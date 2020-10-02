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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Лінкявічюс про ситуацію в Білорусі: Санкції санкціями, але потрібно провести міжнародне розслідування щодо режиму Лукашенка

Лінкявічюс про ситуацію в Білорусі: Санкції санкціями, але потрібно провести міжнародне розслідування щодо режиму Лукашенка

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що, крім санкцій щодо причетних до насильницького придушення протестів у Білорусі, потрібно провести міжнародне розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Delfi.

"Люди (в Білорусі. - Ред.) сидять у в’язниці, і щодо них застосовується насильство. Ми отримуємо зараз стільки інформації, що навіть якщо маленька її частина правда, це вже занадто багато. Санкції санкціями, але потрібно міжнародне розслідування провести, мають бути заведені справи щодо тих, хто допустив насильство проти співгромадян. У центрі Європи в ХХI столітті це не може залишитися не розслідуваним", - сказав він.

Також Лінкявічюс зазначив, що здивований, наскільки сміливі люди в Білорусі, попри всі репресії.

"Напевно, і хочуть їх спровокувати, але білоруси поводяться показово мирно. Ми пам'ятаємо знімок, на якому перед тим, як стати на лавку на вулиці, знімають взуття. Все виключно мирно. І проти них направляти ОМОН із шумовими гранатами, газом і так знущатися - важко це зрозуміти. Тож ті, хто встав на бік колишнього президента, - колишнього і в моральному плані, і в політичному, - вони зробили вибір. Я дуже шкодую. Мені шкода їх. Мені шкода мого білоруського колегу, але так вже сталося", - додав глава МЗС Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) репресії (1626) санкції (12097) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+4
Пакуль "полоумны" тут толькi ты.
Злачынства супраць чалавецтва не з'яу'ляецца у'нутранай справай краiны. Лукашэнка i вышэйшы круг яго злачыннага згуртавання павiнны быць асуджаны на Мiжнародным Крымiнальным Трыбунале.
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02.10.2020 15:36 Відповісти
+2
То, може і до ***** у вас притензій немає?
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02.10.2020 15:34 Відповісти
+1
Nado zavesti dela protiv byvsego prezidenta i podat v sud.
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02.10.2020 15:55 Відповісти
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Пакуль "полоумны" тут толькi ты.
Злачынства супраць чалавецтва не з'яу'ляецца у'нутранай справай краiны. Лукашэнка i вышэйшы круг яго злачыннага згуртавання павiнны быць асуджаны на Мiжнародным Крымiнальным Трыбунале.
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02.10.2020 15:36 Відповісти
Та там у них всі кандидати полоумні як Тихановська.
А Тихановська домогосподарка, Колеснікова флейтистка. В обох інтелект нуль.
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02.10.2020 19:28 Відповісти
оценки ставишь - у кого какой интеллект, а у тебя какой - ниже плинтуса
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02.10.2020 21:56 Відповісти
Не дай Бог на площади в Минске появиться Нуланд с печеньем или сэндвичами. Пуйло введет войска, а Нуланд и подобные проявят озабоченность и возмущение.
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02.10.2020 19:30 Відповісти
полоумный = это неадекватный психопат-шизофреник Лука.
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02.10.2020 21:57 Відповісти
То, може і до ***** у вас притензій немає?
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02.10.2020 15:34 Відповісти
Белорусь всё-таки Европа, потому старый цыган закончит жизнь просто в тюрьме.
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02.10.2020 15:51 Відповісти
Nado zavesti dela protiv byvsego prezidenta i podat v sud.
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02.10.2020 15:55 Відповісти
А как представитель страны-карлика, в которой населения чуть больше чем в Минске, хочет проводить расследование? Ввести войска в Беларусь? Котелок совсем не работает.
Этот тупой Запад не понимает, что Лукашенко наилучший вариант для утверждения государственности Беларуси. Он проверенный. За время пока Лукашенко президент, количество населения считающих себя там русскими уменьшилось в 2 раза. И то ли еще будет. Это главное. Скоро Хутину не кого будет туда идти спасать. Время играет на Беларусь. А если начнется чехарда с выборами каждые 5 лет президента, то Беларусь точно напорется на кого-то кто сдаст Беларусь Московии. Ну и тупые. Не лезьте со своей "демократией" если не понимаете страну.
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02.10.2020 19:19 Відповісти
Все в Беларуси, кто выходит на площади, являются фанатами Квартала 95. Они раззавидовались, что у них старый Лукашенко, а у нас молодой ЗЕ. Но они не знают, что ЗЕ клоун старого олигарха.
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02.10.2020 19:39 Відповісти
и про ***** не забудьте... они должны вместе висеть на концах, одной, тоненькой струны
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02.10.2020 22:24 Відповісти
 
 