Лінкявічюс про ситуацію в Білорусі: Санкції санкціями, але потрібно провести міжнародне розслідування щодо режиму Лукашенка

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що, крім санкцій щодо причетних до насильницького придушення протестів у Білорусі, потрібно провести міжнародне розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Delfi.

"Люди (в Білорусі. - Ред.) сидять у в’язниці, і щодо них застосовується насильство. Ми отримуємо зараз стільки інформації, що навіть якщо маленька її частина правда, це вже занадто багато. Санкції санкціями, але потрібно міжнародне розслідування провести, мають бути заведені справи щодо тих, хто допустив насильство проти співгромадян. У центрі Європи в ХХI столітті це не може залишитися не розслідуваним", - сказав він.

Також Лінкявічюс зазначив, що здивований, наскільки сміливі люди в Білорусі, попри всі репресії.

"Напевно, і хочуть їх спровокувати, але білоруси поводяться показово мирно. Ми пам'ятаємо знімок, на якому перед тим, як стати на лавку на вулиці, знімають взуття. Все виключно мирно. І проти них направляти ОМОН із шумовими гранатами, газом і так знущатися - важко це зрозуміти. Тож ті, хто встав на бік колишнього президента, - колишнього і в моральному плані, і в політичному, - вони зробили вибір. Я дуже шкодую. Мені шкода їх. Мені шкода мого білоруського колегу, але так вже сталося", - додав глава МЗС Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз домовився про санкції проти 40 чиновників Білорусі. Лукашенка в списку немає