Кабміном узгоджено рішення про закупівлю 30 пожежних машин для Донецької і Луганської областей, - Шмигаль
Урядом узгоджено рішення та надано до комітету Верховної Ради з питань бюджету пропозиції щодо перерозподілу коштів на закупівлю 30 пожежних машин для Луганської і Донецької областей.
Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Як тільки комітет ВР погодить ці зміни до бюджету, ДСНС зможе почати процедуру закупівлі, щоб цього року придбати 30 потужних 8-тонних пожежних машин для двох областей, по 15 кожній", - повідомив прем'єр-міністр.
Нагадуємо, через пожежі в Луганській області вже вигоріло понад 13 тисяч гектарів. Вогонь загрожує 32 містам і селам.
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