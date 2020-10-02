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27 законсервованих в'язниць будуть виставлені на продаж через Prozorro, - заступник міністра юстиції Висоцька

27 законсервованих в'язниць будуть виставлені на продаж через Prozorro, - заступник міністра юстиції Висоцька

В Україні 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, їх виставлять на продаж.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами чиновниці, визначено список в'язниць, в яких уже більш ніж два роки не утримують засуджених, а персонал зведено до мінімуму - охорони й адміністрації.

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, є абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з них почали. Перший найближчий об'єкт був біля Києва, в м. Ірпінь. Друга - ми визначили, що це буде, напевно, цікавий для інвесторів об'єкт - установа у Львові. І один - в Одесі", - повідомила Висоцька.

Продаж об'єктів проходитиме через ProZorro.

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"Ми співпрацюємо з Фондом держмайна за цією процедурою. Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно. Частина коштів піде нам, як держателю балансу цієї системи, - балансова вартість майна. Надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет", - зауважила Висоцька.

Перший подібний об'єкт, який Мін'юст виставив на продаж, - Ірпінський виправний центр (№ 132), розташований в центрі смт Коцюбинське за 14 км від Києва. Останніх засуджених звідти перевели до іншого виправного центру в серпні 2019 року.

Автор: 

Мін’юст (1602) в’язниця (442) Prozorro (1976) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+2
все в партию слуги народа пойдут ? Вряд-ли так долго продержится этот зоопарк - максимум по весні або будемо саджати, або закопувати....
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02.10.2020 17:03 Відповісти
+1
27 тюрем не використовується😪. А там могли б сидіти слуги урода і мертвечуківці з сєпарами.
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02.10.2020 17:17 Відповісти
+1
А в лукянівці по 30 людей в камері мучаться тісняться
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02.10.2020 17:33 Відповісти
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Малюська вообще заявил, что к 24году бесплатных тюрем у нас не будет!
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02.10.2020 16:59 Відповісти
все в партию слуги народа пойдут ? Вряд-ли так долго продержится этот зоопарк - максимум по весні або будемо саджати, або закопувати....
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02.10.2020 17:03 Відповісти
Ура! в Украине раньше предприятия скупались и становились частными а теперь и тюрьмы будут частные!
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02.10.2020 17:00 Відповісти
А в'язні де ? Повідпускали за два роки.
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02.10.2020 17:01 Відповісти
Раньше по 30 сидело в камере, теперь будет по 60.
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02.10.2020 18:54 Відповісти
карочє всяких плєнных бужанских с дубинскими выгуливать в наушниках на путях до результата...
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02.10.2020 17:14 Відповісти
27 тюрем не використовується😪. А там могли б сидіти слуги урода і мертвечуківці з сєпарами.
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02.10.2020 17:17 Відповісти
А в лукянівці по 30 людей в камері мучаться тісняться
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02.10.2020 17:33 Відповісти
У них в крові -продати все, що попадається на шляху. Не залежно, мають вони на це право, чи ні.
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02.10.2020 18:47 Відповісти
Кровь особая. Так самый же прикол что они продают наше, себе, по низкой цене.
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02.10.2020 18:55 Відповісти
І саме прикре, що вже майже всю країну собі таким чином привласнили. Можливо скоро і назву Україна змінять. А народу на це пофіг, схоже.
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02.10.2020 19:34 Відповісти
То місцеві громади вирішують а не пісюська.
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02.10.2020 19:30 Відповісти
 
 