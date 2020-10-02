У Сумах блоковано роботу шахрайського call-центру, який спеціалізувався на крадіжці коштів з карток іноземців, - кіберполіції
У Сумах кіберполіція викрила шахрайський call-центр, працівники якого спустошували рахунки іноземних громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції.
Кіберполіція встановила, що злочинну схему розробили двоє мешканців Сум. В центрі міста вони утворили call-центр, оператори якого видавали себе за працівників банку. Зловмисники телефонували громадянам сусідньої країни та випитували в них конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери та пін-коди банківських карток. Далі, використовуючи ці дані, фігуранти виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.
За попередніми даними, сума збитків становить близько трьох мільйонів гривень. Наразі встановлюється коло потерпілих осіб.
У приміщенні call-центру правоохоронці провели обшук за участі взводу тактико-оперативної підтримки "ТОР" Управління патрульної поліції Сумщини та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час обшуку вилучили речові докази: комп’ютерну техніку, мобільні телефони та "чорнові" записи. Вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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