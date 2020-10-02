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Новини
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Кабміном узгоджено рішення про закупівлю 30 пожежних машин для Донецької і Луганської областей, - Шмигаль

Кабміном узгоджено рішення про закупівлю 30 пожежних машин для Донецької і Луганської областей, - Шмигаль

Урядом узгоджено рішення та надано до комітету Верховної Ради з питань бюджету пропозиції щодо перерозподілу коштів на закупівлю 30 пожежних машин для Луганської і Донецької областей.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Як тільки комітет ВР погодить ці зміни до бюджету, ДСНС зможе почати процедуру закупівлі, щоб цього року придбати 30 потужних 8-тонних пожежних машин для двох областей, по 15 кожній", - повідомив прем'єр-міністр.

Нагадуємо, через пожежі в Луганській області вже вигоріло понад 13 тисяч гектарів. Вогонь загрожує 32 містам і селам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежники після ночі боротьби з вогнем на Луганщині. ФОТО ДНЯ

Автор: 

Донбас (22357) ДСНС (5151) закупівлі (3436) Шмигаль Денис (4645)


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Топ коментарі
+7
может лучше бороться не с огнем а с поджигателями ? вместо 30-ти пожарных машин купить 30 снайперских винтовок и разрешить стрелять в сепаров которые поджигают траву ?
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02.10.2020 17:16 Відповісти
+4
Зеленський не бачить зв'язку між підпалами і війною. Просто, вітер постійно дме в сторону українських позицій. (Сарказм)
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02.10.2020 18:22 Відповісти
+1
пока гром не грянет....
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02.10.2020 17:32 Відповісти
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может лучше бороться не с огнем а с поджигателями ? вместо 30-ти пожарных машин купить 30 снайперских винтовок и разрешить стрелять в сепаров которые поджигают траву ?
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02.10.2020 17:16 Відповісти
а шо случилось, а .....?
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02.10.2020 19:30 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3222606/rossiyiskie_okkupanty_pytayutsya_podjech_suhuyu_travu_pered_pozitsiyami_vsu_na_luganschine_video
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02.10.2020 19:42 Відповісти
пока гром не грянет....
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02.10.2020 17:32 Відповісти
Далее будет полгода безуспешных тендеров, потом создание комиссии по расследованию причин невыполнения решения Кабмина, потом взятие под особистий контроль, потом обещание таки купить и далее см. п.1.
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02.10.2020 17:34 Відповісти
Кабміном узгоджено рішення про закупівлю 30 пожежних машин для Донецької і Луганської областей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1504
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02.10.2020 17:48 Відповісти
Зеленський не бачить зв'язку між підпалами і війною. Просто, вітер постійно дме в сторону українських позицій. (Сарказм)
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02.10.2020 18:22 Відповісти
Скажіть йому що уже там фсьо згоріло, машини будуть потрібні в інших областях!!!
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02.10.2020 19:03 Відповісти
ага... берите туда и побольше техники, потому что видно .что пока все дома и улицы , и леса в тех краях не сгорят польность. под пустыню. сепарня с донбасяо не успокоится, будет поливать огнём и поджигательными снарядами и просто своими сявками всё что может гореть! уничтожить как можно больше имущества и урона для страны принести на ровном месте! пока всё не выгорит. до тех пор и будем финансировать дома и имущество тем кто там проживает....((это же дураку только не ясно почему там всё горит и горит каждый день уже несколько месяцев всё новые и новые возгорания .((
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02.10.2020 19:27 Відповісти
у Ляшка спитайте. де ділись протипожежні машини. за які при його "кришуванні" з бюджету перекидали фінанси...
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02.10.2020 19:37 Відповісти
Дайте догадаюсь. Машины купят у конторы Ляшка?
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02.10.2020 23:50 Відповісти
 
 