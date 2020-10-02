Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, бойових втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, цього разу на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Противник двічі відкривав вогонь у районі Авдіївки, застосовуючи гранатомети різних систем.

Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

"Наші мужні воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

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