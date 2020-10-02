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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Курсант Золочевський про катастрофу Ан-26: До останнього моменту паніки на борту не було

Курсант Золочевський про катастрофу Ан-26: До останнього моменту паніки на борту не було

Курсант В'ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі літака Ан-26 25 вересня, розповів, що до останнього моменту паніки на борту не було.

Про це він повідомив у коментарі LB.ua, передає Цензор,НЕТ.

На запитання про те, коли він зрозумів, що на борту виникла якась проблема, він відповів: "Не можу такого згадати. Був звичайний політ. Не було паніки".

"До останнього моменту паніки на борту не було", - цитує видання Золочевського.

Золочевський додав, що про падіння тиску за ВКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна о 20:38 він взагалі не знав.

Курсант також зазначив, що після кожного приземлення і перед кожним злетом літак оглядали. "Коли ми сіли на борт, літак був повністю справний", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зможуть забрати тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом уже цього тижня, - ДБР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+3
Диверсія !!
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02.10.2020 17:00 Відповісти
+3
светлая им всем память ,дорогим мальчикам,,,,,,
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02.10.2020 17:59 Відповісти
+2
Сотрясение мозга чаще всего сопровождается утратой памяти на события, которые непосредственно предшествовали травме. Человек не помнит, куда шел, что делал, что стало причиной происшествия. Такая потеря памяти называется ретроградная амнезия. Обычно память спустя время возвращается.

У меня были травмы полегче. Но последние 30 сек перед ударом я так и не вспомнил.
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02.10.2020 17:10 Відповісти
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что для него было последним моментом?
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02.10.2020 16:48 Відповісти
удар и отключка
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02.10.2020 17:04 Відповісти
если бы он отключился от удара об землю, то уже не включился бы - угорел, задохнулся бы
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02.10.2020 18:06 Відповісти
Сотрясение мозга чаще всего сопровождается утратой памяти на события, которые непосредственно предшествовали травме. Человек не помнит, куда шел, что делал, что стало причиной происшествия. Такая потеря памяти называется ретроградная амнезия. Обычно память спустя время возвращается.

У меня были травмы полегче. Но последние 30 сек перед ударом я так и не вспомнил.
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02.10.2020 17:10 Відповісти
с момента "включения фар" и ухода самолета влево, и до соприкосновения с землей прошло даже меньше 30 сек...ему повезло, что выскочил относительно невредимым...как в комп играх, говорит
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02.10.2020 18:05 Відповісти
удивительная штука - память..
в аварии на мотоцикле и как результат - один 200-й - за несколько секунд до аварии и пара минут после аварии - провал в памяти, без сотрясения мозга, только сильный ушиб грудной клетки (наверно об руль) и сломаная вилка мото (спустя какое-то время залепил холодной сваркой и малым ходом доехал из Канева до Киева)..
трезвый, проверенный при ментах в больнице.. два "оппонента" - пьяные вдрызг, один в итоге насмерть - вылетел из мотоколяски встречного "Днепра"..
до сих пор не могу вспомнить эти пару минут..
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02.10.2020 18:50 Відповісти
Диверсія !!
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02.10.2020 17:00 Відповісти
Хороший парень, не умеет лгать. Его слова можно понять как "был пожар или сильный крен, но паники не было".
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02.10.2020 17:00 Відповісти
Золочевский добавил, что о падении давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя в 20:38 он вообще не знал.Источник: https://censor.net/ru/n3222597
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02.10.2020 17:03 Відповісти
Я про то, что курсанты что-то видели перед падением, но паники не было. Вопрос в том, что они видели? О том, что датчик ИКМ что-то не то показывал, они вряд ли знали. Они же не в кабине находились. Неправильный сигнал с датчика ИКМ мог автоматически перевести винт во флюгерное положение, что вызывает неожиданный крен, который лётчик должен исправить рулями. Но в этом случае курсант должен помнить, что случился резкий, хотя и не опасный на высоте более 20 м крен.
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02.10.2020 18:00 Відповісти
Майбутні пілоти...
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02.10.2020 17:03 Відповісти
Вообще-то, это были штурманы.
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02.10.2020 17:43 Відповісти
Так. Але ж готувалися до служби в льотному складі, а не на землі.
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02.10.2020 17:46 Відповісти
Так. Але не могли знати деякі особливості керування літаком.
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03.10.2020 07:03 Відповісти
"Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали" - значит подготовка к повторному вылету выполнялась.
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02.10.2020 17:52 Відповісти
светлая им всем память ,дорогим мальчикам,,,,,,
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02.10.2020 17:59 Відповісти
Я с велосипеда грохнулся на ровном месте- часть события не помню... а тут, ...
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02.10.2020 19:06 Відповісти
Та в нього і сотрясения мозга не було серйозного, тільки царапина. Ніякого чуда не було, що всі згоріли, а в нього навіть опіків не знайшли лікарі. Такого в природі не може бути. На початку згадували про якогось курсанта, який в останній момент передумав летіти...
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29.03.2021 10:36 Відповісти
 
 