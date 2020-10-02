13-річний хлопчик помер від коронавірусу на Рівненщині, у нього було супутнє онкологічне захворювання, - ОДА

На тлі збільшення захворюваності в Україні на Рівненщині зафіксовано першу дитячу смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

За словами заступника голови Рівненської ОДА, в регіоні вперше зафіксована смерть дитини, у якої було супутнє онкологічне захворювання.

Головний лікар Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні Віталій Бойко розповів: "Хлопчик 13 років з Рокитнівського району надійшов у Рівненську обласну дитячу лікарню. Це пацієнт з онкологічною патологією. Під час надходження ПЛР і ІФА тести показали негативний результат, так само, як і у його рідних. Під час його перебування в стаціонарі у дитини виявили COVID-19. Лікування було здійснено згідно з протоколом, всіма медикаментами пацієнт був забезпечений. Але, на жаль, сьогодні вночі хлопчик помер".

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