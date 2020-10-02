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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидат у депутати Миколаєва від "СН" Клецов, який виступав на "Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у виборах

Кандидат у депутати Миколаєва від

Єгор Клецов, кандидатуру якого раніше "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві, вирішив відмовитися від участі у виборах.

Про це Клецов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії "Слуга народу". Це складне, але правильне рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "Миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новороссия".

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Кандидат у депутати Миколаєва від СН Клецов, який виступав на Новороссия ТВ, вирішив відмовитися від участі у виборах 01

Автор: 

місцеві вибори (1366) Миколаїв (1815) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+59
Не понял, так а почему он ещё не в наваросии на пмж, почему-то до сих пор в Николаеве, у фошиздов?
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02.10.2020 14:44 Відповісти
+32
Зря. Такая клоака как "СН" принимает абсолютно любое сепарское говно.
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02.10.2020 14:47 Відповісти
+31
правильно сделала СЕПАРСКАЯ ТВАРЬ!!!
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02.10.2020 14:45 Відповісти
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Чего это так? А ведь имел все шансы...
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02.10.2020 14:43 Відповісти
а деньги хоть вернули ?
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02.10.2020 14:46 Відповісти
Дупло своєчасно спрацювало.
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02.10.2020 20:21 Відповісти
Кто то помог, спасибо ему...
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02.10.2020 20:23 Відповісти
Не понял, так а почему он ещё не в наваросии на пмж, почему-то до сих пор в Николаеве, у фошиздов?
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02.10.2020 14:44 Відповісти
Сказал, что "остаётся работать на благо горожан".
Вот только какое "благо" он имеет в виду?
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02.10.2020 14:46 Відповісти
В Николаеве большая половина таких же сепаров. Так что он в своей среде.
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02.10.2020 15:11 Відповісти
Мечтающих о кацапляндии и ненавидящих все украинское. Что есть то есть. Правда они в как микробы в ожидании снижения иммунитета.
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02.10.2020 15:29 Відповісти
Это там где вместо Кузни нужно было строить украинский военно-морской флот?
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02.10.2020 17:46 Відповісти
В рабстве у фашистов.
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02.10.2020 15:23 Відповісти
правильно сделала СЕПАРСКАЯ ТВАРЬ!!!
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02.10.2020 14:45 Відповісти
Кандидат у депутати Миколаєва від "СН" Клецов, який виступав на "Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у виборах - Цензор.НЕТ 2702
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02.10.2020 18:07 Відповісти
Кандидат у депутати Миколаєва від "СН" Клецов, який виступав на "Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у виборах - Цензор.НЕТ 5636
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02.10.2020 18:08 Відповісти
Даремно, перспективний слуга.
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02.10.2020 14:45 Відповісти
Если нелли штепа станет мером, то зря наверное слав"янск освобождали...
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02.10.2020 14:45 Відповісти
Кажуть там в топі рейтингу - три сєпара.
штепа займає перше місце.
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02.10.2020 15:12 Відповісти
а штепа ещё не в партии слуга народу?
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03.10.2020 06:28 Відповісти
прижали хвост? сбросил...
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02.10.2020 14:47 Відповісти
Зря. Такая клоака как "СН" принимает абсолютно любое сепарское говно.
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02.10.2020 14:47 Відповісти
а чего его СБУ не трогает, они что согласны с его позицией
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02.10.2020 14:50 Відповісти
Бубочка і ДєрЬмак вчергове вступили у гівно і коли дуже-дуже засмерділо почали від нього очищатися.Яке ще там рішення прийняв цей шматок лайна?
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02.10.2020 14:51 Відповісти
Падло такое.
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02.10.2020 14:52 Відповісти
серьезно а у него же такие шансы были . особенно после огласки некоторых подробностей его карьеры
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02.10.2020 14:55 Відповісти
А понтов то сколько было))) А как стал "известным", так и сразу слилось)))
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02.10.2020 15:00 Відповісти
кто-то позвонил "сверху", и приказал не убивать последние проценты рейтинга партии.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
От шморкли прокололись. Ну что делать, - дебилы сер.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
ух ты .... не ужели доходит до идиота
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02.10.2020 15:04 Відповісти
Какой высокомерный, уверенный взгляд у этой мрази, уверен, что таких коллаборантов в 95 балагане еще валом, особенно, если учесть, что большинство антиукраинцев, ближайшее окружение блазня.
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02.10.2020 15:08 Відповісти
Електронна петиція №22/105082-еп РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ". У ЗАКОНІ ВИЗНАЧИТИ ТА ЗАКРІПИТИ ПОНЯТТЯ "КОЛАБОРАНТ" ТА "ПОСОБНИК ОКУПАНТІВ". ОДНОЧАСНО З ЦИМ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПИТИ І ВИЗНАЧИТИ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА ТА АГРЕСОРА. ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ(ПАРТІЙ) ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ МАТЕРІАЛЬНО, ІНФОРМАЦІЙНО ТА ІНШИМ ЧИНОМ ПІДТРИМУЮТЬ ДЕРЖАВУ-ОКУПАНТА!!!
4957
голосів з 25000
необхідних
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02.10.2020 15:10 Відповісти
Статус: Триває збір підписів

Залишилося 66 днів https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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02.10.2020 15:12 Відповісти
Он в базе Миротворца! Вроде и медаль из лугандона ему присвоили. Не знаю, ездил ли получать.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
А ведь был бы такой перспективный депутат - только таких ублюдков и берут в депутаты.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
А где великий патриот Ярош, обвешанный пулемётами и гранатомётами? Чего лезть в ТГК, если враги - вот они. Вот и возьми сепаратюге пистолетиком по башке определи.
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02.10.2020 15:18 Відповісти
Он не политик , а воин. Он не умеет красиво говорить, но умеет воевать. А воевать против зеленых мразей вы пока не готовы.
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02.10.2020 15:28 Відповісти
А ты лично поможешь Ярошу скрыться от украинского кривосудия если он пистолетиком по башке врагу? Вот Ярош это и понимает, что нет. Одного его пистолетика маловато будет. Помогите Ярошам. Голосуйте за патриотов Украины, а не за радетелей Москвы и прочих зажопистов.
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02.10.2020 15:34 Відповісти
Це ж як має бути сумно в "процвітаючих псевдореспубліках", щоб їх ярі прихильники вперто пхались назад в Україну.
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02.10.2020 15:19 Відповісти
Абсолютгный зашквар слуг Народа - на выборах от зеленых мразей идут откровенные сепаратисты!

Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.
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02.10.2020 15:25 Відповісти
Нам радоваться, что ли? Ты, козлина, в тюрьме сидеть должен в опущенном статусе, а не "милостиво" от выборов отказываться от "Слуги народа". Да и толку от твоего отказа, когда и без тебя эти "слуги", прости господи, сформируют стопроцентно антиукраинские списки кандидатов. Вешать надо и таких как ты, и таких "слуг".
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02.10.2020 15:26 Відповісти
Гоша, кажеться, обиделся... Наверно опять побежит интевью давать про нападки биндер..
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02.10.2020 15:28 Відповісти
Такие подонки просто так не отказываются. Ватнику егорке забашляли от греха подальше. Или того проще-пригрозили на бутылку посадить.
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02.10.2020 15:35 Відповісти
Кандидат у депутати Миколаєва від "СН - сепаратистів" колоборант Клецов, який виступав на " кацапській Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у місцевих виборах в Україні.
А буде балотуватися вже на швидких виборах особого бандитського статусу Донбассу в депутати окупованої кремлем " лугандонії - ордло". Ось там у нього набагато більші шанси виграти вибори серед таких як і він бандюків - терористів.
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02.10.2020 15:38 Відповісти
Как только разговор о любом из слуг народа, так обязательльно вскрываются факты зашкваров. То пиво украл, то бабу изнасиловал, то по московским саунам квартал показывал.
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02.10.2020 15:38 Відповісти
"Элита", плять!
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02.10.2020 18:29 Відповісти
в Николаеве по всем дворам бегают брошюры да газеты раздают за партию жопа... видать у кацапья бабла не меряно.. видать спонсор плешивый кремлевский сурикат
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02.10.2020 16:15 Відповісти
Чему удивляться? 90% ЗЕ-*******- с ним во всем солидарны!
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02.10.2020 17:05 Відповісти
А чого так? Вали до кінця їх падаючий рейтинг.
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02.10.2020 17:40 Відповісти
Я так думаю что бубочка и зелень и соловья и киселя бы в мэры выдвинули ......
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02.10.2020 21:29 Відповісти
клецов, лучше удавись сам, гнида!
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02.10.2020 21:41 Відповісти
гнида
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03.10.2020 04:09 Відповісти
 
 