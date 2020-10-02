"Слуга народу" Дубінський не задекларував фірму у Словаччині, яку потім переписав на дружину, - ЦПК

Нардеп партії "Слуга народу" Олександр Дубінський не вказав у декларації за 2019 рік дані про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.

Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

ЦПК вказує, що за інформацією бізнес-реєстру Словаччини, із 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року Дубінський був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o зі статутним капіталом 5 тисяч євро. А вже 8 лютого акціонером компанії стала його дружина - Леся Цибко. 19 вересня назву компанії змінили на TsybPro S.r.o.

ЦПК звертає увагу, що Дубінський у декларації про активи за 2019 рік не вказав дані про права власності на цю словацьку компанію. Тим самим, на думку розслідувачів, нардеп порушив закон "Про запобігання корупції".

У липні цього року Солом'янський районний суд Києва за заявою Цибко ухвалив, що вона володіє 100% корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю DubPro із вересня 2019 року. ЦПК припускає, що це було зроблено для того, щоб Дубінський уникнув притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.

Крім того, 18 вересня цього року Леся Цибко зареєструвала ще одну компанію у Словаччині під назвою DT Consulting S.r.o. Статутний капітал компанії теж становить 5 тисяч євро, а економічна діяльність - рекламні та маркетингові дослідження, адміністративні послуги, роздрібна та брокерська діяльність.

Також читайте: "Слуга народу" Дубінський є автором фейку про "повій Майдану", - ЗМІ. ВIДЕО