"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК
Нардеп партії "Слуга народу" Олександр Дубінський не вказав у декларації за 2019 рік дані про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.
Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.
ЦПК вказує, що за інформацією бізнес-реєстру Словаччини, із 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року Дубінський був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o зі статутним капіталом 5 тисяч євро. А вже 8 лютого акціонером компанії стала його дружина - Леся Цибко. 19 вересня назву компанії змінили на TsybPro S.r.o.
ЦПК звертає увагу, що Дубінський у декларації про активи за 2019 рік не вказав дані про права власності на цю словацьку компанію. Тим самим, на думку розслідувачів, нардеп порушив закон "Про запобігання корупції".
У липні цього року Солом'янський районний суд Києва за заявою Цибко ухвалив, що вона володіє 100% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю DubPro із вересня 2019 року. ЦПК припускає, що це було зроблено для того, щоб Дубінський уникнув притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.
Крім того, 18 вересня цього року Леся Цибко зареєструвала ще одну компанію у Словаччині під назвою DT Consulting S.r.o. Статутний капітал компанії теж становить 5 тисяч євро, а економічна діяльність - рекламні та маркетингові дослідження, адміністративні послуги, роздрібна та брокерська діяльність.
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Дивно, чому статистика каже, що рівень життя у Румунії вище за Україну? Якщо подивитися у яких будинках румуни живуть, як вбрані, на чому їздять, то здається що навпаки, у нас рівень життя вищий!
Но мы жили там в гостинице 4 зв - от уровня сервиса я обалдела - круче чем в Италии и Австрии
Утренний завтрак - малосольный лосось , домашние йогурты в салатницах Разной жирности, круасаны невероятной свежести , сыры , колбасы, овощей и фруктов немеряно , и т д
Прекрасный Бесплатный бассейн с утра и до вечера .
. РУМЫНЫ ОЧЕНЬ СТАРАЮТСЯ.
Говорят и зимний отдых у них хорошо организован
Ну і бідненько якось, бестолково...
А лохи за нього голосували.
Села на дубинеску
Нет, не ошиблась
24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів,
земельними ділянками площею 70 соток та
17 автомобілями.
Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів
Но то, что он редкое ЧМО , согласна полностью
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на ДУБИНСКОГО зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
Порошенка вправно обсірав.
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
Зебіли, такі зебіли
До речі, тато Дубінського- шанована в Донецьку людина, волонтер, регулярно дає гроші російським найманцям.
Кстати о комментаторах. Тут и на Facebook меня палят. Точнее мою симпатию к Анатолию Шарию. Ну люблю я его посты почитывать на досуге. Что тут такого? Иногда я даже не удерживаюсь и лайкаю. Он прям как моя родная душа! Такие посты постит! Грех не лайкнуть!
https://gostra-pravda.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/dub_6.jpg
Вы вчитались в пост Шария, который я лайкнул? Нет?! Я процитирую: «Ответ тем, кто распространяет видео с признанием урода в убийстве людей на Майдане. Расслабьтесь, в этой уродливой помойке убийство людей - не преступление».
Ну?! Вы поняли, мои Майданутые, какого я о вас мнения?
Одкровення Олександра Дубінського можна доповнити його флешмобом в Фейсбуці #янебандеровец до якого доєдналися кілька десятків відвертих сепаратистів.
И всё по закону.
Жадность фраера сгубила.