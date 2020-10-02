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Новини
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В Одесі суд скасував відмову виборчої комісії в реєстрації партії Ківалова

В Одесі суд скасував відмову виборчої комісії в реєстрації партії Ківалова

Одеський окружний адмінсуд визнав протиправною і скасував постанову про відмову в реєстрації кандидатів у депутати Української морської партії Сергія Ківалова.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд визнав протиправною і скасував постанову Одеської міської територіальної виборчої комісії №56 про відмову в реєстрації.

Крім того, зобов'язав комісію зареєструвати кандидатів у депутати від цієї партії.

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"Вислухавши пояснення сторін, вивчивши докази, суд встановив, що Одеська обласна організація Української морської партії Сергія Ківалова сформувала і затвердила на зборах, конференції один єдиний виборчий список на вибори депутатів місцевої ради і вісім територіальних виборчих списків із дотриманням вимог Виборчого кодексу за кількістю кандидатів у депутати - в кожному такому списку присутність у п'ятірці виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожного статі)", - сказано в повідомленні суду.

Раніше повідомлялося, що партії Ківалова в Одесі відмовили в реєстрації "у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів". У документі сказано, що причиною відмови стало недотримання гендерних квот обласною організацією цієї партії.

Автор: 

Ківалов Сергій (71) місцеві вибори (1366) Одеса (5499) партія (371) суд (11738)


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Топ коментарі
+8
Партия "*********"
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02.10.2020 17:21 Відповісти
+6
Ожидаемо.Новые лица.
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02.10.2020 17:19 Відповісти
+4
Это всех предыдущих-дружбанчик.Снабдил дипломами своей академии пол страны.
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02.10.2020 17:21 Відповісти
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Это всех предыдущих-дружбанчик.Снабдил дипломами своей академии пол страны.
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02.10.2020 17:21 Відповісти
Ожидаемо.Новые лица.
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02.10.2020 17:19 Відповісти
Партия "*********"
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02.10.2020 17:21 Відповісти
серёга ********
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02.10.2020 17:22 Відповісти
"И пока руками машут,на трибунах чудаки,избежавшие опалы,теневые генералы,умножают капиталы перестройке вопреки!!!"
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02.10.2020 17:26 Відповісти
Вот что значит вовремя на лапу дать
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02.10.2020 17:27 Відповісти
Лучше уж Кивалов чем жопа или пальцы Путина.
По крайней мере он после себя что оставит, а не как все остальные тянут в офшоры
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02.10.2020 17:50 Відповісти
Нам еще ******** не хватало... И живет себе и никто ему ничего не сделал, после выборов 2004 г. Эх, ребята, нам не в Европу, нам в ...
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02.10.2020 17:58 Відповісти
Дайте угадаю! А судья случаем не выпускник ************ кузни кадров по торговле правдой?
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02.10.2020 20:56 Відповісти
Слухайте, якою би сволотою не був той підрахуй, виборче законодавство потрібно виконувать. Голосувати чи ні за ту партію, це вже інше питання і справа виборців, а не виборчої комісії. Не подобається фрукт - не голосуйте самі, та розтлумачте іншим виборцям свою позицію
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02.10.2020 21:06 Відповісти
ну серега теперь в тельняшке,
а говорили, женщин не любит
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02.10.2020 23:46 Відповісти
Это хорошо...сцепилось два ублюдка в серпентарии...Труха и ********...у трухи экономические рычаги, у ******** судейские...пусть эта мразь немного друг друга погандонит...Желательно в СМИ
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02.10.2020 23:54 Відповісти
******** не здохло еще сатана
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03.10.2020 01:14 Відповісти
 
 