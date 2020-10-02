Нова експертиза в справі "Роттердам+" підтвердила майже 40 млрд грн збитків, - Шабунін

Голова правління і співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що в закритій САП справі "Роттердам+" новою експертизою підтверджено факт збитків на майже 40 млрд гривень.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті ВАКС нашої з Віктором Чумаком скарги на закриття прокурором Пономаренком справи "Роттердам +". Шах і мат", - написав Шабунін.

За його словами, детективи призначили експертизу незадовго до закриття справи, а прокурор Пономаренко спеціально закрив справу, щоб НАБУ не встигли отримати результати.

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Більш того, зазначає глава ЦПК, прокурор Пономаренко в суді заперечував проти залучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила діяти 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.