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Новини
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На Херсонщині виявлено тіло 26-річного військовослужбовця, у вбивстві підозрюють товариша по службі, - Нацполіція

На Херсонщині виявлено тіло 26-річного військовослужбовця, у вбивстві підозрюють товариша по службі, - Нацполіція

Поліція Херсонської області встановлює обставини загибелі військовослужбовця в Каланчацькому районі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Увечері 1 жовтня в одному з сіл Каланчацького району було виявлено тіло 26-річного військовослужбовця з тілесними ушкодженнями. Попередня причина смерті - механічна асфіксія. Остаточну ж причину загибелі повинна встановити судово-медична експертиза.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували, що в скоєнні злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний військовослужбовець. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних стосунків, унаслідок чого 25-річний чоловік задушив колегу.

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Зараз військовослужбовця затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Автор: 

Нацполіція (15270) смерть (6777) військовослужбовці (4805) Херсонська область (5874)


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На Херсонщине обнаружено тело 26-летнего военнослужащего, в убийстве подозревают сослуживца, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3057
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02.10.2020 13:35 Відповісти
Сумно 😪😪😪
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02.10.2020 16:51 Відповісти
Так товарища или сослуживца?
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02.10.2020 18:25 Відповісти
 
 