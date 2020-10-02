Голосування на самоізоляції - найбільша проблема майбутніх місцевих виборів, - член ЦВК Гевко

Голосування за місцем перебування людей, що перебувають на самоізоляції, є найбільш проблемним питанням місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19" 2 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш проблемне питання - це голосування за місцем перебування людей, які знаходяться на самоізоляції. Це те, що критично необхідно врегулювати на законодавчому рівні. Але навіть якщо це не буде врегульовано, то в нас передбачена процедура голосування за місцем перебування. Єдине що, ми врегулюємо порядок здійснення цього голосування в розумінні того, до кого ми спочатку йдемо проводити це голосування, до яких виборців, категорій, які в нас зараз передбачені, а відповідно, тих, які знаходяться на самоізоляції, напевно, у другу чергу будуть відвідувати. Я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації", - зазначив Гевко.

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При цьому він висловив сподівання, що Верховна Рада таки ухвалить законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період карантину.

"Таким чином, вдасться на належному рівні здійснити всі заходи для того, щоб виборці могли безпечно проголосувати, зокрема ті, які знаходяться на самоізоляції", - додав Гевко.