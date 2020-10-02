27 законсервованих в'язниць будуть виставлені на продаж через Prozorro, - заступник міністра юстиції Висоцька

В Україні 27 законсервованих в'язниць, які не використовуються останні два роки, їх виставлять на продаж.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами чиновниці, визначено список в'язниць, в яких уже більш ніж два роки не утримують засуджених, а персонал зведено до мінімуму - охорони й адміністрації.

"Так, у нас є законсервовані установи. Їх 27, є абсолютно чіткий перелік. Вони не використовуються нашою системою останні два роки. Ми з них почали. Перший найближчий об'єкт був біля Києва, в м. Ірпінь. Друга - ми визначили, що це буде, напевно, цікавий для інвесторів об'єкт - установа у Львові. І один - в Одесі", - повідомила Висоцька.

Продаж об'єктів проходитиме через ProZorro.

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"Ми співпрацюємо з Фондом держмайна за цією процедурою. Ми збираємо повний пакет документів і передаємо до фонду. Він оголошує прозорі торги через ProZorro, і таким чином буде визначено покупця, за найкращою ціною, звісно. Частина коштів піде нам, як держателю балансу цієї системи, - балансова вартість майна. Надлишок піде в держбюджет. І це буде вперше, коли сама система такого роду наповнює держбюджет", - зауважила Висоцька.

Перший подібний об'єкт, який Мін'юст виставив на продаж, - Ірпінський виправний центр (№ 132), розташований в центрі смт Коцюбинське за 14 км від Києва. Останніх засуджених звідти перевели до іншого виправного центру в серпні 2019 року.