Зеленський підписав закон про зняття "карантинних" обмежень на розмір зарплат у держкомпаніях
Закон дозволяє Кабміну на час карантину скасовувати обмеження, прописані в законах щодо запобігання поширенню COVID-19.
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який, зокрема, дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження на зарплати в державних компаніях. Текст закону опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У законі зазначено, що Кабмін має право на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19.
Заборонено скасовувати обмеження в разі, коли таке скасування може призвести до порушення конституційних прав і свобод.
Як повідомляє видання, Кабмін має намір скористатися нормами закону і скасувати обмеження із зарплат у держкомпаніях.
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и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
Хотя... если подумать, то и сейчас можно
По госкомпаниям прокатится тихая волна наставлений по агитации и голосованию на выборах.
Очень хорошо помню как это проходило при яныке, как руководство быстро примыкало к рыгам и как давило на подчиненный лохторат.
Их конечно (мысленно) посылали нах, но сам факт, ну и не надо забывать, что сцикунов никто не отменял.