовку цього підприємства для залучення компетентного інвестора через прозорий приватизаційний аукціон. Але для цього необхідне якнайшвидше зняття законодавчої заборони на проведення аукціонів з великої приватизації, резюмує пресслужба.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 22 липня 2020 року погодив призначення т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса. Девіс, за даними ФДМ, має 29-річний досвід управлінської роботи в великих міжнародних корпораціях, включно з Cable & Wireless Plc (Велика Британія), Glencore AG (Швейцарія), Central European Media Enterprises (США). Він став першим заступником голови правління ОГХК, згідно з наказом Фонду від 19 березня 2020 року.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" почала фактичну діяльність з серпня 2014 року, коли уряд України прийняв рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). 8 грудня 2016 року ДП було перетворено на ПАТ "ОГХК", 26 грудня 2018 року - з ПАТ в ПрАТ.

ОГХК реалізує продукцію більш ніж в 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.

Уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, в останній раз - до літа в зв'язку з коронакризою і карантином. Готує ОГХК до приватизації "BDO корпоративні фінанси" в складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і Asset Expertise.

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Згідно з новою програмою співпраці України з МВФ, ФДМ повинен оголосити аукціон з приватизації ОГХК до кінця 2020 року.