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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Ректор Харківського університету Повітряних сил Туринський розповів хронологію авіакатастрофи під Чугуєвом: Ан-26 доповів про готовність до посадки о 20:44, другий літак сів о 20:40

Ректор Харківського університету Повітряних сил Туринський розповів хронологію авіакатастрофи під Чугуєвом: Ан-26 доповів про готовність до посадки о 20:44, другий літак сів о 20:40

Згідно з даними попередньої розшифровки радіопереговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, між доповіддю про готовності до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини.

З попереднім розшифровками радіопереговорів LB.ua ознайомився в Харківському університеті Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цими даними, хронологія аварії така:

О 20.35 борт здійснив зліт і став на заданий курс відповідно до карти польотів.

О 20.38 під час виконання польоту екіпаж помітив падіння тиску по ІКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна. Командир екіпажу Богдан Кишеня доповів про це керівнику польотів Олександру Жуку. За його командою екіпаж припинив виконання польотного завдання і продовжив політ по колу для виконання екстреної посадки.

О 20:41 екіпаж запросив посадку.

О 20:44 льотчик доповів про прохід дальнього приводу і готовність до посадки, отримавши дозвіл керівника польотів - продовжив зниження по глісаді.

О 20.45, заходячи на посадку, літак втратив висоту і зіткнувся з землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому військової частини. У результаті падіння літака Ан-26Ш сталося загоряння основної частини фюзеляжу.

Також читайте: Курсант Золочевський про катастрофу Ан-26: До останнього моменту паніки на борту не було

У цей момент в повітрі був інший АН-26 і ще два вертольоти МІ-2 і МІ-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26Ш, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40.

АН-26Ш, який згодом розбився, в цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки, заявив ректор вишу Олександр Туринський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
На замену ректора слуга уродов назначит ополченцев с лугандонии, какая умная мысль
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02.10.2020 17:59 Відповісти
+7
Ну судя по доводам комментатора - ДЛЯ ПРИЛИЧИЯ. Хотя в чем будет выражаться данное приличие знает наверное только комментатор.
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02.10.2020 17:50 Відповісти
+6
А замість нього онучка Фокіна, назначить Фокіна.
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02.10.2020 17:23 Відповісти
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Вообще то ректор ( совок гребаный) ХОТЬ БЫ ДЛЯ ПРИЛИЧИЯ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
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02.10.2020 17:13 Відповісти
А замість нього онучка Фокіна, назначить Фокіна.
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02.10.2020 17:23 Відповісти
сначало онучка возьмёт тёплого защеку, а потом ярмак назначит
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03.10.2020 09:22 Відповісти
Почему он должен подавать в отставку?
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02.10.2020 17:33 Відповісти
Ну судя по доводам комментатора - ДЛЯ ПРИЛИЧИЯ. Хотя в чем будет выражаться данное приличие знает наверное только комментатор.
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02.10.2020 17:50 Відповісти
Потому что ПЕРВОЕ ЛИЦО ОТВЕЧАЕТ .

И только совку БЕЗОТВЕТСТВЕННОМУ это не понять
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02.10.2020 17:59 Відповісти
У нас ПЕРВОЕ ЛИЦО сейчас, вообще-то - некто ЗЕЛЕНСКИЙ...
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02.10.2020 19:09 Відповісти
Очень смешно
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02.10.2020 19:15 Відповісти
плакать хочется
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02.10.2020 23:14 Відповісти
в какой стране мира есть фото презика с опущенными штанами? угадайте
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03.10.2020 09:20 Відповісти
Патамуша 3.14здить, як троцький у ОФІЦІЙНОМУ ЗВЕИНЕННІ.
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02.10.2020 19:38 Відповісти
На замену ректора слуга уродов назначит ополченцев с лугандонии, какая умная мысль
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02.10.2020 17:59 Відповісти
Взагалі то, мова йшла про те, що ПІСЛЯ запиту АН-26 дозволу на приземлення, вони, диспетчери, впродовж 1-Ї ОДНІЄЇ ХВИЛИНИ НЕ ВІДПОВІДАЛИ АВАРІЙНОМУ БОРТУ. Так що ГОНІТ ректор, поки що незрозуміло кого для чого і куди.
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02.10.2020 19:36 Відповісти
вопрос к спецам, самолёт взлетел в 20:35 авария в 20:45, сколько нужно времени что бы новое топливо попало в двигатель, я пытался разобраться и обнаружил баки которые не опустошаются никогда и являются буферными, но я не узнал сколько литров топлива постоянно находится в топливопроводах и в этой буферной ёмкости, подскажите.
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03.10.2020 09:18 Відповісти
 
 