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Новини Місцеві вибори-2020
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Осінні канікули в школах можуть перенести через проведення місцевих виборів, - Ляшко

Осінні канікули в школах можуть перенести через проведення місцевих виборів, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у зв'язку з проведенням місцевих виборів канікули в школах передбачається зробити на 10 днів раніше ніж було заплановано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ляшко нагадав, що на сьогодні діє заборона на відвідування шкіл і дитячих садків сторонніми людьми, в тому числі і батьками під час навчального процесу.

"Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес і відкриваються дільниці в школах. Тому на період коли відбувається одночасно виборчий і навчальний процес, вхід на виборчу дільницю треба організувати окремий від того, яким заходять діти",- зазначив він.

При цьому Ляшко додав, що насамперед для роботи виборчих комісій будуть використані шкільні спортзали. За його словами, передбачається зробити канікули на 10 днів раніше ніж було заплановано, щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися.

Читайте також: Громадяни, які перебувають на виборчих дільницях без маски, притягуватимуться до адмінвідповідальності, - Ляшко

Автор: 

канікули (90) місцеві вибори (1366) освіта (1313) школа (2224) Ляшко Віктор (1517)


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Топ коментарі
+2
Обирай не свиней.
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02.10.2020 14:03 Відповісти
+1
Освіта має бути вже місяць назад на карантині.
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02.10.2020 14:23 Відповісти
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можно "переносить" все кроме выборов ...... свиньи наперегонки бегут до корыта..
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02.10.2020 13:59 Відповісти
Обирай не свиней.
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02.10.2020 14:03 Відповісти
С вашими 73% - подарившими часть рейтинга пророссийским партиям (кандидатам) как-то в здравый смысл народа не вериться ..... 10 против 90 котируется невысоко..
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02.10.2020 14:45 Відповісти
Тільки найсвідоміші свиней від поросят можуть відрізнити...
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02.10.2020 15:31 Відповісти
Так объясните,пожалуйста, чем же свиньи от поросят отличаются!!!
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02.10.2020 19:12 Відповісти
Нічим - просто прізвища різні. Спробуйте тепер пояснити, який же це народ в здравом умє і з гідністю шість років тому в один тур за це проголосував, і куди подівся? Бо у вас виходить, що "народ знову зрадив Майдан", як і десять років тому, коли після п'ятирічного президентства попереднього солодкого Кума Цієї Нації "справжніх українсців залишилося дуже мало"...
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03.10.2020 00:59 Відповісти
Меня пугает эта цикличность: после "плохого Ющенка" выбрали "хорошого Яныка", после "плохого Порошенко" выбрали "хорошего Зеленского"...что будет завтра -страшно представить, а вообще то мне философия ботов не интересна (имею ввиду тебя)..
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05.10.2020 23:29 Відповісти
Та ви не пугайтєсь: Віктарфьодрича Дарагова обрали за сприяння Ющенка та ще й тішилися потім, з перемоги "меншого зла", заспокоюючи когнітивний патріотизм переконанням, що "могло буть іхуже". А Віктор Андрійович, віртуозно пролетівши у першому турі президентських виборів, чесно-прозоро-консервативно попередив, що після його нищівно-переможного президентства "справжніх українців залишилося дуже мало"...
Неймовірними зусиллями свого уряду реформаторів-камікадзе (до якого, як відомо, входив і мінстр економного розвитку Порошенко) всього за чотири роки Януковочу вдалося пакращити ситуацію на стільки, що справжні українці знову з'явилися в кількості достатній для переконливої перемоги чергової революції. Однак, в один тур зробивши історичний вибір між війною та ганьбою та отримавши давнообіцяний гібридний безвіз, після п'яти років неітримно прискорених реформ вони знову "розсмокталися", залишивши найсправжніших в оточенні зрадників. Просто якийсь народ-реваншист, чесне слово...
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06.10.2020 13:52 Відповісти
Когда выборы,коронвиRUSa нет по всей стране,когда выборы закончились,корона наступает.... третьей волной..
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02.10.2020 14:02 Відповісти
Медведчук скупил все голоса по всей стране...Путлер дал бабосов немеряно...кумовья блин
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02.10.2020 14:05 Відповісти
А эти 10 дней родителям детей скот ляшко будет оплачивать...или сам осел лично??
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02.10.2020 14:23 Відповісти
Освіта має бути вже місяць назад на карантині.
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02.10.2020 14:23 Відповісти
А детей куда девать?? Далеко не у всех есть бабушки с дедушками....а работать надо...
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02.10.2020 14:24 Відповісти
Неужели надо девать в больницу?
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03.10.2020 14:53 Відповісти
 
 