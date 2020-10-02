"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави

Партія "Слуга народу" прокоментувала заяву народної депутатки від фракції "Слуги народу" Людмили Марченко про нібито готовність України надати Азербайджану військову і гуманітарну допомогу.

"Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче, офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та Президент України", - заявили в СН, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо всіх представників влади бути зваженими у своїх заявах та коментарях. Вони не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції Української держави. У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад", - додали в партії.

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"Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу. Закликаємо представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", - резюмували в "СН".

Раніше, "слуга народу" Марченко заявила: Україна готова надати військову підтримку Азербайджану.



