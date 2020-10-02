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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про заяву "слуги народу" Марченко про надання військової допомоги Азербайджану: "Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації"

Кулеба про заяву

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву "слуги народу" Людмили Марченко про готовність України надати військову підтримку Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив на сторінці в мережі Facebook.

"В умовах активного збройного протистояння, численних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави. Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, кожен народний депутат України може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента України.

"Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор. Вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", - підсумував міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше нардепка "Слуги народу" Людмила Марченко заявила про готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба прокоментував згадки про Україну на дебатах Трампа і Байдена: "Динаміка позитивна"

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Кулеба Дмитро (3604) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+17
Секта Недоумків спочатку щось ляпне, а потім каже що їх не так зрозуміли.
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02.10.2020 14:14 Відповісти
+7
Наши власти своей стране помочь не могут, а все делают во вред. Азербайджан сам разберется, без ЗЕсопливых...
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02.10.2020 14:15 Відповісти
+6
Ощущение большого шухера...
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02.10.2020 14:16 Відповісти
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Секта Недоумків спочатку щось ляпне, а потім каже що їх не так зрозуміли.
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02.10.2020 14:14 Відповісти
Кто им рвет контекст?
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02.10.2020 14:15 Відповісти
Ощущение большого шухера...
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02.10.2020 14:16 Відповісти
Вот именно, есть МИД, он уполномочен, пусть и занимается, а не депутатики ,министры внутренних дел и остальные шпесиалисты почему-то умничают по этому вопросу
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02.10.2020 14:15 Відповісти
Наши власти своей стране помочь не могут, а все делают во вред. Азербайджан сам разберется, без ЗЕсопливых...
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02.10.2020 14:15 Відповісти
Не нужно этих крысячих подлизываний,в интересах Украины разгром оккупационной армянской группировки в Азербайджане,Украина должна этому способствовать и оказывать поддержку Азербайджану воюющему с наглыми армяшками их союзниками мордвинскими засрашкинцами,а кто недоволен,пусть сдаёт украинский паспорт и едет на историческую родину,границы открыты.
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02.10.2020 14:20 Відповісти
Такого как тебя главарём в МИД и через неделю со всеми странами обосрётесь.
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02.10.2020 14:24 Відповісти
Ви ще тут чи пишите з літака, який летить в Баку?
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02.10.2020 14:59 Відповісти
Москвою,бажаєш ще один всередині країни відкрити?)) Це може в вас в ********** є закон який змушує здавати паспорти и позбавляють громадянства на підставі етничнлсті))
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02.10.2020 15:16 Відповісти
Иди все трое нах,пропутинские мрази.
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02.10.2020 17:42 Відповісти
Не здивуюся що скоро у нас почнуться вврмено-азейбаржанські стрілялки. Треба вірменина Авакова гнати з уряду. Він може спровокувати різанину українських азейбарджанців.
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02.10.2020 14:20 Відповісти
за такий вислів, навіть в українському законодавстві, передбачена сувора кримінальна відповідальність
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02.10.2020 14:28 Відповісти
А поточнее за какой выслив конкретно? Человек предположил последствия от некоего действия. Также предложил уволить члена правительства. Что же здесь криминального. Тем более, что по словам Зеленского каждый из нас президент и ,соответсвенно ,может молоть шо попало.
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02.10.2020 15:08 Відповісти
Украина не будет оказывать помощь военную, военно-техническую и т.д. не одному из участников азербайджано- армянской войны. Украина только выступает за окончание войны с соблюдением суверенитета стран в международно признанных границах. И в этом мы на стороне Азербайджана. На этом все. Границы нерушимы. А об статусе бывшей автономной области Нагорный Карабах можно будет вести переговоры в ее админ границах, с возможным 1) обменом части территории НКАО на участок территории в Лачинском коридоре ( между ними и Арменией) 2) предоставление ей статуса автономной Республики с широкими полномочиями. или еще что т.д. ну это уже совсем другая история.
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02.10.2020 14:37 Відповісти
Все верно... Сначала территориальная целостность... А потом... Хотите обменять территории, значит договаривайтесь...
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02.10.2020 14:48 Відповісти
Ча, кацапи набіжать з пропозиціями поміняти Крим на Донбас.
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02.10.2020 15:01 Відповісти
Не подходит. ОРДЛО возвращается на правах обычных районов например Хмельницкой области или Винницкой ни каких особенностей, без амнистий и т.д.... А вот Крыму Украина может предоставить в составе Украины особый автономный статус, с равными правами трех составляющих - украинцев- крымских татар и русских, с равным делегированием во все властные структуры автономии на паритетных началах ( свой парламент, совет национальностей, правительство) Но все это в составе Украины естественно. Но если честно мнение такое что ни какая смена власти в Кремле ,Крым Украине не вернет, только развал РФ " до основанья а затем" .. Но до этого еще ...возможно не одно поколение и уж точно не при жизни ныне живущих. ( по ОРДЛО возможно это произойдет быстрее, но нам оно нужно только на наших условиях и ни как иначе, а это может не произойти не только при Путине но и при его приемнике, хотя тут надежд больше.. все таки район деградирует не по дням а по часам.
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02.10.2020 17:48 Відповісти
Помощь Азербайджану в интересах Украины.Армяне поддержали оккупацию крыма и не могут быть нашими союзниками.
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02.10.2020 14:37 Відповісти
Ні, не в інтересах України.
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02.10.2020 15:17 Відповісти
А чому б і ні? Чому ми не можему надати допомогу, хоч символічну жертві агресії. Тим більше, що Азербайджан підтримує суверінітет України і голосує в ООН відповідно.
Навіщо ховати голову у пісок.
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02.10.2020 14:40 Відповісти
Тому що є міжнародні угоди які були створені щоб такі сутички не переростали в міжнародні війни. І Україна має не порушувати ці угоди, інакше отримає санкції.
Ще є інша причина чому українці не повинні цього робити, але першої достатньо.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
Я щось не второпав, де така угода, що заохочує агресора? Є 4 резолюції РБ ООН, і принамі одна ГА ООН, де чорним по білому написано, що Арменія повинна вивести з Азербайджану усі війска з окупованої території.
Заборони ООН на постачання зброї Азербайджану не має. Так що будь яка допомога буде у рамках міжнародного права.
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02.10.2020 16:25 Відповісти
Я десь сказав ООН? В моєму повідомленні була відповідь на ваше, до чого ведуть дії про які ви говорили. Ще на ваше питання є відповідь у журналіста ЦН Будкевича, ціле відео на ютубі.
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02.10.2020 17:19 Відповісти
Кулеба про заяву "слуги народу" Марченко про надання військової допомоги Азербайджану: "Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації" - Цензор.НЕТ 76
Ми можемо надавати тільки таку американську нелетальну допомогу, яку нам надавав Обама свого часу
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02.10.2020 22:05 Відповісти
Неужели армяшки бунт устроили под Мидом? Пусть едут к себе домой ,карабах защищать,а не бюджет Украины пилить,и авакяна с собой заберут. Авякан свои заявы из Италии шлет ? Ему видно оттуда виднее.
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02.10.2020 14:40 Відповісти
У авакова нет полномочий формировать внешнюю политику.
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02.10.2020 14:40 Відповісти
Если какой-то диапоре в Украине, неважно какой: российской, армянской, азейбаржанской, еврейской, польской, венгерской и т.д. что-то не нравится в Украине, есть самое простое и правильное решение - чемодан - вокзал - дома, и там можете выступать хоть до всырачкы
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02.10.2020 14:44 Відповісти
Здесь Украина, и решения должны приниматься в интересах Украины, а не диаспор... а то мы так далеко зайдем
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Якщо члени діаспори не мають укр. громадянства.
P.S. На жаль. купити укр. громадянство було не так давно без особливих складнощів та недорого
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02.10.2020 16:29 Відповісти
А от Россія не стісняється.
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Ну, так Україна не Росія
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02.10.2020 15:02 Відповісти
Какие провокации?
Армения - враг Украины.
Азербайджан - стратегический партнёр.
Отсиживаться в стороне - это позор!
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02.10.2020 14:51 Відповісти
А хто вас тримає? Кожен громадянин має право їхати куди йому заманеться. Якщо у вас є поклик то, вперед.
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02.10.2020 15:04 Відповісти
А ты можешь ехать к друзья Армении - никарагуа, Венесуэле, южной осетии или России.
А лучше - иди в жопу!
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02.10.2020 15:11 Відповісти
.. а ну-ка наведи тут приклады страт-партнерства со стороны алия-вечного..???--- ну шо скис..???- так и не нявкай!!!
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03.10.2020 01:07 Відповісти
Депутатом стала а мозги как у курицы были так и остались.

Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица.

Волосы дыбом на голове встают, и не только на голове, от того дерьма которое всплыло вместе идиотом ЗЕ.
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02.10.2020 14:56 Відповісти
"Депутатом стала а мозги как у курицы были так и остались.

Вот вам и гендерное равенство, вот вам и новые лица."
Это поддерживаю.
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02.10.2020 16:05 Відповісти
РАБссиянская политика всегда одинакова...Азербайжджану продано вооружений на 5 млрд.долларов,Армении на 2 ярда.Вопрос простой...зачем вооружать обоих из одного кремлевского корыта? Ответ.чтобы убивали друг друга...
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02.10.2020 15:06 Відповісти
Азербайджану чужое не надо.Смотрим карту СССР 1985 года.Там все ответы
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02.10.2020 15:10 Відповісти
Ну і де там Азербайджан?))
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02.10.2020 15:18 Відповісти
сценарий нанесения вреда Украине "слугами" пишется в мацкваабпде, и пишется теми же ,кто писал выступления"квартала"
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02.10.2020 15:12 Відповісти
Да, нынче во многих странах они друг за другом гоняются и кричат на ломанном русском "Чэй Карабах?" или "Чэй Арцах?"
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02.10.2020 18:19 Відповісти
 
 