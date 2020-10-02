Через конфлікт із дочкою жінка 13 разів повідомляла про мінування столичного вишу, - прокуратура
До суду направлено обвинувальний акт щодо 56-річної жінки, яка неодноразово повідомляла про мінування корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2019 по червень 2020 жінка здійснила 13 завідомо неправдивих повідомлень про замінування трьох корпусів Національної академії державного управління при Президентові України.
Жінку, яка здійснювала неправдиві повідомлення про замінування, незабаром встановили і затримали. Зазначені дії вона здійснювала через конфлікт з дочкою, яка працює в навчальному закладі, бажаючи її звільнення.
Результати проведеної судово-психіатричної експертизи показали, що жінка є обмежено осудною.
Зараз обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду м. Київ для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.
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Цікаво, а у Вас всі родичі ідеальні?
але людина працює на такій посаді, на якій вчить інших людей вирішувати проблеми, що на порядок складніші, ніж конфлікт з власною матір'ю.
дочь учит будущих руководителей государства решать серьёзнейшие конфликтные ситуации,
а сама не способна решить элементарную бытовуху
я просто объясняю, что эта работа - не для неё.
Глухой не может играть в оркестре,
хромой не может играть в футбол
не умеющий решать конфликтные ситуации не может учить других людей их решать.
Любой конфликт по определению - это нежелание одного или нескольких участников идти на уступки.
Иначе бы конфликта просто не было.
А в реальности нежелание одного или нескольких идти на уступки - это проблема того, кто своей работой выбрал решение конфликтов.