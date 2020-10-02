Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині

Перебуваючи з робочою поїздкою на Буковині, президент України Володимир Зеленський перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в червні поточного року на території Чернівецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Влітку в результаті паводків було пошкоджено 31 гідротехнічну споруду та 17 мостів, підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь. Крім того, із зони підтоплення відселили 136 осіб, з них – 42 дітей. Троє людей загинуло.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виділили 465,6 млн грн. З них уже виплатили майже 13 млн грн матеріальної допомоги населенню, а 20 млн грн, направлені на відновлення дорожньої інфраструктури, використали на 73%. Роботи – на завершальному етапі.

"Ми ліквідовуємо ці наслідки спільно з громадами. ОТГ, райдержадміністрації – всі разом ліквідують", – розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, відновлять інфраструктуру області, постраждалу внаслідок стихії. Це – дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, 32 мости та мостові переходи, 12 берегоукріплювальних об’єктів, шість об’єктів водовідведення. На всіх об’єктах роботи завершать протягом жовтня-листопада 2020 року.

Зеленський позитивно оцінив той факт, що людям на 100% виплатили компенсації. Однак зазначив, що місцева влада має швидше освоювати кошти, якщо їх виділено Кабінетом Міністрів.

Очільник області розповів, що питання виділення коштів значно пришвидшилося після особистого втручання Президента.

"Ви змінюєте систему управління державою й формат управління. Але разом з тим хочу відверто зазначити, що такий чинник, як ваш особистий приїзд до області, прискорює дуже багато процесів, які десь, можливо, пробуксовують. Це стосується й паводкових коштів", – зауважив Сергій Осачук.

Жителі села Розтоки попросили Володимира Зеленського звернути увагу на необхідність проведення берегоукріплення. Це, разом з будівництвом доріг, сприятиме розвитку туризму, а отже, утримуватиме людей від рішення виїжджати за кордон на заробітки.

"Туризм буде. Приїдуть люди, приїдуть відпочивати. Тільки будуть дороги – приїжджатимуть. Буде туризм – буде робота", – наголосив Президент України.

Водночас місцеві мешканці дуже дякували Президенту за те, що він взяв під особистий контроль питання допомоги після паводка, і їм вдалося швидко отримати компенсації.