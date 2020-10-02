В Одесі суд скасував відмову виборчої комісії в реєстрації партії Ківалова

Одеський окружний адмінсуд визнав протиправною і скасував постанову про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Української морської партії Сергія Ківалова.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд визнав протиправною і скасував постанову Одеської міської територіальної виборчої комісії №56 про відмову в реєстрації.

Крім того, зобов'язав комісію зареєструвати кандидатів у депутати від цієї партії.

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"Вислухавши пояснення сторін, вивчивши докази, суд встановив, що Одеська обласна організація Української морської партії Сергія Ківалова сформувала і затвердила на зборах, конференції один єдиний виборчий список на вибори депутатів місцевої ради і вісім територіальних виборчих списків із дотриманням вимог Виборчого кодексу за кількістю кандидатів у депутати - в кожному такому списку присутність у п'ятірці виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожного статі)", - сказано в повідомленні суду.

Раніше повідомлялося, що партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації "у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів". У документі сказано, що причиною відмови стало недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.