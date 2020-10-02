Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, бойових втрат немає, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, цього разу на донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Противник двічі відкривав вогонь у районі Авдіївки, застосовуючи гранатомети різних систем.
Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
"Наші мужні воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар02.10.2020 13:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anatoliy A #437998
показати весь коментар02.10.2020 13:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар02.10.2020 14:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Влад Кашин
показати весь коментар02.10.2020 19:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль