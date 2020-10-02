Групу рекетирів, які вимагали 5 тис. євро "боргу" у перевізника, затримано на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області затримано трьох осіб, які вимагали гроші у перевізника, що здійснює регулярні рейси в Італію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

За даними слідства, троє жителів Львівської області систематично вимагали від підприємців, які займаються міжнародними автоперевезеннями, по 75 євро з кожної поїздки, за нібито безпечний маршрут і відсутність поборів від інших осіб.

Один із власників автобуса відмовився платити рекетирам, після чого йому нарахували 5 тис. євро "боргу". У разі несплати коштів зловмисники погрожували потерпілому знищенням майна.

Правоохоронці затримали вимагачів у пoрядку ст. 208 КПК Укрaїни. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК Укрaїни. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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