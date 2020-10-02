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Новини Силовики
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Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро "боргу" у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області затримано трьох осіб, які вимагали гроші у перевізника, що здійснює регулярні рейси в Італію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро боргу у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура 01

За даними слідства, троє жителів Львівської області систематично вимагали від підприємців, які займаються міжнародними автоперевезеннями, по 75 євро з кожної поїздки, за нібито безпечний маршрут і відсутність поборів від інших осіб.

Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро боргу у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура 02

Один із власників автобуса відмовився платити рекетирам, після чого йому нарахували 5 тис. євро "боргу". У разі несплати коштів зловмисники погрожували потерпілому знищенням майна.

Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро боргу у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура 03

Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро боргу у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура 04

Правоохоронці затримали вимагачів у пoрядку ст. 208 КПК Укрaїни. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК Укрaїни. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте також: На Черкащині затримано групу рекетирів, які "працюєть" із середини 90-х і які вимагали гроші у підприємців і жителів регіону. ФОТОрепортаж

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здирство (284) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3702) рекет (116) силовики (2515) Тернопільська область (600)


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02.10.2020 16:16 Відповісти
КС начебто відмінив відповідальність за незаконне збагачення
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02.10.2020 16:31 Відповісти
https://zaxid.net/politsiya_zatrimala_lvivskih_reketiriv_za_vimagannya_danini_u_pereviznikiv_n1508491 У четвер, 1 жовтня, при в'їзді до Львова затримали групу рекетирів з Львівщини, які збирали данину з перевізників, що здійснюють пасажирські перевезення з областей Західної України до Європи. Затримання проводили тернопільські поліцейські та спецпризначенці.
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02.10.2020 16:37 Відповісти
За рекет нужно давать лет 20-ть - т огда это явление исчезнет быстро. А так их выпустят под залог, а потом их дела затеряются.
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02.10.2020 16:40 Відповісти
Ну, перевозчик там непростой.
Небось, леонтур.
Село, селом, раньше выполнял рейсы из области в Киев.
Потом отдал односельчанам и сосредоточился на международных перевозках из Киева, камянца и тернопольской области.
Фирму основал ещё отец семейства, теперь его сыновья занимаются
Иногда им хочется лично порулить и нужен ночью слушатель.
Так вот. Один из сыновей генерал СБУ.
Видел, как в Хмельницком местные менты попробовали докопаться.
Через 5 минут лежали лицом в болоте
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02.10.2020 17:16 Відповісти
Помнится, в 90-х такой рэкет был характерным на грузовых перевозках: банды рэкетиров в связке с ментами разделили между собой все дороги и собирали дань с водителей не только больших фур, но и малотоннажных машин.
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02.10.2020 17:34 Відповісти
 
 