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Через конфлікт із дочкою жінка 13 разів повідомляла про мінування столичного вишу, - прокуратура

Через конфлікт із дочкою жінка 13 разів повідомляла про мінування столичного вишу, - прокуратура

До суду направлено обвинувальний акт щодо 56-річної жінки, яка неодноразово повідомляла про мінування корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2019 по червень 2020 жінка здійснила 13 завідомо неправдивих повідомлень про замінування трьох корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.

Жінку, яка здійснювала неправдиві повідомлення про замінування, незабаром встановили і затримали. Зазначені дії вона здійснювала через конфлікт з дочкою, яка працює в навчальному закладі, бажаючи її звільнення.

Результати проведеної судово-психіатричної експертизи показали, що жінка є обмежено осудною.

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Зараз обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду м. Київ для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19646) мінування (1218) прокуратура (3702)


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Люди, которые не способны наладить отношения с собственной матерью, учат управлять государством
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02.10.2020 16:58 Відповісти
Пишіть вже прямо: "Люди, не здатні обрати собі гарну мати перед народженням..."
Цікаво, а у Вас всі родичі ідеальні?
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02.10.2020 17:32 Відповісти
гарна мати чи не гарна - це дійсно дєло случая,

але людина працює на такій посаді, на якій вчить інших людей вирішувати проблеми, що на порядок складніші, ніж конфлікт з власною матір'ю.
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02.10.2020 17:39 Відповісти
А при чем тут дочь? Из текста написано, что это дочь работала в заведении, а мать ей гадила. Вполне допускаю, что дочь могла гулять с разными парнями, а матери этоне нравилось, и она пыталась навязать ей свои взгляды. Дети родителей не выбирают, а вот родители могут решить - рожать детей и воспитывать, или не обременять себя этим делом.
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02.10.2020 18:07 Відповісти
я сейчас попробую написать медленнее, чтобы дошло :

дочь учит будущих руководителей государства решать серьёзнейшие конфликтные ситуации,

а сама не способна решить элементарную бытовуху
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02.10.2020 18:14 Відповісти
В этом конфликте учавствуют двое. Если один из участников конфликта не хочет идти на уступки и стоит на своем, это не проблема другого человека. А исходя из того, что мать "минировала" вуз, то очевидно, что что-то не то с башкой именно у мамаши. Дочь то не минировала и не шла в органы, чтобы мать проверили на психическое состояние, а значит, гадить ей не пыталась. Не убедительны ваши доводы. Выглядят они так, что жертва сама виновата, что не смогла уладить конфликт самостоятельно.
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02.10.2020 18:35 Відповісти
да я не виню дочь,

я просто объясняю, что эта работа - не для неё.

Глухой не может играть в оркестре,

хромой не может играть в футбол

не умеющий решать конфликтные ситуации не может учить других людей их решать.
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02.10.2020 18:54 Відповісти
Если один из участников конфликта не хочет идти на уступки и стоит на своем, это не проблема другого человека

Любой конфликт по определению - это нежелание одного или нескольких участников идти на уступки.

Иначе бы конфликта просто не было.

А в реальности нежелание одного или нескольких идти на уступки - это проблема того, кто своей работой выбрал решение конфликтов.
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02.10.2020 18:58 Відповісти
 
 