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Новини
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"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК

Нардеп партії "Слуга народу" Олександр Дубінський не вказав у декларації за 2019 рік дані про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.

Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

ЦПК вказує, що за інформацією бізнес-реєстру Словаччини, із 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року Дубінський був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o зі статутним капіталом 5 тисяч євро. А вже 8 лютого акціонером компанії стала його дружина - Леся Цибко. 19 вересня назву компанії змінили на TsybPro S.r.o.

ЦПК звертає увагу, що Дубінський у декларації про активи за 2019 рік не вказав дані про права власності на цю словацьку компанію. Тим самим, на думку розслідувачів, нардеп порушив закон "Про запобігання корупції".

У липні цього року Солом'янський районний суд Києва за заявою Цибко ухвалив, що вона володіє 100% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю DubPro із вересня 2019 року. ЦПК припускає, що це було зроблено для того, щоб Дубінський уникнув притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.

Крім того, 18 вересня цього року Леся Цибко зареєструвала ще одну компанію у Словаччині під назвою DT Consulting S.r.o. Статутний капітал компанії теж становить 5 тисяч євро, а економічна діяльність - рекламні та маркетингові дослідження, адміністративні послуги, роздрібна та брокерська діяльність.

Також читайте: "Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

Словаччина (1113) Центр протидії корупції (268) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+20
Пора задекларировать верёвку мыло и табуретку для этой мрази.
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02.10.2020 14:23 Відповісти
+14
https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347

Зебіли, такі зебіли
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02.10.2020 14:42 Відповісти
+7
Кумир зебілів. Порадіємо що для нього епоха бідності так точно скінчилася!
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02.10.2020 14:52 Відповісти
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Пора задекларировать верёвку мыло и табуретку для этой мрази.
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02.10.2020 14:23 Відповісти
чесналюдина?
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02.10.2020 14:23 Відповісти
хитрый румын
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02.10.2020 14:23 Відповісти
это обрезанное чмо, какой румын?
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02.10.2020 14:34 Відповісти
Оно как-то раз похвалилось румынским паспортом. Теперь это просто мем, про румына-Дубинского.
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Я это знаю, поэтому "румын" следует писать в кавычках, потому, что до сих пор есть такие люди которые подумают, что он румын по национальности.
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02.10.2020 15:06 Відповісти
Не обижайте румынов 😀
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02.10.2020 14:39 Відповісти
До речі, Румунія нам дуже сподобалася, особливо історична частина, Трансильванія. А от Бухарест - поряд з Києвом і не стояв.
Дивно, чому статистика каже, що рівень життя у Румунії вище за Україну? Якщо подивитися у яких будинках румуни живуть, як вбрані, на чому їздять, то здається що навпаки, у нас рівень життя вищий!
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02.10.2020 14:53 Відповісти
Да в Бухаресте в городе бардак.

Но мы жили там в гостинице 4 зв - от уровня сервиса я обалдела - круче чем в Италии и Австрии
Утренний завтрак - малосольный лосось , домашние йогурты в салатницах Разной жирности, круасаны невероятной свежести , сыры , колбасы, овощей и фруктов немеряно , и т д

Прекрасный Бесплатный бассейн с утра и до вечера .

. РУМЫНЫ ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ.
Говорят и зимний отдых у них хорошо организован
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02.10.2020 15:09 Відповісти
Кажуть що Бухарест спаскудила елена Чаушеску. Вона архітекторка була. Після землетрусу їй захолєрилося перебудувати весь Бухарест. На стали відновлювати пошкоджену істричну забудову, знесли 1/4 історичного центру під величезний палац,без огляду на історичну забудову почали пробивати нові проспекти, закриваючи бетонними коробками історичні будівлі, які тепер опинилися у дворах! Просто дикість якась, ідеш по безликому проспекту, заходиш у арку під совковим бетонним будинком і опиняєшся у місті 18-19ст!
Ну і бідненько якось, бестолково...
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02.10.2020 15:27 Відповісти
"бєссєрєбрєнік" )))
А лохи за нього голосували.
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02.10.2020 14:27 Відповісти
Большая муха
Села на дубинеску
Нет, не ошиблась
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02.10.2020 14:30 Відповісти
Твои жолуди, дуб-инский даже свиньи есть не будут.
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02.10.2020 14:31 Відповісти
Народний депутат фракції "СЛУГА НАРОДУ", ексжурналіст ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ, його дружина і його матір володіють

24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
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02.10.2020 14:31 Відповісти
Забавно ))..а украинцы едут работать в Словакию через это чмо )))! Потом обижаються, что их там как холопов имеют по всем фронтам...благо хоть, что там европейское рабочее право имеет смысл (и то не везде). Говорят, скоро закроют границу (я сомневаюсь), если у этого шлемазла уже есть бизнес, где он может иметь )))
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02.10.2020 14:32 Відповісти
Не едут они через него. Он вообще далёк от этих вопросов . Регистрируют, чтобы иметь право проживания в ЕС. Налог SRO платит не менее 3600 евро в год.

Но то, что он редкое ЧМО , согласна полностью
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02.10.2020 14:38 Відповісти
Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?

Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на ДУБИНСКОГО зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
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02.10.2020 14:33 Відповісти
країною торгував.
Порошенка вправно обсірав.
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02.10.2020 14:50 Відповісти
За это он имеет 24 квартиры и 5 мерсов. Срал эффективно. Нарид купился
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02.10.2020 14:57 Відповісти
и где Вы видите журналиста я например вижу на фото небритое и пробитое изделие № 2
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02.10.2020 14:57 Відповісти
фирма "дубпросро" - ну просто по-фрейду назвал.
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02.10.2020 14:35 Відповісти
https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347

Зебіли, такі зебіли
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02.10.2020 14:42 Відповісти
Вона просто єврейка і як всі євреї, вболіває за своїх.
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02.10.2020 14:47 Відповісти
Да что-то в последнее время все топившие год назад за "слуг" вовсю вопят "кто за это дерьмо вообще проголосовал?" и делают невинное возмущенное лицо.
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02.10.2020 14:50 Відповісти
https://censor.net/user/228276- талановита інтернет- журналістка, особисто я поважаю її за професійні якості.
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02.10.2020 14:54 Відповісти
Журналістка ? Якщо так, то не дуже професійна.
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02.10.2020 14:58 Відповісти
Саме журналістка. Взагалі-то коріння журналістики глибше ніж проституції. Це збір та розповсюдження пліток та побрехеньок. І вірна служба роботодавцю.
До речі, тато Дубінського- шанована в Донецьку людина, волонтер, регулярно дає гроші російським найманцям.
"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1127
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02.10.2020 15:08 Відповісти
Ну ясно...Яблуко від сепарської яблуні не далеко впало.
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02.10.2020 15:10 Відповісти
Бачиш що діється і кого мудрий нарід привів до влади. Я чесно скажу- дай мені бензопилу і впусти мене в приміщення з слугами- я пилятиму- кров тектиме з вікон і через димохід.
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02.10.2020 15:16 Відповісти
Я навіть розумію, що ти не жартуєш.
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02.10.2020 15:17 Відповісти
Анітрохи.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
а как будущая зесрань его в дупу ,при Порохе, целовала...
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Хватит уже этого цирка! Статью декриминализировали, т.к. пчелы против меда не бывают. Поэтому срать хотели все эти "Дубинские" на все ваши расследования. Можете и дальше расследовать, а они будут нагло смеяться вам в лицо и говорить: "Мама любит скорость".
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02.10.2020 14:51 Відповісти
А чо не на маму?))
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02.10.2020 14:51 Відповісти
на мамі багатомільйонний автопарк.
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02.10.2020 14:58 Відповісти
Кумир зебілів. Порадіємо що для нього епоха бідності так точно скінчилася!
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02.10.2020 14:52 Відповісти
Зебілів та Зебілок. Татьяна Лайф на його дубінізми підписана.
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03.10.2020 00:15 Відповісти
"Мамалюбитскорость" перетворюється на"женалюбитСловакию")))
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02.10.2020 14:58 Відповісти
Слишком много дубинских в Украине. Я имел ввиду всех зеленских. И отнюдь не по крови, а по духу.
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02.10.2020 14:58 Відповісти
Извиняюсь, не по духу, а по мерзскому антиукраинскому духану и хитросделаной натуре.
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02.10.2020 15:01 Відповісти
Ох уж этот Порошенко - явно без него не обошлось...
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02.10.2020 15:03 Відповісти
Александр Дубинский:
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!
https://gostra-pravda.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/dub_6.jpg "Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3684"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7515
Вы вчитались в пост Шария, который я лайкнул? Нет?! Я процитирую: «Ответ тем, кто распространяет видео с признанием урода в убийстве людей на Майдане. Расслабьтесь, в этой уродливой помойке убийство людей - не преступление».
Ну?! Вы поняли, мои Майданутые, какого я о вас мнения?

Одкровення Олександра Дубінського можна доповнити його флешмобом в Фейсбуці #янебандеровец до якого доєдналися кілька десятків відвертих сепаратистів.
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02.10.2020 15:04 Відповісти
А ведь у многих на Майдане погибли родственники, друзья, любимые. А дубинское лайкает фактически убийце и оправдывает подобные злодеяния. И ходит по улицам не оглядываясь. Ему нечего опасаться. Он уже оседлал украинских баранов. Практически каждого из нас.
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02.10.2020 15:21 Відповісти
Мама любит скорость. Жена любит бизнес. Дубинский любит лизать анус(чей я думаю объяснять не надо).
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02.10.2020 16:38 Відповісти
Лишить депутатского мандата тварь.
И всё по закону.
Жадность фраера сгубила.
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02.10.2020 20:39 Відповісти
 
 