"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін", - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це глава МВС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для депутатів, які надто вже фантазують, треба б пошукати усією країною", - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, йдеться про заяву нардепки "Слуги народу" Людмили Марченко, яка в ефірі "Україна 24" висловила готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.

"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це воєнна ситуація", - сказала Марченко.

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