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Новини Місцеві вибори-2020
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Голосування на самоізоляції - найбільша проблема майбутніх місцевих виборів, - член ЦВК Гевко

Голосування на самоізоляції - найбільша проблема майбутніх місцевих виборів, - член ЦВК Гевко

Голосування за місцем перебування людей, що перебувають на самоізоляції, є найбільш проблемним питанням місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19" 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш проблемне питання - це голосування за місцем перебування людей, які знаходяться на самоізоляції. Це те, що критично необхідно врегулювати на законодавчому рівні. Але навіть якщо це не буде врегульовано, то в нас передбачена процедура голосування за місцем перебування. Єдине що, ми врегулюємо порядок здійснення цього голосування в розумінні того, до кого ми спочатку йдемо проводити це голосування, до яких виборців, категорій, які в нас зараз передбачені, а відповідно, тих, які знаходяться на самоізоляції, напевно, у другу чергу будуть відвідувати. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації", - зазначив Гевко.

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При цьому він висловив сподівання, що Верховна Рада таки ухвалить законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період карантину.

"Таким чином, вдасться на належному рівні здійснити всі заходи для того, щоб виборці могли безпечно проголосувати, зокрема ті, які знаходяться на самоізоляції", - додав Гевко.

Автор: 

голосування (486) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Гевко Андрій (5) самоізоляція (62)


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Это надо быть самоубийцей ,что бы в условиях пандемии идти на избирательный участок .А отправлять представителей от ЦИК к избирателям, это тоже самоубийство, что для избирателя, что для ходока.
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02.10.2020 15:03 Відповісти
да у нас каждые выборы с времен незалежности проходят в сплошной само-изоляции.
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02.10.2020 15:04 Відповісти
самя большая проблема на местных выборах - отсутствие лиц, вокруг которых могли бы собраться не отморозки и прочие олигархи а жители городов. Каждый город - как маленькая беларусь- вакуум и отсутствие ярких, запоминающихся своими делами людей не из политических партий с заежжеными и затасканными лозунгами и коррупционным шлейфом а именно люди-патриоты своей страны, своего города! Популисты и слуги идут лесом а выбора нет - местные медиа похоронили демократию.
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02.10.2020 15:07 Відповісти
самая большая извечная наша проблема - самоизоляция керманичей от своего народа.
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02.10.2020 15:12 Відповісти
не надо никуда ходить, зели сами все "посчитают"
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02.10.2020 15:47 Відповісти
21-й век, а они с урнами по домам ходят. На Эстонию посмотрите
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02.10.2020 15:48 Відповісти
 
 