Ректор Харківського університету Повітряних сил Туринський розповів хронологію авіакатастрофи під Чугуєвом: Ан-26 доповів про готовність до посадки о 20:44, другий літак сів о 20:40

Згідно з даними попередньої розшифровки радіопереговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, між доповіддю про готовності до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини.

З попереднім розшифровками радіопереговорів LB.ua ознайомився в Харківському університеті Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цими даними, хронологія аварії така:

О 20.35 борт здійснив зліт і став на заданий курс відповідно до карти польотів.

О 20.38 під час виконання польоту екіпаж помітив падіння тиску по ІКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна. Командир екіпажу Богдан Кишеня доповів про це керівнику польотів Олександру Жуку. За його командою екіпаж припинив виконання польотного завдання і продовжив політ по колу для виконання екстреної посадки.

О 20:41 екіпаж запросив посадку.

О 20:44 льотчик доповів про прохід дальнього приводу і готовність до посадки, отримавши дозвіл керівника польотів - продовжив зниження по глісаді.

О 20.45, заходячи на посадку, літак втратив висоту і зіткнувся з землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому військової частини. У результаті падіння літака Ан-26Ш сталося загоряння основної частини фюзеляжу.

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У цей момент в повітрі був інший АН-26 і ще два вертольоти МІ-2 і МІ-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26Ш, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40.

АН-26Ш, який згодом розбився, в цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки, заявив ректор вишу Олександр Туринський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.