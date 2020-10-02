Кандидат у депутати Миколаєва від "СН" Клецов, який виступав на "Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у виборах

Єгор Клецов, кандидатуру якого раніше "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві, вирішив відмовитися від участі у виборах.

Про це Клецов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії "Слуга народу". Це складне, але правильне рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "Миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новороссия".

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