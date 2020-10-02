Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виключеній зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Відомості про загрози Комарницького і Тищенка внесені до Єдиного реєстру", - повідомив нардеп, опублікувавши відповідні документи.

Також читайте: Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад. Пресслужба "слуги народу" Тищенка прокоментувала звинувачення Лероса так: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду.