Курсант Золочевський про катастрофу Ан-26: До останнього моменту паніки на борту не було

Курсант В'ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі літака Ан-26 25 вересня, розповів, що до останнього моменту паніки на борту не було.

Про це він повідомив у коментарі LB.ua, передає Цензор,НЕТ.

На запитання про те, коли він зрозумів, що на борту виникла якась проблема, він відповів: "Не можу такого згадати. Був звичайний політ. Не було паніки".

"До останнього моменту паніки на борту не було", - цитує видання Золочевського.

Золочевський додав, що про падіння тиску за ВКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна о 20:38 він взагалі не знав.

Курсант також зазначив, що після кожного приземлення і перед кожним злетом літак оглядали. "Коли ми сіли на борт, літак був повністю справний", - сказав він.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.