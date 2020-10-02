Через конфлікт із дочкою жінка 13 разів повідомляла про мінування столичного вишу, - прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт щодо 56-річної жінки, яка неодноразово повідомляла про мінування корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2019 по червень 2020 жінка здійснила 13 завідомо неправдивих повідомлень про замінування трьох корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.

Жінку, яка здійснювала неправдиві повідомлення про замінування, незабаром встановили і затримали. Зазначені дії вона здійснювала через конфлікт з дочкою, яка працює в навчальному закладі, бажаючи її звільнення.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи показали, що жінка є обмежено осудною.

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Зараз обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду м. Київ для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.