УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 603 128

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін", - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це глава МВС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для депутатів, які надто вже фантазують, треба б пошукати усією країною", - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, йдеться про заяву нардепки "Слуги народу" Людмили Марченко, яка в ефірі "Україна 24" висловила готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.

"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це воєнна ситуація", - сказала Марченко.

Також читайте: Вірменія висловила готовність розпочати переговори з припинення вогню в Нагірному Карабасі

Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
вроде министр внутренних дел, а решает о внешних делах
показати весь коментар
02.10.2020 13:29 Відповісти
+25
Нелізьте хоч туди з трускавецькими дипломами.
показати весь коментар
02.10.2020 13:28 Відповісти
+25
вот почему плохо когда ключевые посты в государстве занимают не представители коренного народа страны, тогда и появляются личности, которые начинают в угоду субъективных интересов принимать решения и делать заявления
показати весь коментар
02.10.2020 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
как по мне, ни зедура ни собаков не должны открывать рта по этому поводу. для этого есть МЗС.
показати весь коментар
02.10.2020 14:07 Відповісти
Зедура, как раз, и должна "открывать рта". Международные отношения - это и его стезя
показати весь коментар
02.10.2020 15:06 Відповісти
Уже донейтралитетились, когда орали, что НАТО заберет севастополь, теперь ноют, то Турция создаст тюркский мир и все завоюет. То кто отобрал у Украины Крым, Донбасс, у Грузии абхазию, осетию ? Страна без союзников обречена на поражение. То, что Азербайджан наш стратегический партнер даже не подлежит диисскусиям, а кто их навязывает, тот враг Украины.Никто не требует, чтобы украинские солдаты где-то там воевали, у нас и тут военных проблемм хватает, но если пойдет большая жара, то позиция должны быть озвучена четкая, даладье и чемберлен не дадут соврать.
показати весь коментар
02.10.2020 14:09 Відповісти
А ОН ЧТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ !!!???
показати весь коментар
02.10.2020 14:10 Відповісти
Эрдоган и без сопливые обойдется
показати весь коментар
02.10.2020 14:16 Відповісти
Если в стране нет адекватного президента, тогда пусть хоть министр внутренних дел решает внешние дела.
показати весь коментар
02.10.2020 14:17 Відповісти
Министр внутренних дел, пусть и решает внутренние дела.Внешние дела решает секретарь ОП.
Хорошо устроился президент. )
показати весь коментар
02.10.2020 14:29 Відповісти
"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін", - Аваков - Цензор.НЕТ 6001
показати весь коментар
02.10.2020 14:18 Відповісти
Армен Авакян занервничал по поводу помощи Азербайджаном
показати весь коментар
02.10.2020 14:21 Відповісти
Да чем помогать. Мы сами " гол как сокол" живем от транша до транша, от помощи до помощи. В войне не с Арменией .. а с РФерией не те ставки и соотношения сил, внутри пятая колонна почти что правит бал, угроза вообще потери государственности. В стране разруха. У Азербайджана статья бюджета на вооруженные силы больше всего бюджета Армении.. Плюс Турция как подспорье у них там завязки не то что у нас с ними обоими. Да и не наша это война. Нам вот ближе Приднестровье было которое мы профукали с глубокой озабоченностью, а нужно было еще тогда рашу там помочь румынам придушить. И более прогрессивная Грузия в момент агрессии РФ против нее ( вот там нужно было помогать активно) Кроме того и Азербайджан решая свои территориальные проблемы по духу от Раши далеко не ушел, даже сейчас только и твердит что Пашинян выполняет заказ Запада и Сороса.. ( риторика ничего не напоминает) Так что мы за международно признанные границы и на этом все. И мы в этом на стороне Азербайджана тем паче не забыли забрасывание нашего посольства в Ереване борщом., а за "борщ" ответите, это практически наш национальный символ наравне с салом на бытовом уровне.. конечно.. (шутка)
показати весь коментар
02.10.2020 14:26 Відповісти
як зробити бурчаня коментаторів? вкинути некомпетентний ляп
показати весь коментар
02.10.2020 14:29 Відповісти
Морда рюкзачная ,а почему нет? Или решил за своих земляков постоять,кати тогда в карабах и в перед.Ты вообще кто к военной помощи?
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
Так он везде сунет свой сопливый - армянский нос. П#здуй к армянам и там качай свои права.
показати весь коментар
02.11.2020 19:59 Відповісти
сказал министр вдУ!
показати весь коментар
02.10.2020 14:36 Відповісти
кровь заговорила
показати весь коментар
02.10.2020 14:49 Відповісти
Формировать внешнюю политику может президент и верховная рада но никак не министр ВНУТРЕННИХ дел.
показати весь коментар
02.10.2020 14:51 Відповісти
Фактически Украина может продавать оружие любой стране, если она не в списке санкций на продажу оружия. А вот именно помогать оружием нет оснований, ни Армении, ни Азербайджану.
показати весь коментар
02.10.2020 14:51 Відповісти
А с хрена ли ты, мусорила, че-то решаешь?
показати весь коментар
02.10.2020 14:52 Відповісти
чим менше посадовців з інтелектом амеби буде звездіти по цій темі, тим краще для всіх.
показати весь коментар
02.10.2020 14:54 Відповісти
В данном случае рюкзакосабаков абсолютно прав,блин я уже второй день подряд с ним соглашаюсь,да что же такое?!))
показати весь коментар
02.10.2020 15:08 Відповісти
Вице-президент сказал, значит так и есть. Это вам не какой-то зелёный балабол.
показати весь коментар
02.10.2020 15:11 Відповісти
По факту Украина с момента независимости, по сей день нормально сотрудничает с Азербайджаном в военной сфере. Да это не афишируется, но это открытая информация. Странно что и депутат и министр не знают об этом.
показати весь коментар
02.10.2020 15:31 Відповісти
міністр всєго, про пожежі на Луганщині... нє?
показати весь коментар
02.10.2020 17:46 Відповісти
всё верно написал.
показати весь коментар
02.10.2020 18:12 Відповісти
а типо кто то просил)
показати весь коментар
02.10.2020 18:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 