"Слуга народу" Марченко: ЗМІ неправильно трактували мої слова, про надання зброї Азербайджану не йшлося
Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Марченко прокоментувала свою заяву про готовність України надати військову підтримку Азербайджану.
Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо моїх слів, ЗМІ неправильно трактували мій вислів, адже всі ми знаємо, чим гучніший заголовок, тим більший рейтинг у них. Зазначу, не було жодної мови про надання зброї. Маю надію, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі може відбутися мирним шляхом на основі поваги до міжнародного права. Всі керівники держав мають пам’ятати, головний пріоритет - це життя людей!
Нагадаємо, раніше нардепка "Слуги народу" Людмила Марченко заявила про готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.
Пізніше, глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації.
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Януковоч і його камарілья нерврво курять спостерігаючи як ці уроди крадуть!
Не обращайте внимание на этих пустомелей.
По моему у ракушки мозгов поболее будет , ЧЕМ У СЛУГ УРОДА.