Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", вирішив балотуватися в мери

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, який минулого року публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським, зібрався стати мером Борисполя.

Годунок балотується від партії радикала Олега Ляшка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Зазначається, що у нього відсутня судимість, хоча, за інформацією УП, Святошинський райсуд Києва рішенням від 16 травня 2002 року засудив Годунка до 5 років, бо той як водій машини "Беркуту" (МВС) брав участь у квартирних крадіжках, – але звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на 3 роки з урахуванням каяття і відшкодування збитків.

За законом, судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання.

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Також восени 2004 року Годунок був серед представників партії "Пора", яких затримувала СБУ. Тоді його однопартійці розповідали, що чоловік був активістом Української Народної Партії (блок "Наша Україна"), брав участь в охороні студентської акції.

На крісло глави бориспільської міськради претендують 18 кандидатів. Серед них і чинний глава міста Анатолій Федорчук та два його однофамільці – Олександр Федорчук та Артем Федорчук.

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".