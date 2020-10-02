Осінні канікули в школах можуть перенести через проведення місцевих виборів, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у зв'язку з проведенням місцевих виборів канікули в школах передбачається зробити на 10 днів раніше ніж було заплановано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ляшко нагадав, що на сьогодні діє заборона на відвідування шкіл і дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі і батьками під час навчального процесу.

"Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес і відкриваються дільниці в школах. Тому на період коли відбувається одночасно виборчий і навчальний процес, вхід на виборчу дільницю треба організувати окремий від того, яким заходять діти",- зазначив він.

При цьому Ляшко додав, що насамперед для роботи виборчих комісій будуть використані шкільні спортзали. За його словами, передбачається зробити канікули на 10 днів раніше ніж було заплановано, щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися.

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