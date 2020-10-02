Кулеба про заяву "слуги народу" Марченко про надання військової допомоги Азербайджану: "Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву "слуги народу" Людмили Марченко про готовність України надати військову підтримку Азербайджану.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив на сторінці в мережі Facebook.
"В умовах активного збройного протистояння, численних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави. Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, кожен народний депутат України може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента України.
"Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор. Вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", - підсумував міністр закордонних справ.
Нагадаємо, раніше нардепка "Слуги народу" Людмила Марченко заявила про готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.
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Навіщо ховати голову у пісок.
Ще є інша причина чому українці не повинні цього робити, але першої достатньо.
Заборони ООН на постачання зброї Азербайджану не має. Так що будь яка допомога буде у рамках міжнародного права.
Ми можемо надавати тільки таку американську нелетальну допомогу, яку нам надавав Обама свого часу
P.S. На жаль. купити укр. громадянство було не так давно без особливих складнощів та недорого
Армения - враг Украины.
Азербайджан - стратегический партнёр.
Отсиживаться в стороне - это позор!
А лучше - иди в жопу!
Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица.
Волосы дыбом на голове встают, и не только на голове, от того дерьма которое всплыло вместе идиотом ЗЕ.
Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица."
Это поддерживаю.