Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка, - Лерос. ДОКУМЕНТ
Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виключеній зі СН нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Відомості про загрози Комарницького і Тищенка внесені до Єдиного реєстру", - повідомив нардеп, опублікувавши відповідні документи.
Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад. Пресслужба "слуги народу" Тищенка прокоментувала звинувачення Лероса так: Він зрадив Зеленського. А зараз намагається дискредитувати його команду.
Топ коментарі
+5 Вольный Каменьщик
показати весь коментар02.10.2020 15:22 Відповісти Посилання
+3 Irina N #456904
показати весь коментар02.10.2020 15:15 Відповісти Посилання
+2 Сергей Угнивенко
показати весь коментар02.10.2020 17:18 Відповісти Посилання
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Хз що то було. Дальше смотреть времени жалко
Народ с тобой. Выводи эту зеленую плесень на свет..
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.