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Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос. ДОКУМЕНТ

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виключеній зі СН нардеп  Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Відомості про загрози Комарницького і Тищенка внесені до Єдиного реєстру", - повідомив нардеп, опублікувавши відповідні документи.

Також читайте: Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос 01

Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад. Пресслужба "слуги народу" Тищенка прокоментувала звинувачення Лероса так: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду.

Автор: 

Комарницький (62) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+5
Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос - Цензор.НЕТ 6234
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02.10.2020 15:22 Відповісти
+3
Тримайся Гео!
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02.10.2020 15:15 Відповісти
+2
Гео, мы с тобой, наше дело правое. Вместе победим "зеленных" коллаборантов.
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02.10.2020 17:18 Відповісти
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Тримайся Гео!
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02.10.2020 15:15 Відповісти
А що з Леросом зробили, що ст 346 ч3 (Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю)?
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02.10.2020 15:17 Відповісти
Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос - Цензор.НЕТ 6234
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02.10.2020 15:22 Відповісти
Якщо відверто,то лерос просто тупа обіженка)
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02.10.2020 15:46 Відповісти
Посмотрел 6 минут пьяного бреда, с обильными комментариями Лероса.
Хз що то було. Дальше смотреть времени жалко
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02.10.2020 17:11 Відповісти
Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос - Цензор.НЕТ 437
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02.10.2020 17:15 Відповісти
Гео, мы с тобой, наше дело правое. Вместе победим "зеленных" коллаборантов.
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02.10.2020 17:18 Відповісти
Гео!
Народ с тобой. Выводи эту зеленую плесень на свет..
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02.10.2020 17:42 Відповісти
БАНДИТ-КОТЛЕТА )))
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03.10.2020 03:10 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
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04.10.2020 15:14 Відповісти
 
 