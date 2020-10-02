"Слуга народу" про заяву нардепки Марченко: Особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції, тим більше, держави
Партія "Слуга народу" прокоментувала заяву народної депутатки від фракції "Слуги народу" Людмили Марченко про нібито готовність України надати Азербайджану військову і гуманітарну допомогу.
"Повідомляємо, що особисті думки депутатів не є офіційною позицією фракції. І, тим паче, офіційною позицією держави. Народні обранці можуть висловлювати свої міркування та пропозиції з будь-яких питань. Проте рішення про надання допомоги іншим державам може ухвалювати тільки уряд та Президент України", - заявили в СН, передає Цензор.НЕТ.
"Закликаємо всіх представників влади бути зваженими у своїх заявах та коментарях. Вони не мають провокувати протистояння і ворожнечу та суперечити офіційній позиції Української держави. У нашій країні мешкають численні вірменська та азербайджанська діаспори. Україна на своїх теренах має забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад", - додали в партії.
"Ми щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих та поранених внаслідок бойових дій. І бажаємо миру Південному Кавказу. Закликаємо представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства", - резюмували в "СН".
Раніше, "слуга народу" Марченко заявила: Україна готова надати військову підтримку Азербайджану.
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Ну разве что отожмут исторически турецкий Крым?
Вы переживаете что россиянцы расстроятся?
А Вы делите шкуру неубитого медведя😂
Армяне хорошая нация,но в этом деле поддержать вас не могу.
военная поддержка лично марченки...чем может поддержит
Уверен Зе сам не знает все спонтанно лишь бы всем нравится....
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/sivoho-pro-fokina-osvistali-golos-rozumu-vulgarne-i-ogidne-tskuvannya.htm
Кабы от разных карамурзы я этого никогда не слышал.
Их самих не любят в Армении за тупые высказывания и давно уже высмеяли за глупость.
https://tjournal.ru/internet/189373-margarita-simonyan-upreknula-armeniyu-za-nepriznanie-kryma-v-socsetyah-ot-nee-potrebovali-smenit-familiyu-na-simonovu
Отсилы 20%.
Но увы, их намного больше, даже в Черкассах и Тернополе)
Да Магомаев, вообще, номер один в Европе!
Мне лень даже перечислять других.
Ок, берем паритетно - Шарль Азнавур.
Почитай для общего развития.
Там нет никаких алекперовых, олигархов, которые входят в первые десятки богатейших людей мира.
Список морд происхождением из Украины:
- Валька-стакан (Матвиенко) - из Шепетовки
- В.Мединский - из Смелы
- Ирина Яровая - из Макеевки
- Сергей Глазьев - Запорожье
Они играют и нашим и вашим.
А Армения - это враг и на информационном и на политическом фронте.
Политика армянских властей, которые вынуждены голосовать солидарно с Россией, конечно не дружественная, но и не враждебная.
Белорусь поступает точно так, как и Армения, но никто не спешит в Украине записать их в кровные враги.
Беларусь крутила хвостом как могла.
Там голосовала, там - нет.
А Армения - однозначно враг, которого надо загнать в будку, а лучше, ликвидировать вообще, как гнойник.
Что касается Армении, у турков не получилось, у персов не получилось, а у тебя и подавно не получится)
А Армению через пару лет Турция таки ликвидирует, как вонючий гнойник!
Говорю искренне.
"Мы будем помогать Азербайджану"
Министр ВД Аваков "Мы никому помогать не будем !"
Вова (с бодуна" господи... где я... кто они такие ? 🤣🤣🤣
Мы будем помогать Израилю.
личное мнение еще одной... рассуждающей про взаимосвязь самогона и...... молока )))))))))))))
"Для того, чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный", - объясняет Третьякова. - "Будет крафтовой самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить в том числе и молоко. Что в этом плохого?" -
"И когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс производства молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным", - добавила Третьякова.