Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро "боргу" у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО
У Тернопільській області затримано трьох осіб, які вимагали гроші у перевізника, що здійснює регулярні рейси в Італію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.
За даними слідства, троє жителів Львівської області систематично вимагали від підприємців, які займаються міжнародними автоперевезеннями, по 75 євро з кожної поїздки, за нібито безпечний маршрут і відсутність поборів від інших осіб.
Один із власників автобуса відмовився платити рекетирам, після чого йому нарахували 5 тис. євро "боргу". У разі несплати коштів зловмисники погрожували потерпілому знищенням майна.
Правоохоронці затримали вимагачів у пoрядку ст. 208 КПК Укрaїни. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК Укрaїни. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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Небось, леонтур.
Село, селом, раньше выполнял рейсы из области в Киев.
Потом отдал односельчанам и сосредоточился на международных перевозках из Киева, камянца и тернопольской области.
Фирму основал ещё отец семейства, теперь его сыновья занимаются
Иногда им хочется лично порулить и нужен ночью слушатель.
Так вот. Один из сыновей генерал СБУ.
Видел, как в Хмельницком местные менты попробовали докопаться.
Через 5 минут лежали лицом в болоте