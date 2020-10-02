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Кандидат у депутати Миколаєва від "СН" Клецов, який виступав на "Новороссия ТВ", вирішив відмовитися від участі у виборах
Єгор Клецов, кандидатуру якого раніше "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві, вирішив відмовитися від участі у виборах.
Про це Клецов повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я прийняв рішення відмовитися від висунення до міської ради від партії "Слуга народу". Це складне, але правильне рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві на місцеві вибори партія "Слуга народу" висуває кандидатуру Єгора Клецова, який внесений в базу "Миротворця" і раніше брав участь в ефірах пропагандистського ТВ "Новороссия".
Топ коментарі
+59 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар02.10.2020 14:44 Відповісти Посилання
+32 Oksana Kudlay
показати весь коментар02.10.2020 14:47 Відповісти Посилання
+31 Рома Маестро
показати весь коментар02.10.2020 14:45 Відповісти Посилання
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Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.
А буде балотуватися вже на швидких виборах особого бандитського статусу Донбассу в депутати окупованої кремлем " лугандонії - ордло". Ось там у нього набагато більші шанси виграти вибори серед таких як і він бандюків - терористів.