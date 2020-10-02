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Нова експертиза в справі "Роттердам+" підтвердила майже 40 млрд грн збитків, - Шабунін

Нова експертиза в справі

Голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що в закритій САП справі "Роттердам+" новою експертизою підтверджено факт збитків на майже 40 млрд гривень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті ВАКС нашої з Віктором Чумаком скарги на закриття прокурором Пономаренком справи "Роттердам +". Шах і мат", - написав Шабунін.

За його словами, детективи призначили експертизу незадовго до закриття справи, а прокурор Пономаренко спеціально закрив справу, щоб НАБУ не встигли отримати результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Роттердам +" немає складу злочину, - прокурор САП Пономаренко

Більш того, зазначає глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суді заперечував проти залучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила діяти 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.

Нова експертиза в справі Роттердам+ підтвердила майже 40 млрд грн збитків, - Шабунін 01

Автор: 

Шабунін Віталій (538) Антикорупційний суд ВАКС (1977) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+35
Мальдіви,, Рошен, Ліпецьк, абирвалг.
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02.10.2020 15:53 Відповісти
+32
Вот тебе шоколада хочется ! Оно и понятно - у Бени ведь только обрезанный леденец!
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02.10.2020 15:48 Відповісти
+25
То це Беня збитків зазнав чи що ?
Що коїться з експертизами ?
Вже не вірю шабуніним. Сакрварелідзе сказав - нема збитків.
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02.10.2020 15:48 Відповісти
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перед цім ці ДЯТЛИ провели ще 7 таких експертиз з залученям найкращих експертів країни та Євросоюзу, затративши з бюджету майже 100 мільйонів у.е. І нічого не знайшли! Мабуть Шабунькі поставили умови або найдеш, ні харакірі.
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02.10.2020 19:53 Відповісти
Украину спасет внешнее управление. Надоело это олигархическое бесправие. Один олигарх создает многочисленные потешные антикоррупционные структуры, которые никого не ловят, создавая одновременно условия для незаконного обогащения. Второй, клоун, вообще непонятно чем занимается.
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02.10.2020 20:26 Відповісти
Свои шахты простаивают,а закупают импортный уголь.Нонсенс!Сейчас под видом антрацита завозят кузбасский уголь!И все это знают!
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03.10.2020 00:15 Відповісти
Які шахти стоять?
Ти знаєш що якщо шахту зупинити, то майже стовідсотково вона вже не запрацює?

Де тільки таких нікчемних нульоовок набирають... мабуть в Орді.
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03.10.2020 00:31 Відповісти
Шахта - это доменная печь или дырка в породе? Главное - качать воду, а продолжить выработку, хоть через год - плевое дело. Ну, а еще чушь нести - извечная обязанность прахоботов
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03.10.2020 05:02 Відповісти
а дом тебе тоже Порошенко сжёг?
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03.10.2020 08:12 Відповісти
Ситуация с оценкой "дела Роттердам +" давно уже напоминает - "...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."

Но - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт! А они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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03.10.2020 10:22 Відповісти
Порошенко предоставил Ахметову право ввести "Роттердам +". Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на "Роттердаме +" получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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03.10.2020 10:26 Відповісти
А распятый мальчик похоже таки настиг нашу Олю в тёмной подворотне!
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03.10.2020 10:57 Відповісти
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03.10.2020 10:55 Відповісти
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