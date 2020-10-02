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Новини Коронавірус і карантин
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13-річний хлопчик помер від коронавірусу на Рівненщині, у нього було супутнє онкологічне захворювання, - ОДА

13-річний хлопчик помер від коронавірусу на Рівненщині, у нього було супутнє онкологічне захворювання, - ОДА

На тлі збільшення захворюваності в Україні на Рівненщині зафіксовано першу дитячу смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

За словами заступника голови Рівненської ОДА, в регіоні вперше зафіксована смерть дитини, у якої було супутнє онкологічне захворювання.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко розповів: "Хлопчик 13 років з Рокитнівського району надійшов у Рівненську обласну дитячу лікарню. Це пацієнт з онкологічною патологією. Під час надходження ПЛР і ІФА тести показали негативний результат, так само, як і у його рідних. Під час його перебування в стаціонарі у дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснено згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер".

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Автор: 

діти (5148) карантин (18172) ОДА (1630) смерть (6778) онкологія (136) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1190)


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Топ коментарі
+3
Чому Ви такі "моральні уроди",чому не можна було написати, що дитина померла від онкології, навіщо Ви припели сюди корону і залякуете людей???
В мене за час епідемії померло троє людей, яких я знав і з чуток,знав що від корони
, а з часом дізнався, що корона була притягнута за вуха в лікарнях...
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02.10.2020 14:48 Відповісти
+3
Судя по статье, онкология сама проходит, как насморк, а вот ковид, это капец серъезно.
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02.10.2020 15:53 Відповісти
+1
При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19.



там он вирус и получил, в стационаре
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02.10.2020 14:42 Відповісти
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При поступлении ПЦР и ИФА тесты показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Во время его пребывания в стационаре у ребенка обнаружили COVID-19.



там он вирус и получил, в стационаре
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02.10.2020 14:42 Відповісти
Чому Ви такі "моральні уроди",чому не можна було написати, що дитина померла від онкології, навіщо Ви припели сюди корону і залякуете людей???
В мене за час епідемії померло троє людей, яких я знав і з чуток,знав що від корони
, а з часом дізнався, що корона була притягнута за вуха в лікарнях...
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02.10.2020 14:48 Відповісти
Я особисто знаю вже п'ятьох. Ще двоє під питанням- виживуть чи ні.
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02.10.2020 14:51 Відповісти
Так від самого ковіду зазвичай не мруть. Кажуть що, вмирають від ускладнень хронічних захворювань.
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02.10.2020 15:12 Відповісти
Звичайно ковід винуватий. Аяк жеш. Доречі якщо людину зібʼє автівка і аналіз покаже ковід, то те що людину збили це супутній фактор. Бо людина померла від ковіду
13-річний хлопчик помер від коронавірусу на Рівненщині, у нього було супутнє онкологічне захворювання, - ОДА - Цензор.НЕТ 6746
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02.10.2020 15:24 Відповісти
С.У.М
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02.10.2020 15:10 Відповісти
Моральные уроды, это мягко сказано.
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02.10.2020 15:10 Відповісти
Эти коронобесы не ведают что творят. Их преступлния должны быть наказаны .
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02.10.2020 15:25 Відповісти
Судя по статье, онкология сама проходит, как насморк, а вот ковид, это капец серъезно.
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02.10.2020 15:53 Відповісти
 
 