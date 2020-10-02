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Новини Агресія Росії проти України
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"Слуга народу" Марченко: ЗМІ неправильно трактували мої слова, про надання зброї Азербайджану не йшлося

Народна депутатка "Слуги народу" Людмила Марченко прокоментувала свою заяву про готовність України надати військову підтримку Азербайджану.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо моїх слів, ЗМІ неправильно трактували мій вислів, адже всі ми знаємо, чим гучніший заголовок, тим більший рейтинг у них. Зазначу, не було жодної мови про надання зброї. Маю надію, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі може відбутися мирним шляхом на основі поваги до міжнародного права. Всі керівники держав мають пам’ятати, головний пріоритет - це життя людей!

Нагадаємо, раніше нардепка "Слуги народу" Людмила Марченко заявила про готовність надання Україною військової допомоги Азербайджану в разі, якщо виникне така необхідність.

Пізніше, глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації.

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Слуга народу Марченко: ЗМІ неправильно трактували мої слова, про надання зброї Азербайджану не йшлося 01

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466) Слуга народу (2819)


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Топ коментарі
+13
Ребят со СН, просто не несите адовой ху...ни и тогда вас будут правильно трактовать, сори
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02.10.2020 15:21 Відповісти
+11
ШО ОПЯТЬ !!!!??? ТИПА ВЫРВАЛИ ИЗ КОНТЕКСТА....ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ!!!!!!
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02.10.2020 15:29 Відповісти
+10
Внучка Фокина?
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02.10.2020 15:26 Відповісти
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авакян таблетками накормить успел?
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02.10.2020 15:20 Відповісти
Ну, про таблетки я не впевнений, а так то схоже.
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02.10.2020 15:41 Відповісти
Ребят со СН, просто не несите адовой ху...ни и тогда вас будут правильно трактовать, сори
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02.10.2020 15:21 Відповісти
да это клиника.. тот не так сказал тот не так сделал ... то его не правильно поняли.. тот не о том думал... они с новостей помойки рамблера не вылазят...
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02.10.2020 16:08 Відповісти
Внучка Фокина?
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02.10.2020 15:26 Відповісти
тупорылая
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02.10.2020 15:27 Відповісти
Очередная корабельная сосна???
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02.10.2020 15:40 Відповісти
Я так думаю, що ці мразі доведуть Україну до того, що Азербайджан буде нам допомагати.
Януковоч і його камарілья нерврво курять спостерігаючи як ці уроди крадуть!
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02.10.2020 15:29 Відповісти
ШО ОПЯТЬ !!!!??? ТИПА ВЫРВАЛИ ИЗ КОНТЕКСТА....ОХ УЖ ЭТИ СКАЗКИ ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ!!!!!!
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02.10.2020 15:29 Відповісти
Наши СМИ мастерски овладели геббельсовскими методами, так что нечему удивляться.
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02.10.2020 15:42 Відповісти
А хоть бы и шла. Азербайджан - наш стратегический партнер и естественный союзник.
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02.10.2020 15:31 Відповісти
Азербайджан на сегодня не нуждается в закупках вооружения. Также странно если бы воюющая сегодня Украина, занималась бы продажей оружия.
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02.10.2020 15:37 Відповісти
То же так думаю.
Не обращайте внимание на этих пустомелей.
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02.10.2020 15:40 Відповісти
Азербайджан на сегодня не нуждается в закупках вооружения. Также странно если бы воюющая сегодня Украина, занималась бы продажей оружия.
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02.10.2020 15:38 Відповісти
Вчергове - обісралися)))
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02.10.2020 15:40 Відповісти
Что ни курица, и сразу без мозгов! Язык твой - враг твой! А вообще-то, за базаром следить нужно, ведь слово - не воробей, вылетит - фиг поймаешь!
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02.10.2020 15:41 Відповісти
что бы за языком следить как минимум башка должна работать .. а с этим у слуг как раз проблема и большая
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02.10.2020 16:09 Відповісти
Ось тому я стурбований що, в наших школах викладають різну непотрібну більшості уйню, а ось основи філософії, логіку та риторику вперто відмовляються вносити в шкільну програму. Хоча в нормальних країнах ці предмети вивчають з 7-го класа.
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02.10.2020 15:44 Відповісти
Україна сама собі не може допомогти, то як вона може допомогти іншим країнам??
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02.10.2020 15:46 Відповісти
Шо опять контекст в мотлох порвали?
По моему у ракушки мозгов поболее будет , ЧЕМ У СЛУГ УРОДА.
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02.10.2020 15:47 Відповісти
шагами маразма идём до оргазма...
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02.10.2020 15:49 Відповісти
Метлу попридержи.Из за таких "экспертов"-весь мир с нас смеется.
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02.10.2020 16:21 Відповісти
Добавлю. На сегодня военное сотрудничество Азербайджана и Украины продолжается и оно не прекращалось. И мне лично хотелось бы что бы оно было более широким и взаимовыгодным. Но тут уже вопрос к нашим властям.
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02.10.2020 16:35 Відповісти
Полощи мордяку ромашкою і тебе всі правильно зрозуміють. До того ж, синців не буде!
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02.10.2020 17:21 Відповісти
Ну що тут скажеш. Коси довгі, ум короткий. Надалі думай, що ляпаєш язиком.
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02.10.2020 18:20 Відповісти
У неё муж азербайджанец?
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03.10.2020 08:15 Відповісти
 
 