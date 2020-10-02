Зеленський підписав закон про зняття "карантинних" обмежень на розмір зарплат у держкомпаніях

Закон дозволяє Кабміну на час карантину скасовувати обмеження, прописані в законах щодо запобігання поширенню COVID-19.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2020 рік", який, зокрема, дозволяє Кабінету Міністрів скасовувати обмеження на зарплати в державних компаніях. Текст закону опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У законі зазначено, що Кабмін має право на період карантину скорочувати терміни дії обмежень, заборон, пільг і гарантій, встановлених законами, ухваленими для запобігання поширенню COVID-19.

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Заборонено скасовувати обмеження в разі, коли таке скасування може призвести до порушення конституційних прав і свобод.

Як повідомляє видання, Кабмін має намір скористатися нормами закону і скасувати обмеження із зарплат у держкомпаніях.