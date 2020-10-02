Мінцифри і Microsoft підписали меморандум про інвестування $500 млн в український ринок, - Федоров

Компанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з Міністерством цифрової трансформації, за його умовами, компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $500 млн (ця сума може змінюватись).

Про це на брифінгу 2 жовтня оголосили представники компанії і Мінцифри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост в Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Україна робить величезний крок до створення цифрової держави — Мінцифри підписала меморандум з Microsoft в межах програми Azure Expansion Program вартістю понад 500 мільйонів доларів. Ми офіційно розпочинаємо співпрацю з компанією, яка входить у трійку техногігантів з капіталізацією в 1 трлн доларів США", - написав міністр.

Ці інвестиції, зокрема, підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України. Якщо дані зберігатимуться всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії.

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Домовленості передбачають також знижки або спеціальні умови по Microsoft Azure, Office 365 і інших хмарних сервісів для українських держорганів і організацій, проєкти у сфері освіти тощо.

За словами Федорова, уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" в хмари Microsoft.

"У рамках співпраці ми плануємо залучити до програми більше 100 тис. нових та досвідчених ІТ-талантів упродовж наступних трьох років", - підсумував голова Мінцифри.