Нова експертиза в справі "Роттердам+" підтвердила майже 40 млрд грн збитків, - Шабунін
Голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що в закритій САП справі "Роттердам+" новою експертизою підтверджено факт збитків на майже 40 млрд гривень.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті ВАКС нашої з Віктором Чумаком скарги на закриття прокурором Пономаренком справи "Роттердам +". Шах і мат", - написав Шабунін.
За його словами, детективи призначили експертизу незадовго до закриття справи, а прокурор Пономаренко спеціально закрив справу, щоб НАБУ не встигли отримати результати.
Більш того, зазначає глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суді заперечував проти залучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.
Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.
Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила діяти 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.
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Ти знаєш що якщо шахту зупинити, то майже стовідсотково вона вже не запрацює?
Де тільки таких нікчемних нульоовок набирають... мабуть в Орді.
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."
Но - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт! А они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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