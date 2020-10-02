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Новини
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Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині

Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині

Перебуваючи з робочою поїздкою на Буковині, президент України Володимир Зеленський перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в червні поточного року на території Чернівецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Влітку в результаті паводків було пошкоджено 31 гідротехнічну споруду та 17 мостів, підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь. Крім того, із зони підтоплення відселили 136 осіб, з них – 42 дітей. Троє людей загинуло.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виділили 465,6 млн грн. З них уже виплатили майже 13 млн грн матеріальної допомоги населенню, а 20 млн грн, направлені на відновлення дорожньої інфраструктури, використали на 73%. Роботи – на завершальному етапі.

"Ми ліквідовуємо ці наслідки спільно з громадами. ОТГ, райдержадміністрації – всі разом ліквідують", – розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, відновлять інфраструктуру області, постраждалу внаслідок стихії. Це – дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, 32 мости та мостові переходи, 12 берегоукріплювальних об’єктів, шість об’єктів водовідведення. На всіх об’єктах роботи завершать протягом жовтня-листопада 2020 року.

Зеленський позитивно оцінив той факт, що людям на 100% виплатили компенсації. Однак зазначив, що місцева влада має швидше освоювати кошти, якщо їх виділено Кабінетом Міністрів.

Очільник області розповів, що питання виділення коштів значно пришвидшилося після особистого втручання Президента.

"Ви змінюєте систему управління державою й формат управління. Але разом з тим хочу відверто зазначити, що такий чинник, як ваш особистий приїзд до області, прискорює дуже багато процесів, які десь, можливо, пробуксовують. Це стосується й паводкових коштів", – зауважив Сергій Осачук.

Жителі села Розтоки попросили Володимира Зеленського звернути увагу на необхідність проведення берегоукріплення. Це, разом з будівництвом доріг, сприятиме розвитку туризму, а отже, утримуватиме людей від рішення виїжджати за кордон на заробітки.

"Туризм буде. Приїдуть люди, приїдуть відпочивати. Тільки будуть дороги – приїжджатимуть. Буде туризм – буде робота", – наголосив Президент України.

Водночас місцеві мешканці дуже дякували Президенту за те, що він взяв під особистий контроль питання допомоги після паводка, і їм вдалося швидко отримати компенсації.

Автор: 

Буковина (854) візит (1610) Зеленський Володимир (24332) паводок (233)


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Топ коментарі
+23
А що він перевірив ? Він розуміється на інженерних спорудах ?
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02.10.2020 14:45 Відповісти
+12
Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине - Цензор.НЕТ 1643
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02.10.2020 14:48 Відповісти
+12
І акцентую: БЕЗ НАМОРДНИКА!
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02.10.2020 14:51 Відповісти
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А що він перевірив ? Він розуміється на інженерних спорудах ?
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02.10.2020 14:45 Відповісти
І акцентую: БЕЗ НАМОРДНИКА!
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02.10.2020 14:51 Відповісти
"Талантливый человек талантлив во всём!"
(с) ЗЕ-виборець-2019
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02.10.2020 15:00 Відповісти
И да. Только забывчив. То голубую рубашку оденет, а сегодня сапоги не одел.
Без резиновых сапог как проверишь? И Ермак не подсказал
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02.10.2020 15:12 Відповісти
а толку с его визита все по укрытиям- бидося едет
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02.10.2020 14:46 Відповісти
это он еще луганщину после пожаров не взялся озеленять
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02.10.2020 15:01 Відповісти
надо подать идею: с Буковины или с Карпат канал на Луганщину прорыть. Ни пожаров, ни паводков. А след в истории...
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02.10.2020 15:15 Відповісти
перпендикулярный крымскому
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02.10.2020 15:28 Відповісти
Піарицця зелена погань перед виборами.
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02.10.2020 14:46 Відповісти
А зе мышей жирных в складах не нашел? которые сожрали несколько тысяч тонн зерна в держрезерве?
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02.10.2020 14:48 Відповісти
Зеленский лично проверил состояние выполнения работ по ликвидации последствий паводков на Буковине - Цензор.НЕТ 1643
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02.10.2020 14:48 Відповісти
В душЕ человек
Он хороший и милый
Но насрано там
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02.10.2020 14:52 Відповісти
Задрал уже этот турист...
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02.10.2020 14:53 Відповісти
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 9024
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02.10.2020 14:55 Відповісти
👏👏👏👏👏
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02.10.2020 14:57 Відповісти
Тьху! Блін, працівник турагенства. Він, я так розумію, не збирається ставати президентом.
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02.10.2020 14:55 Відповісти
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 5410
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02.10.2020 14:56 Відповісти
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02.10.2020 14:57 Відповісти
Бродячий цирк
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02.10.2020 14:56 Відповісти
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 825
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02.10.2020 14:56 Відповісти
Снова гундосит
Лапша висит на ушах
Дякую всім
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02.10.2020 14:59 Відповісти
ну, все, ждите беды, закарпатцы...
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02.10.2020 15:09 Відповісти
що воно всюди сує свій довгий ніс?!
Що воно розуміє у будівництві?
Хто-небудь його ознайомить з обов'язками президента?
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02.10.2020 15:12 Відповісти
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 7369
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02.10.2020 15:15 Відповісти
Что б его такого сделать, шоб ничего не делать
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02.10.2020 15:21 Відповісти
Дубинский, бужанский, коломойский, фокин, ермак и еще куча прелатеоей Украины, из этого дерьма слеплен клоун, это его кислород, его фарш.
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02.10.2020 15:28 Відповісти
****, долбаный пиарщик. ты бы урод фокина так проверял)) и почему он занимается не своим делом? шмыгаль должен проверять
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02.10.2020 15:31 Відповісти
лично лол
помню так Брежнев приезжал..но где Брежнев и кто ..и зелеписькой на ройяле играл который .. где мы а где вы ..зеленки
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02.10.2020 16:29 Відповісти
засрали город на 10 билбордов зелени по 2 тимошенко наш край опзж.... .
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02.10.2020 16:30 Відповісти
Чоботи своїх взув? Чи з лемка зняті?!
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02.10.2020 16:33 Відповісти
Півдня з ранку район площі Філармонії був оціплений поліцією, навіть з районів підігнали. А це что піариться в районі. Зараз два гвинтокрили прилетіли зі сторони Новоселиці в Чернівці. Чого ж цього народного улюбленця по трасі не провезли, там дорога - супер. Особливо між Припруттям та Магалой
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02.10.2020 16:36 Відповісти
"...как ваш личный приезд в область, ускоряет очень многие процессы..."

Нехай завтра заїде в зубну поліклініку, а то там черга, лікарі зуби повільно рвуть.
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02.10.2020 17:20 Відповісти
Вы меняете систему...Благодаря вам...Местные жители очень благодарили...
*****, информация из КНДР или Белоруси о визите местного величайшего из мировых лидеров.
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02.10.2020 17:51 Відповісти
Зеленский лично проверил



ти дивись, шмаркля особисто перевiряла...i що, стало краще?
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02.10.2020 20:09 Відповісти
Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині - Цензор.НЕТ 1084
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03.10.2020 12:58 Відповісти
 
 