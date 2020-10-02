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Новини
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Зеленський підписав закон про зняття "карантинних" обмежень на розмір зарплат у держкомпаніях

Зеленський підписав закон про зняття

Закон дозволяє Кабміну на час карантину скасовувати обмеження, прописані в законах щодо запобігання поширенню COVID-19.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який, зокрема, дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження на зарплати в державних компаніях. Текст закону опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У законі зазначено, що Кабмін має право на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19.

Читайте також: Кабмін і я особисто залишаємося під дією обмеження зарплати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні, - Шмигаль

Заборонено скасовувати обмеження в разі, коли таке скасування може призвести до порушення конституційних прав і свобод.

Як повідомляє видання, Кабмін має намір скористатися нормами закону і скасувати обмеження із зарплат у держкомпаніях.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) підписання (47) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+15
оголодали слуги
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02.10.2020 15:58 Відповісти
+8
от и конец - эпохи бедности
Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 9349
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02.10.2020 16:01 Відповісти
+7
т.е карантин закончился? или 47 000 мало кому-то?...оголодали ???
и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
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02.10.2020 15:59 Відповісти
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оголодали слуги
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02.10.2020 15:58 Відповісти
Да не "зарубежные партнеры", ну не хотят они за 42 тыс грн два раза в месяц принимать участие в заседаниях набсовета.
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02.10.2020 17:16 Відповісти
ну наконец то! голодные слуги народа разве могут о народе думать!? а сейчас жизнь у нас наладится. запануем!
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02.10.2020 17:22 Відповісти
т.е карантин закончился? или 47 000 мало кому-то?...оголодали ???
и так вовремя...маленькая дыра в бюджете? давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты
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02.10.2020 15:59 Відповісти
Зголодніли суки. Ну нічого, вони "своє" надолужають.
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02.10.2020 16:00 Відповісти
Та то чисто по приколу. "Шоб ты жил на одну зарплату!" ...А-ха-ха!!
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02.10.2020 16:09 Відповісти
Люди гроші платили за посаду, а їм не дають розвернутися в умовах кризи.
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02.10.2020 16:00 Відповісти
Надо бы еще премиальный фонд создать. Из следующего транша МВФ.
Хотя... если подумать, то и сейчас можно
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02.10.2020 16:07 Відповісти
от и конец - эпохи бедности
Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 9349
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02.10.2020 16:01 Відповісти
ему что не подсунут, все подпишет, главное момент удобный подобрать, как на гифке.
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02.10.2020 16:04 Відповісти
задутая дорожка спалила носоглотку, так болит и чешится
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02.10.2020 16:05 Відповісти
как же ему окуенно
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02.10.2020 17:30 Відповісти
да потратились слуги циркового урода сильно, время отбивать бабло.
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02.10.2020 16:04 Відповісти
Зеленський підписав закон про зняття "карантинних" обмежень на розмір зарплат у держкомпаніях - Цензор.НЕТ 7375Зробили їх разом)
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02.10.2020 16:07 Відповісти
Очень рад. Так шо з.п. в 4К баксов не будет?
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02.10.2020 16:10 Відповісти
только 2000
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02.10.2020 17:30 Відповісти
Все просто пришло время задействовать админ ресурс.
По госкомпаниям прокатится тихая волна наставлений по агитации и голосованию на выборах.
Очень хорошо помню как это проходило при яныке, как руководство быстро примыкало к рыгам и как давило на подчиненный лохторат.
Их конечно (мысленно) посылали нах, но сам факт, ну и не надо забывать, что сцикунов никто не отменял.
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02.10.2020 16:13 Відповісти
У нас керівництво вже проводить акуратні бесіди, щоб голосували за ;Слуґ народа;.
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02.10.2020 16:22 Відповісти
Это коболев сейчас получает по 1 миллиону в день, а теперь будет 2? Чи лучше 3?
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02.10.2020 16:43 Відповісти
Я так думаю,что следующим будет указ об отмене минимальной пенсии-зачем пенсам вообще что-то платить?Тут на зарплаты не хватает!СССуки ненасытные,вам мало 50000гр.,а человек со стажем 40 лет должен выживать на 2100.
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02.10.2020 20:49 Відповісти
От ****!
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03.10.2020 00:44 Відповісти
 
 