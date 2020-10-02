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У Брюсселі 6 жовтня відбудеться перший з початку пандемії двосторонній саміт Україна-ЄС

У Брюсселі 6 жовтня відбудеться перший з початку пандемії двосторонній саміт Україна-ЄС

22-й саміт Україна-ЄС стане першим двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, який буде фізично проведено в Брюсселі з моменту початку пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє 2 жовтня Європейська Рада.

Зазначається, сторона ЄС буде представлена президентами Європейської Ради Шарлем Мішелем і Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. У заході також візьме участь верховний представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

Під час засідання лідери розглянуть двосторонні відносини, зокрема соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС, подальші кроки з реалізації Угоди про асоціацію, питання поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, стан реформ в Україні.

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Крім того, сторони обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні й зовнішньополітичні питання.

Очікується, що о 15:30 за Брюсселем (16:30 за Києвом) вівторка лідери ЄС зустрічатимуть українського президента, а на 17:50 за Брюсселем (18:50 за Києвом) запланована пресконференція, яка відбудеться у віртуальному режимі.

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Брюссель (285) саміт (788) Євросоюз (13648)


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02.10.2020 16:23 Відповісти
 
 