УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12700 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
1 764 12

Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", вирішив балотуватися в мери

Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який минулого року публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським, зібрався стати мером Борисполя.

Годунок балотується від партії радикала Олега Ляшка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зазначається, що у нього відсутня судимість, хоча, за інформацією УП, Святошинський райсуд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років, бо той як водій машини "Беркуту" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках, – але звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 3 роки з урахуванням каяття і відшкодування збитків.

За законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання.

Також читайте: Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Також восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок "Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.

На крісло глави бориспільської міськради претендують 18 кандидатів. Серед них і чинний глава міста Анатолій Федорчук та два його однофамільці – Олександр Федорчук та Артем Федорчук.

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Автор: 

Бориспіль (1145) Зеленський Володимир (24332) місцеві вибори (1366) Годунок Ярослав (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
- На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.
- А за что будешь?
- Пока не знаю, но хочется что-то мясное.
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
+5
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", решил баллотироваться в мэры - Цензор.НЕТ 5326
показати весь коментар
02.10.2020 14:32 Відповісти
+4
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", решил баллотироваться в мэры - Цензор.НЕТ 2491
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", решил баллотироваться в мэры - Цензор.НЕТ 5326
показати весь коментар
02.10.2020 14:32 Відповісти
Вопросы к ЗЕленскому...
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
- На следующих выборах я уже за гречку голосовать не буду.
- А за что будешь?
- Пока не знаю, но хочется что-то мясное.
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", решил баллотироваться в мэры - Цензор.НЕТ 2491
показати весь коментар
02.10.2020 14:33 Відповісти
И сломанные часы два раза в сутки показывают точное время. Думаю это тот случай. Не удивлюсь если "разбойник" станет мером. Сепарня поголовно на Донбасе в меры балотируется. И говорят у них очень высокие шансы.
показати весь коментар
02.10.2020 14:38 Відповісти
Готовятся к инспектированию Польской границы...
показати весь коментар
02.10.2020 14:42 Відповісти
это потому, что там сепарни больше, чем украинцев...
показати весь коментар
02.10.2020 15:07 Відповісти
Сепарни везде полно. А повылазили они потому что СБУ - это служба Бабла, а не безопасности Украины. А руководит ей, дружбан, нашего якобы. президента
показати весь коментар
02.10.2020 17:54 Відповісти
Рекламу ЗЕдебіл йому вже зробив!
показати весь коментар
02.10.2020 14:40 Відповісти
Таки разбойник!
показати весь коментар
02.10.2020 14:45 Відповісти
И правильно сделал,надеюсь обойдет зеленого кандидата...
показати весь коментар
02.10.2020 14:55 Відповісти
Играет в казаки-разбойники, надеется что в этот раз повезет и станет козаком.
показати весь коментар
02.10.2020 20:40 Відповісти
 
 