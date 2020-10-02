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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, бойових втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів у районі Авдіївки, бойових втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню, цього разу на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Противник двічі відкривав вогонь у районі Авдіївки, застосовуючи гранатомети різних систем.

Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

"Наші мужні воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти на Донбасі продовжують нарощувати боєздатність: прибувають найманці й завозяться боєприпаси, - розвідка

Автор: 

Міноборони (7472) обстріл (29128) Донбас (22357) Авдіївка (2342)


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Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, боевых потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2285
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02.10.2020 13:41 Відповісти
"Перемирие" ЗЕбильное какое то. Как и вся деятельность власти идиотов
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02.10.2020 13:53 Відповісти
"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки"во первых мужественно выполнять задачи это когда куски трупов орков валяются и освобождена от их територия,во вторых реагировать на изменения обстановки когда в ответ на наши ранения или смерти от подрыва,наши утилизируют их в большем масштабе,только вот ничего из двух пунктов не выполнено
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02.10.2020 14:12 Відповісти
Ну какие еще могут теперича выполнять задачи воины ВСУ. как не прятаться от огня орков, убоясь достойно ответить, в свете распоряжений трусливого главковерха и подыгривающего ему генералитета..
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02.10.2020 19:53 Відповісти
 
 