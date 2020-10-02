На Херсонщині виявлено тіло 26-річного військовослужбовця, у вбивстві підозрюють товариша по службі, - Нацполіція

Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі військовослужбовця в Каланчацькому районі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Увечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті - механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі повинна встановити судово-медична експертиза.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували, що в скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних стосунків, унаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу.

Дивіться також: Шестеро тюремників до смерті забили ув’язненого у Вінниці, - ДБР. ВIДЕО

Зараз військовослужбовця затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.